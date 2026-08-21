Udinese-Como: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

UDINE - La stagione di Udinese e Como riparte dal Bluenergy Stadium con la partita inaugurale della Serie A 26-27 in contemporanea con Inter-Monza. Il prossimo sarà il 23° confronto tra Udinese e Como in Serie A, che per la prima volta nella loro storia si affronteranno alla 1ª giornata; il bilancio pende a favore dei friulani che vantano 10 successi, a fronte di sei vittorie lombarde e sei pareggi. Dopo il successo per 1-0 all'andata e il pareggio a reti inviolate nel match di ritorno dello scorso campionato, il Como potrebbe registrare tre clean sheet di fila contro l'Udinese in Serie A per la prima volta nella propria storia.