Parma-Cagliari: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

PARMA - Parma e Cagliari si affronteranno alla prima giornata per la prima volta in Serie A. Fin qui le due formazioni non si erano mai affrontate prima della terza gara stagionale nel massimo campionato. Per Cuesta e Pisacane subito in palio punti importanti per raggiungere l'obiettivo stagionale, una gara nella quale i due tecnici dovranno dare seguito a quanto di buono fatto in Coppa Italia nel primo appuntamento ufficiale della stagione. Ora il test con il campionato per capire a che livello sono le due squadre. Tra le novità del Cagliari di quest'anno c'è anche Alieu Fadera, neo acquisto che verrà ufficializzato dal club nelle prossime ore. "Un giocatore che conosciamo e che seguiamo dallo scorso anno - ha detto Pisacane - Attacca la profondità, un fissatore d'ampiezza. Può essere una bella soluzione per mettere in difficoltà gli avversari. Salvo problemi di tesseramento, potrebbe già essere arruolato contro il Parma. Lui è un calciatore che può giocare meglio a piede invertito". Poi qualche informazione sui singoli: "Mina ha fatto meno allenamenti con noi, a causa del Mondiale, ma sono già 15 giorni che si allena benissimo. Lo conosciamo, ha già passato e vissuto un momento così e anche lui può essere della partita, dal 1' o in corsa. Oggi mi mette sicuramente un dubbio".

"Kevin Carlos - ha proseguito Pisacane - è un ragazzo che si è allenato al Nizza con il suo preparatore. Ha fatto un buon minutaggio per gli allenamenti. Domani è a disposizione, ma sicuramente lui non partirà dall'inizio, anche se potrà essere della partita. Mendy ha recuperato dall'affaticamento all'adduttore, Borrelli sta bene e Kingstone pure. Lì davanti è una scelta difficile, andiamo sulle sensazioni. Mendy parte in vantaggio rispetto agli altri due". In chiusura immancabile la domanda sul caso Esposito: "Ciò che è successo a Trepy mi ha fatto concentrare di più, perché mi ha fatto dare valore alle cose che contano nella vita. Esposito non è un giocatore a disposizione e preferisco non parlarne".

Parma-Cagliari: dove e quando vederla L'incontro tra le formazioni di Cuesta e Pisacane è in programma alle ore 20.45 di sabato 22 agosto presso lo Stadio Tardini di Parma. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn e in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214). Parma-Cagliari: le probabili formazioni PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti, Valeri; Sørensen, Keita, Bernabé; Almqvist, Touré, Lontani. All. Carlos Cuesta CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Fabio Pisacane