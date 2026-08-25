Juve senza leader, Yildiz come Vialli e Dybala spaziale: Ravanelli e Aperimercato show

Mancanza di atteggiamento, Kolo Muani e l'assenza di gol

La Juventus ha diversi problemi, evidenziati nella sfida col Frosinone. Sicuramente non essere riusciti a chiudere la partita è un problema, ammette Ravanelli: "Credo sia un qualcosa da migliorare. Anche lo scorso anno siamo stati poco cinici. Credo che serva un lavoro specifico negli ultimi trenta metri. La Juventus di Spalletti ha un impianto e un'idea di gioco. Quando iniziamo a sbagliare troppo negli ultimi trenta metri, andiamo in difficoltà e vengono a mancare lucidità, sicurezza e si va in difficoltà con qualsiasi avversario. Proprio di questo avevo parlato con Spalletti nella tournée in Australia". La Juventus ha bisogno di ritrovare leader e atteggiamento per non rivedere i fantasmi dello scorso anno: "Quando arrivano queste partite e questi segnali, qualche paura arriva soprattutto allenatore. Il pensiero va ai fantasmi dello scorso. Gli ultimi 20 minuti hanno detto questo e che in certi momenti i giocatori che sono entrati non hanno dato verve e ferocia agonistica per chiudere la partita. Siamo andati nel panico, la squadra è calata fisicamente e il Frosinone ha preso coraggio. Alla Juventus sono tornate quelle problematiche che ci hanno afflitti lo scorso anno. Bisogna lavorare anche su questo aspetto".