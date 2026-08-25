Juve senza leader, Yildiz come Vialli e Dybala spaziale: Ravanelli e Aperimercato show

Ultimi giorni frenetici di mercato (con ancora diversi colpi da fare) e primi segnali dal campo: la stagione della Juventus è appena iniziata ma è già il momento di avere risposte. Dopo la vittoria tra alti e bassi di Frosinone, i bianconeri giocheranno sabato in casa col Parma ma dovrà fare a meno di Kenan Yildiz. L'infortunio del turco è grave e lo terrà per diversi mesi lontano dal campo. Dell'assenza del numero 10 e dei problemi offensivi e di atteggiamento ne ha parlato Fabrizio Ravanelli, in collegamento con il direttore Guido Vaciago e Cristiano Corbo nella puntata odierna di 'Aperimercato', in onda tutti i giorni sul canale Youtube di Tuttosport. Poi punto sul mercato, con le ultime sul possibile sliding doors a centrocampo e le ultime sull'attaccante con l'esperto di mercato Nicolò Schira.
L'infortunio di Yildiz e i sostituti
La Juventus ha perso Kenan Yildiz. Per Fabrizio Ravanelli è un'assenza importante, ma che potrebbe essere da stimolo per chi parte indietro nelle gerarchie di Luciano Spalletti: "Gianluca Vialli si fratturò il piede calciando il rigore a Roma. Fu un danno perché veniva a mancare il leader. Quando succede, cambia la responsabilità nella squadra, si crea quell'unità e si tira fuori qualcosa in più. Yildiz è un giocatore fenomenale e un campione che incarna i valori e la storia della Juventus, ma ci sono giocatori che potrebbero sostituirlo in maniera adeguata. Alla fine è vero che è un grande danno, ma arriva in un reparto in cui ci sono tanti giocatori. Mi auguro che l'assenza di Yildiz possa valorizzare gli acquisti e dare continuità a chi ha giocato lo scorso anno che ha fatto bene".
All'ex leggenda bianconera si lega il pensiero del direttore Guido Vaciago: "Non c'è un leader in questa Juventus. Yildiz potenzialmente può diventarlo. Nel momento topico della partita di Frosinone, nessun calciatore ha saputo guidare i compagni. Questo mi preoccupa. La perdita di Yildiz è importante dal punto di vista tecnico, ma non incide come l'assenza di un Vialli o di un Tevez. Da questo punto di vista, si sentirà di meno".
Sorloth e l'aneddoto su Kolo Muani
Per Penna Bianca, l'attaccante ideale per la Juventus è Alexander Sorloth. "Abbiamo di un numero 9 fisico che fa la guerra con tutti, che attacca la profondità e che è bravo di testa. Sorloth può essere il giocatore che può servire alla Juventus. Mi auguro che la trattativa possa andare in porto. Cosa darebbe Sorloth? È un giocatore che ho visto dal vivo diverse volte, mi aveva impressionato. È una montagna e ha gamba, è dinamico e attacca la profondità. Potrebbe dare soluzioni diverse a Spalletti. Credo che possa esserci una convivenza con Kolo Muani, partite in cui possa giocare il norvegese e altre il francese".
Da attaccante navigato, Ravanelli ha parlato anche di Kolo Muani, finito nell'occhio del ciclone dopo l'errore di Frosinone e le critiche di Luciano Spalletti: "Kolo Muani ha dato una grossa mano, si è impegnato e la sua applicazione è stata apprezzata. Risalta l'errore. Quando lo incontrerò gli dirò perché ha sbagliato: il gesto tecnico è errato. Ha colpito la palla con il piede d'appoggio fermo. Lì, quando la palla è alta, si deve fare il saltellino col piede d'appoggio e colpire la palla. Se l'avesse fatto, non avrebbe mai sbagliato". Il messaggio duro di Spalletti potrebbe essere riferito non solo a Kolo Muani, ma a tutta la squadra: "A uno che ha carattere, quelle parole dovrebbero far arrabbiare ma anche dare motivazione e stimoli. Spalletti va fuori dal coro. Credo che quella dichiarazione non sia soltanto per Kolo Muani, ma anche per altri giocatori. Credo che abbia mandato un messaggio a tutta la squadra. Voleva far capire a tutti di dover migliorare e dover lavorare. È successo anche al Psg con le parole di Luis Enrique".
Mancanza di atteggiamento, Kolo Muani e l'assenza di gol
La Juventus ha diversi problemi, evidenziati nella sfida col Frosinone. Sicuramente non essere riusciti a chiudere la partita è un problema, ammette Ravanelli: "Credo sia un qualcosa da migliorare. Anche lo scorso anno siamo stati poco cinici. Credo che serva un lavoro specifico negli ultimi trenta metri. La Juventus di Spalletti ha un impianto e un'idea di gioco. Quando iniziamo a sbagliare troppo negli ultimi trenta metri, andiamo in difficoltà e vengono a mancare lucidità, sicurezza e si va in difficoltà con qualsiasi avversario. Proprio di questo avevo parlato con Spalletti nella tournée in Australia". La Juventus ha bisogno di ritrovare leader e atteggiamento per non rivedere i fantasmi dello scorso anno: "Quando arrivano queste partite e questi segnali, qualche paura arriva soprattutto allenatore. Il pensiero va ai fantasmi dello scorso. Gli ultimi 20 minuti hanno detto questo e che in certi momenti i giocatori che sono entrati non hanno dato verve e ferocia agonistica per chiudere la partita. Siamo andati nel panico, la squadra è calata fisicamente e il Frosinone ha preso coraggio. Alla Juventus sono tornate quelle problematiche che ci hanno afflitti lo scorso anno. Bisogna lavorare anche su questo aspetto".
Dybala e la Roma che impressionano
In chiusura, Fabrizio Ravanelli ha rivisto la sua Juventus nella Roma di Gasperini, trascinata da un grandissimo Dybala, tornato quello dei primi anni alla Juventus: "Mi sono riconciliato con la Juventus '94/95. La Roma mi ha impressionato, Dybala è stato spaziale. Faccio i complimenti a Gasperini, che secondo me è uno dei migliori allenatori al mondo. Mi è piaciuto perché ha dato una lezione a tutti sul fisico di Dybala. Ha detto che fisicamente è il più forte della rosa e che si infortunava per casualità. Non voglio entrare nello specifico, ma ho rivisto un Dybala da primi anni di Juve. Secondo me è una squadra che potrà arrivare tra le prime tre e costruire qualcosa per vincere il campionato in futuro".
Kessie e le ultime sulla punta
La Juventus continua a lavorare per Franck Kessie, che è molto vicino. L'ivoriano sta aspettando la Juve. L'ex Milan ha chiesto un biennale con opzione (a 5 milioni più bonus), la Juventus ne offre 4 più bonus. Per poter procedere, bisogna prima completare altre uscite. La cessione di Fabio Miretti al Besiktas avvicinerebbe la fumata bianca per l'ex Al Hilal. La trattativa tra Juventus e Besiktas è in corso (CLICCA QUI PER FORMULA E CIFRE). Sono giorni caldi. Infine, la Juventus valuta sempre i nomi di Sorloth e Mateta per l'attacco. In questo senso, i bianconeri valutano possibili scambi. Nico Gonzalez è sempre in orbita Atletico Madrid, mentre David è un nome che è sempre piaciuto al Crystal Palace. Al momento, però, non c'è nulla di avanzato.
Ultimi giorni frenetici di mercato (con ancora diversi colpi da fare) e primi segnali dal campo: la stagione della Juventus è appena iniziata ma è già il momento di avere risposte. Dopo la vittoria tra alti e bassi di Frosinone, i bianconeri giocheranno sabato in casa col Parma ma dovrà fare a meno di Kenan Yildiz. L'infortunio del turco è grave e lo terrà per diversi mesi lontano dal campo. Dell'assenza del numero 10 e dei problemi offensivi e di atteggiamento ne ha parlato Fabrizio Ravanelli, in collegamento con il direttore Guido Vaciago e Cristiano Corbo nella puntata odierna di 'Aperimercato', in onda tutti i giorni sul canale Youtube di Tuttosport. Poi punto sul mercato, con le ultime sul possibile sliding doors a centrocampo e le ultime sull'attaccante con l'esperto di mercato Nicolò Schira.
L'infortunio di Yildiz e i sostituti
La Juventus ha perso Kenan Yildiz. Per Fabrizio Ravanelli è un'assenza importante, ma che potrebbe essere da stimolo per chi parte indietro nelle gerarchie di Luciano Spalletti: "Gianluca Vialli si fratturò il piede calciando il rigore a Roma. Fu un danno perché veniva a mancare il leader. Quando succede, cambia la responsabilità nella squadra, si crea quell'unità e si tira fuori qualcosa in più. Yildiz è un giocatore fenomenale e un campione che incarna i valori e la storia della Juventus, ma ci sono giocatori che potrebbero sostituirlo in maniera adeguata. Alla fine è vero che è un grande danno, ma arriva in un reparto in cui ci sono tanti giocatori. Mi auguro che l'assenza di Yildiz possa valorizzare gli acquisti e dare continuità a chi ha giocato lo scorso anno che ha fatto bene".
All'ex leggenda bianconera si lega il pensiero del direttore Guido Vaciago: "Non c'è un leader in questa Juventus. Yildiz potenzialmente può diventarlo. Nel momento topico della partita di Frosinone, nessun calciatore ha saputo guidare i compagni. Questo mi preoccupa. La perdita di Yildiz è importante dal punto di vista tecnico, ma non incide come l'assenza di un Vialli o di un Tevez. Da questo punto di vista, si sentirà di meno".