Il Var fermato dopo l’assurdo caso Conceicao e quel rosso severo: chi arbitra Juve-Parma

La Lega Serie A ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le dieci partite - valide per la seconda giornata del campionato 2026/27 - in programma nel prossimo weekend. A dirigere la Juventus, che ospiterà all'Allianz Stadium il Parma dell'ex Cuesta, sarà Francesco Fourneau, con Francesco Meraviglia al Var . Per il Toro, impegnato a Reggio Emilia con il Sassuolo, c'è Di Marco con Bezzuto al monitor, mentre a Fabbri - con l'ausilio di Aureliano - è affidata Cagliari-Inter.

Juve, i precedenti con Fourneau e Meraviglia

Storicamente, la Juventus vanta precedenti favorevoli con Fourneau: 7 vittorie in 9 incontri diretti dal fischietto romano. Bruciano, però, le altre due che esulano dalla felice statistica: l'1-1 a Crotone del 17 ottobre 2020, con un rosso mostrato a Chiesa e parso piuttosto esagerato, e il ko ai rigori nei quarti di Coppa Italia con l'Empoli nella scorsa stagione, partita nella quale - ironia del destino - c'era Francesco Meraviglia al Var. Quest'ultimo, ha seguito gli episodi controversi in match della Juventus in altre 15 occasioni oltre quella appena menzionata: il bilancio è di 5 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, tra cui quella con la Lazio del 26 ottobre dello scorso anno, costatagli la sospensione per il caso del rigore negato a Conceiçao.