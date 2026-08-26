Il Var fermato dopo l’assurdo caso Conceicao e quel rosso severo: chi arbitra Juve-Parma

La Lega Serie A ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le dieci partite - valide per la seconda giornata del campionato 2026/27 - in programma nel prossimo weekend. A dirigere la Juventus, che ospiterà all'Allianz Stadium il Parma dell'ex Cuesta, sarà Francesco Fourneau, con Francesco Meraviglia al Var. Per il Toro, impegnato a Reggio Emilia con il Sassuolo, c'è Di Marco con Bezzuto al monitor, mentre a Fabbri - con l'ausilio di Aureliano - è affidata Cagliari-Inter.
Juve, i precedenti con Fourneau e Meraviglia
Storicamente, la Juventus vanta precedenti favorevoli con Fourneau: 7 vittorie in 9 incontri diretti dal fischietto romano. Bruciano, però, le altre due che esulano dalla felice statistica: l'1-1 a Crotone del 17 ottobre 2020, con un rosso mostrato a Chiesa e parso piuttosto esagerato, e il ko ai rigori nei quarti di Coppa Italia con l'Empoli nella scorsa stagione, partita nella quale - ironia del destino - c'era Francesco Meraviglia al Var. Quest'ultimo, ha seguito gli episodi controversi in match della Juventus in altre 15 occasioni oltre quella appena menzionata: il bilancio è di 5 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, tra cui quella con la Lazio del 26 ottobre dello scorso anno, costatagli la sospensione per il caso del rigore negato a Conceiçao.
Le designazioni della 2ª giornata
MILAN–VENEZIA Venerdì 28/08 h. 20.45
Arbitro: Manganiello
Assistenti: M.Rossi–Dei Giudici
IV: Marcenaro
VAR: Camplone
AVAR: Pezzuto
FIORENTINA–FROSINONE Sabato 29/08 h. 18.30
Arbitro: Collu
Assistenti: Tegoni–Yoshikawa
IV: Ayroldi
VAR: Prontera
AVAR: Ghersini
MONZA–UDINESE Sabato 29/08 h. 18.30
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Politi–Belsanti
IV: Massa
VAR: Paterna
AVAR: Mazzoleni
SASSUOLO–TORINO Sabato 29/08 h. 18.30
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Di Gioia–Barone
IV: Zufferli
VAR: Pezzuto
AVAR: Di Paolo
JUVENTUS–PARMA Sabato 29/08 h. 20.45
Arbitro: Fourneau
Assistenti: C.Rossi–Lo Cicero
IV: Sozza
VAR: Meraviglia
AVAR: Piccinini
NAPOLI–COMO Domenica 30/08 h. 18.30
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Zingarelli–Bercigli
IV: Guida
VAR: Gariglio
AVAR: Prontera
CAGLIARI–INTER Domenica 30/08 h. 20.45
Arbitro: Fabbri
Assistenti: Vecchi–Ceccon
IV: La Penna
VAR: Aureliano
AVAR: Paterna
LAZIO–GENOA Domenica 30/08 h. 20.45
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Mastrodonato–Fontani
IV: Mariani
VAR: Abisso
AVAR: Cosso
LECCE–ROMA Lunedì 31/08 h. 18.30
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Imperiale-Cecconi
IV: Di Bello
VAR: Di Paolo
AVAR: Paganessi
ATALANTA–BOLOGNA Lunedì 31/08 h. 20.45
Arbitro: Doveri
Assistenti: Peretti–Perrotti
IV: Calzavara
VAR: Dionisi
AVAR: Marini
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