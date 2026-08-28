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Milan-Venezia: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

I rossoneri di Amorim ospitano al Meazza i lagunari di Stroppa mel match valido per la 2ª giornata di Serie A
3 min
MilanVeneziaSerie A

Il Milan fa il suo esordio in casa nella nuova stagione della Serie A e lo fa ospitando alle ore 20:45 il Venezia di Giovanni Stroppa. La formazione di Ruben Amorim è reduce dal successo, nella prima giornata, in casa del Torino grazie alle reti firmate da Cissé e Rabiot. Il tecnico portoghese ha presentato così la sfida in conferenza stampa"Credo che sarà una giornata speciale per me, sentirò la responsabilità di essere l'allenatore del Milan. Cercherò di godermi tutto. Mi aspetto una partita difficile. Per chi ha visto la sfida del Venezia contro il Lecce, se ci si concentra solo sul risultato non si capisce quanto può essere forte questa parta. Vorranno il possesso, dovremo essere umile e disposti a pressare e correre tanto. Loro cercheranno di fare una marcatura a uomo a tutto campo, soprattutto all'inizio". E' invece iniziato in salita il ritorno del Venezia in Serie A: la squadra veneta è caduta al Penzo contro il Lecce col punteggio di 2-0 in quello che, sulla carta, è stato il primo scontro salvezza della sua stagione.

Milan-Venezia, dove vedere la partita

Il match tra Milan e Venezia, in programma venerdì 28 agosto a partire dalle 20:45 allo stadio Meazza di Milano, sarà visibile su Dazn. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale dell'evento su Tuttosport.

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Milan-Venezia, le probabili formazioni

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Jashari, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Ramos. Allenatore: Amorim. A disposizione: Terracciano P., Torriani, Gabbia, Diawara, Terracciano F., Bartesaghi, Saelemaekers, Moreira, Modric, Comotto, Rabiot, Pulisic, Camarda. Indisponibili: /. Squalificati: /.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Basic, Haps; Yeboah, Adams. Allenatore: Stroppa. A disposizione: Grandi, Pozzi, Gomes Furtado, Halhal, Correia, Sagrado, Dagasso, Fanne, Farji, Helgason, Panada, SOhm, Lauberbach, Okoro, Rrahmani. Indisponibili: Sverko, Adorante, Duncan, Moreno. Squalificati: /.

ARBITRO: Manganiello della sezione di Pinerolo. ASSISTENTI: Rossi-Dei Giudici. QUARTO UFFICIALE: Marcenaro. VAR: Camplone. ASS. VAR: Pezzuto.

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