La Fiorentina fa il suo esordio al Franchi in questa nuova stagione ospitando il Frosinone nella gara valida per la 2ª giornata di Serie A che andrà di scena sabato 29 agosto alle ore 18:30. I viola vengono dal poker subito in casa della Roma nella prima giornata, firmato dalla tripletta di Malen. Con Moise Kean sempre più vicino al Como, Grosso si affiderà ancora alle prestazioni del neo acquisto Pellegrino. Anche il Frosinone non ha iniziato nel piede giusto, essendo sconfitto all'esordio in casa dalla Juventus grazie alla rete messa a segno da Bremer.
Fiorentina-Frosinone, dove vedere la partita
Il match tra Fiorentina e Frosinone, in programma sabato 29 agosto a partire dalle 18.30 al Franchi di Firenze, sarà visibile su Dazn. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale dell'evento su Tuttosport.
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Fiorentina-Frosinone, le probabili formazioni
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Mandragora; Mastantuono, Atta; Pellegrino. All: Grosso.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Terzic; Masini, Calò; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All: Massimiliano Alvini.
ARBITRO: Collu della sezione di Cagliari. ASSISTENTI: Tegoni-Yoshikawa. QUARTO UFFICIALE: Ayroldi. VAR: Prontera. ASS. VAR: Ghersini.