La Fiorentina fa il suo esordio al Franchi in questa nuova stagione ospitando il Frosinone nella gara valida per la 2ª giornata di Serie A che andrà di scena sabato 29 agosto alle ore 18:30. I viola vengono dal poker subito in casa della Roma nella prima giornata, firmato dalla tripletta di Malen. Con Moise Kean sempre più vicino al Como , Grosso si affiderà ancora alle prestazioni del neo acquisto Pellegrino. Anche il Frosinone non ha iniziato nel piede giusto, essendo sconfitto all'esordio in casa dalla Juventus grazie alla rete messa a segno da Bremer .

Fiorentina-Frosinone, dove vedere la partita

Il match tra Fiorentina e Frosinone, in programma sabato 29 agosto a partire dalle 18.30 al Franchi di Firenze, sarà visibile su Dazn. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale dell'evento su Tuttosport.