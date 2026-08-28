Sassuolo-Torino: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium è già tempo di riscatto. Entrambe sconfitte all'esordio in campionato, sabato 29 agosto alle ore 18.30, Sassuolo e Torino si affrontano con lo stesso obiettivo: trovare i primi punti della stagione. I neroverdi, che sono ripartiti da Alberto Aquilani dopo il divorzio da Fabio Grosso, andato alla Fiorentina, sono caduti 2-1 in casa dell'Atalanta, stesso risultato con cui i granata di Ignazio Abate, scelto da Cairo dopo la mancata conferma di Roberto D'Aversa, hanno perso in casa contro il Milan. Ora, dunque, è tempo di smuovere la classifica.