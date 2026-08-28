Sassuolo-Torino: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium è già tempo di riscatto. Entrambe sconfitte all'esordio in campionato, sabato 29 agosto alle ore 18.30, Sassuolo e Torino si affrontano con lo stesso obiettivo: trovare i primi punti della stagione. I neroverdi, che sono ripartiti da Alberto Aquilani dopo il divorzio da Fabio Grosso, andato alla Fiorentina, sono caduti 2-1 in casa dell'Atalanta, stesso risultato con cui i granata di Ignazio Abate, scelto da Cairo dopo la mancata conferma di Roberto D'Aversa, hanno perso in casa contro il Milan. Ora, dunque, è tempo di smuovere la classifica.
Sassuolo-Torino: diretta tv e streaming
Sassuolo-Torino, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 29 agosto alle ore 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Leysen, Odenthal, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Volpato, Bowie, Laurienté. Allenatore: Aquilani.
A disposizione: Turati, Nyarko, Idzes, Obrador, Macchioni, Di Bitonto, Missori, Lipani, Dominguez, Adzic, Kulla.
TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzi, Coco, Cömert; Fortini, Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Casadei, Simeone. Allenatore: Abate.
A disposizione: Paleari, Siviero, Ismajli, Pellini, Biraghi, Dembélé, Aboukhlal, Ilkhan, Luongo, Oristanio, Adams, Kulenovic, Zapata.
ARBITRO: Di Marco di Ciampino. ASSISTENTI: Di Gioia-Barone. IV UFFICIALE: Zufferli. VAR: Pezzuto. ASS. VAR: Di Paolo.