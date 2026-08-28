Monza-Udinese: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

MONZA - Il campionato di Monza e Udinese è cominciato il maniera diversa. Al debutto, infatto, i neopromossi brianzoli sono caduti 4-1 al Meazza contro i campioni in carica dell'Inter. Un risultato che, però, non fotografa l'andamento del match. La squadra di Ivan Juric, infatti, passata subito in svantaggio con la fucilata di Calhanoglu, ha trovato il pareggio con Varela, sfiorando anche il sorpasso prima di andare negli spogliatoi. Nella ripresa, poi, la squadra di Chivu ha alzato il ritmo e dopo esser tornata avanti grazie alla rete di Zielinski ha poi dilagato con il meraviglioso colpo di tacco di Pio Esposito e il gol di Bisseck. I friulani di Kosta Runjaic, invece, hanno fermato sull'1-1 il Como al Bluenergy Stadium: al vantaggio bianconero di Kamara ha risposto a inizio secondo tempo il solito Douvikas. Nel finale entrambe le squadre hanno avuto la chance per centrare il bottino pieno ma prima Bayo ha sparato alto da ottima posizione e poi Jacobo Ramon ha centrato la traversa con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.