Lazio-Genoa: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma dove la Lazio ospita domenica 30 agosto alle 20:45 il Genoa nella seconda giornata di campionato. I biancocelesti non hanno fallito l'esordio stagionale in Serie A, rialzando la testa dopo il ko di Coppa Italia, andando a vincere di misura in casa del Bologna grazie alla firma di Frattesi. Esito diverso per il Genoa che al Ferraris è stato sconfitto dal Napoli col punteggio di 2-0: la rete di De Bruyne ha generato diverse polemiche che ancora non si sono del tutto placate, come le proteste del tecnico De Rossi.
Lazio-Genoa: dove e quando vederla
L'incontro tra i capitolini e i liguri è in programma domenica 30 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN.
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Lazio-Genoa: le probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Prostvgaard, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All: Gattuso.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Baldanzi, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Colombo, Osmajic. All: De Rossi.