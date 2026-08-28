Lazio-Genoa: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma dove la Lazio ospita domenica 30 agosto alle 20:45 il Genoa nella seconda giornata di campionato. I biancocelesti non hanno fallito l'esordio stagionale in Serie A, rialzando la testa dopo il ko di Coppa Italia, andando a vincere di misura in casa del Bologna grazie alla firma di Frattesi. Esito diverso per il Genoa che al Ferraris è stato sconfitto dal Napoli col punteggio di 2-0: la rete di De Bruyne ha generato diverse polemiche che ancora non si sono del tutto placate, come le proteste del tecnico De Rossi.