Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lazio-Genoa: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

La squadra di Gattuso ospita all'Olimpico la formazione di De Rossi nel match valido per la 2ª giornata di Serie A
2 min
LazioGenoaSerie A

Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma dove la Lazio ospita domenica 30 agosto alle 20:45 il Genoa nella seconda giornata di campionato. I biancocelesti non hanno fallito l'esordio stagionale in Serie A, rialzando la testa dopo il ko di Coppa Italia, andando a vincere di misura in casa del Bologna grazie alla firma di Frattesi. Esito diverso per il Genoa che al Ferraris è stato sconfitto dal Napoli col punteggio di 2-0: la rete di De Bruyne ha generato diverse polemiche che ancora non si sono del tutto placate, come le proteste del tecnico De Rossi.

Lazio-Genoa: dove e quando vederla

L'incontro tra i capitolini e i liguri è in programma domenica 30 agosto alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN.

Tutta la Serie A su DAZN, abbonati ora!

Lazio-Genoa: le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Prostvgaard, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All: Gattuso.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Baldanzi, Frendrup, Amorim, Ellertsson; Colombo, Osmajic. All: De Rossi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS