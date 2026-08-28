Napoli-Como: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

NAPOLI - Tra le sfide della seconda giornata di campionato spicca il big match tra Napoli e Como in programma domenica 30 agosto alle 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri hanno cominciato la stagione con una vittoria per 2-0 sul campo del Genoa. Una partita piuttosto complessa che i campani hanno sbloccato grazie a un gol contestatissimo di De Bruyne, reo di aver spinto da dietro il difensore messicano del Grifone Vasquez. Poco dopo, poi, Vergara ha fissato il punteggio finale regalando a Massimiliano Allegri i primi tre punti sulla panchina degli azzurri in Serie A. I lariani di Cesc Fabregas, invece, non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 a Udine. Chiusa sotto la prima frazione di gioco, il Como ha trovato il pari con il solito Douvikas a inizio ripresa sfiorando poi il colpaccio e centrando la traversa nell’ultima azione con un colpo di testa di Jacobo Ramon. Al Maradona, dunque, spettacolo assicurato.
Napoli-Como: diretta tv e streaming
Napoli-Como, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 30 agosto alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Napoli-Como
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Aisson Santos. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Badiashile, Beukema, Olivera, Favasuli, Gilmour, De Bruyne, Lucca, Giovane, Lang, Neres.
COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramon, Chalobah, Alex Valle; Da Cunha, Luis Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Audero, Tornqvist, Kempf, Perrone, Morata, Caqueret, Dossena, Lahdo, Kaiki, Rodriguez, Liberali, Kambwala.
ARBITRO: Pairetto di Nichelino. ASSISTENTI: Zingarelli-Bercigli. IV UFFICIALE: Guida. VAR: Gariglio. ASS. VAR: Prontera.
Napoli-Como: scopri tutte le quote