Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli-Como: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Al debutto in campionato gli azzurri di Massimiliano Allegri hanno espugnato il Ferraris (2-0 al Genoa) mentre i lariani di Cesc Fabregas sono stati fermati dall'Udinese in trasferta (1-1)
4 min
napoliComoprobabili formazioni

NAPOLI - Tra le sfide della seconda giornata di campionato spicca il big match tra Napoli Como in programma domenica 30 agosto alle 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri hanno cominciato la stagione con una vittoria per 2-0 sul campo del Genoa. Una partita piuttosto complessa che i campani hanno sbloccato grazie a un gol contestatissimo di De Bruyne, reo di aver spinto da dietro il difensore messicano del Grifone Vasquez. Poco dopo, poi, Vergara ha fissato il punteggio finale regalando a Massimiliano Allegri i primi tre punti sulla panchina degli azzurri in Serie A. I lariani di Cesc Fabregas, invece, non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 a Udine. Chiusa sotto la prima frazione di gioco, il Como ha trovato il pari con il solito Douvikas a inizio ripresa sfiorando poi il colpaccio e centrando la traversa nell’ultima azione con un colpo di testa di Jacobo Ramon. Al Maradona, dunque, spettacolo assicurato. 

Napoli-Como: diretta tv e streaming

Napoli-Como, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 30 agosto alle ore 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214). 

 

 

Le probabili formazioni di Napoli-Como

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Aisson Santos. Allenatore: Allegri. 

A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Badiashile, Beukema, Olivera, Favasuli, Gilmour, De Bruyne, Lucca, Giovane, Lang, Neres. 

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramon, Chalobah, Alex Valle; Da Cunha, Luis Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas. 

A disposizione: Audero, Tornqvist, Kempf, Perrone, Morata, Caqueret, Dossena, Lahdo, Kaiki, Rodriguez, Liberali, Kambwala. 

ARBITRO: Pairetto di Nichelino. ASSISTENTI: Zingarelli-Bercigli. IV UFFICIALE: Guida. VAR: Gariglio. ASS. VAR: Prontera. 

Napoli-Como: scopri tutte le quote

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS