Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cagliari-Inter: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming  

I nerazzurri, reduci dal netto 4-1 al Monza, fanno visita ai sardi nel secondo turno del campionato di Serie A
3 min
CagliariInterprobabili formazioni

CAGLIARI - Domenica 30 agosto alle ore 20.45, alla Unipol Domus Arena, Pisacane e Chivu andranno a caccia del bis. Cagliari e Inter, infatti, hanno cominciato il campionato con una vittoria: i sardi hanno espugnato il Tardini di Parma grazie alla rete di Alessandro Romano mentre i campioni d'Italia hanno piegato con un netto 4-1 il Monza al Meazza con i gol di Calhanoglu, Zielinski, Pio Esposito, autore di un clamoroso colpo di tacco, e Bisseck. Centrare ancora il bottino pieno sarà importantissimo per i nerazzurri che vogliono arrivare a punteggio pieno alla sfida di San Siro contro il Napoli di Massimiliano Allegri in programma sabato 5 settembre alle 18.00. 

Cagliari-Inter: diretta tv e streaming

Cagliari-Inter, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 30 agosto alle ore 20.45 alla Unipol Domus Arena di Cagliari e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

 

 

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks; Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy. Allenatore: Pisacane.

A disposizione: Radunovic, Sherri, Kofler, Mina, Cavuoti, Liteta, Sulev, Aurelio, Borrelli, Kevin Carlos, Fadera, Felici, Kingstone.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu.

A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Stones, Bovio, Pavard, Carlos Augusto, Luis Henrique, Stankovic, Sucic, Jones, Mkhitaryan, Bonny, Thuram. 

ARBITRO: Fabbri di Ravenna. ASSISTENTI: Vecchi-Ceccon. IV UFFICIALE: La Penna. VAR: Aureliano. ASS. VAR: Paterna. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS