Cagliari-Inter: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming  

CAGLIARI - Domenica 30 agosto alle ore 20.45, alla Unipol Domus Arena, Pisacane e Chivu andranno a caccia del bis. Cagliari e Inter, infatti, hanno cominciato il campionato con una vittoria: i sardi hanno espugnato il Tardini di Parma grazie alla rete di Alessandro Romano mentre i campioni d'Italia hanno piegato con un netto 4-1 il Monza al Meazza con i gol di Calhanoglu, Zielinski, Pio Esposito, autore di un clamoroso colpo di tacco, e Bisseck. Centrare ancora il bottino pieno sarà importantissimo per i nerazzurri che vogliono arrivare a punteggio pieno alla sfida di San Siro contro il Napoli di Massimiliano Allegri in programma sabato 5 settembre alle 18.00.