Cagliari-Inter: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming  

CAGLIARI - Domenica 30 agosto alle ore 20.45, alla Unipol Domus Arena, Pisacane e Chivu andranno a caccia del bis. Cagliari e Inter, infatti, hanno cominciato il campionato con una vittoria: i sardi hanno espugnato il Tardini di Parma grazie alla rete di Alessandro Romano mentre i campioni d'Italia hanno piegato con un netto 4-1 il Monza al Meazza con i gol di Calhanoglu, Zielinski, Pio Esposito, autore di un clamoroso colpo di tacco, e Bisseck. Centrare ancora il bottino pieno sarà importantissimo per i nerazzurri che vogliono arrivare a punteggio pieno alla sfida di San Siro contro il Napoli di Massimiliano Allegri in programma sabato 5 settembre alle 18.00.
Cagliari-Inter: diretta tv e streaming
Cagliari-Inter, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 30 agosto alle ore 20.45 alla Unipol Domus Arena di Cagliari e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (252). Inoltre sarà disponibile anche in streming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Cagliari-Inter
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks; Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy. Allenatore: Pisacane.
A disposizione: Radunovic, Sherri, Kofler, Mina, Cavuoti, Liteta, Sulev, Aurelio, Borrelli, Kevin Carlos, Fadera, Felici, Kingstone.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Provedel, Di Gennaro, Stones, Bovio, Pavard, Carlos Augusto, Luis Henrique, Stankovic, Sucic, Jones, Mkhitaryan, Bonny, Thuram.
ARBITRO: Fabbri di Ravenna. ASSISTENTI: Vecchi-Ceccon. IV UFFICIALE: La Penna. VAR: Aureliano. ASS. VAR: Paterna.