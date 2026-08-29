Calciomercato Serie A: Roma scatenata, uscite Inter e Milan in cerca del post Leao. Le ultime

Sono ore caldissime per il mercato di Serie A. Mentre si è arenata la trattativa tra la Juventus e Franck Kessie, i club italiani continuano a lavorare per completare le proprie rose. Molto attiva la Roma: i giallorossi hanno definito l'arrivo di Leonardo Balerdi dal Marsiglia e puntano Luiz Henrique dello Zenit per l'attacco. In attesa dell'ufficialità di Moise Kean, invece, il Como di Cesc Fabregas accoglie Samuele Ricci. L'ex Milan arriva per rinforzare il centrocampo. Attiva anche l'Inter, che ha chiuso un'importante operazione in uscita.
Como, ufficiale l'arrivo di Ricci
Il Como è una delle squadre più scatenate sul mercato. In attesa di Moise Kean, i lariani hanno ufficializzato l'arrivo di Samuele Ricci. L'ex Torino arriva in prestito con diritto di riscatto dal Milan. Ecco la nota: "Il Como 1907 è lieto di annunciare l'ingaggio del centrocampista italiano Samuele Ricci in prestito fino al termine della stagione 2026/27 con opzione, dall'A.C. Milan. Nato nel 2001, Ricci è cresciuto nel vivaio dell'Empoli, scalando le categorie giovanili prima di fare il suo esordio da professionista in Serie B nel 2019. Dopo aver totalizzato oltre 90 presenze con l'Empoli, Ricci passa al Torino nel gennaio 2022, inizialmente in prestito, poi a titolo definitivo. Dopo tre stagioni e mezzo con i Granata, il centrocampista si è trasferito al Milan nel luglio 2025. A 25 anni, Samuele Ricci conta già oltre 200 presenze da professionista e ha vestito la maglia della Nazionale Maggiore italiana in diverse occasioni. Un centrocampista ordinato e dotato tecnicamente, Ricci si unisce alla squadra di Cesc Fàbregas portando importante esperienza in Serie A e la capacità di gestire il gioco a centrocampo".
Cesc Fabregas si è mostrato entusiasta per l'arrivo del classe 2001: "Samuele Ricci è un giocatore che conosciamo bene. Ha grande qualità tecnica, intelligenza e capacità di gestire il pallone. Sono convinto che le sue caratteristiche si sposino bene con il nostro modo di giocare e che possa darci molto. Siamo felici di averlo con noi e non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme".
Leao in Turchia, il Milan lavora per Hutchinson
Il Milan ha battuto il Venezia nell'anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, ma intanto continua a lavorare sul mercato. Salutato Rafael Leao, atterrato nel primo pomeriggio di sabato a Istanbul per iniziare la sua nuova avventura al Galatasaray (Le cifre dell'operazione), i rossoneri stanno lavorando per arrivare a Omari Hutchinson del Nottingham Forest. I contatti tra il Milan e il club inglese proseguono e le prossime ore saranno decisive per capire la fattibilità dell'operazione. Intanto, il classe 2003 non è stato convocato per la sfida contro il Liverpool.
Atalanta-Bologna, continua la trattativa per Rowe
Continua, invece, la trattativa tra l'Atalanta e il Bologna per Jonathan Rowe. Complice l'infortunio di El Azzouzi, i rossoblù sono alla ricerca di un nuovo centrocampista. Per questo motivo, si valuta l'inserimento di Marten De Roon nell'operazione. Nei giorni scorsi, i nerazzurri si erano spinti fino a 40 milioni di euro (tra parte fissa e bonus) per arrivare all'inglese, che ha chiesto la cessione per trasferirsi all'Atalanta. L'alternativa rimane Albert Gudmundsson della Fiorentina, su cui potrebbe virare il Bologna qualora vendesse il classe 2003 inglese.
Roma scatenata: fatta per Balerdi, tentativo per Luiz Henrique
La Roma è scatenata. I giallorossi hanno chiuso per l'arrivo di Leonardo Balerdi. Il difensore ventisettenne arriverà dal Marsiglia e presto si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di firmare il contratto con la società capitolina. L' operazione è stata chiusa in prestito oneroso a un milione di euro più bonus. La Roma avrà un'opzione di riscatto che diventerà obbligo in caso di determinate condizioni (legate alle presenze e al minutaggio, oltre ai risultati in Europa dei giallorossi).
Intanto, la Roma continua a lavorare anche per rinforzare l'attacco. L'obiettivo è regalare un esterno offensivo a Gian Piero Gasperini. Il nome nuovo è quello di Luiz Henrique dello Zenit. I contatti procedono spediti. Nella scorsa stagione, il brasiliano ha collezionato 6 gol e 4 assist nel campionato russo.
Inter, ceduto Massolin al Cagliari: le cifre
Colpo a sorpresa del Cagliari. Il club sardo ha chiuso per l'arrivo di Yanis Massolin. Il ventitreenne francese, reduce da una grande stagione giocata in Serie B con la maglia del Modena, si trasferirà presto alla corte di Fabio Pisacane. Già nelle prossime ore è atteso per le visite mediche e la firma del contratto. Il classe 2002 si trasferisce al Cagliari in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. L'Inter avrà una percentuale del 10% sulla futura rivendita e, inoltre, avrà l'opportunità di controriscattarlo versando 1,5 milioni di euro nelle casse rossoblù.
Sono ore caldissime per il mercato di Serie A. Mentre si è arenata la trattativa tra la Juventus e Franck Kessie, i club italiani continuano a lavorare per completare le proprie rose. Molto attiva la Roma: i giallorossi hanno definito l'arrivo di Leonardo Balerdi dal Marsiglia e puntano Luiz Henrique dello Zenit per l'attacco. In attesa dell'ufficialità di Moise Kean, invece, il Como di Cesc Fabregas accoglie Samuele Ricci. L'ex Milan arriva per rinforzare il centrocampo. Attiva anche l'Inter, che ha chiuso un'importante operazione in uscita.
Como, ufficiale l'arrivo di Ricci
Il Como è una delle squadre più scatenate sul mercato. In attesa di Moise Kean, i lariani hanno ufficializzato l'arrivo di Samuele Ricci. L'ex Torino arriva in prestito con diritto di riscatto dal Milan. Ecco la nota: "Il Como 1907 è lieto di annunciare l'ingaggio del centrocampista italiano Samuele Ricci in prestito fino al termine della stagione 2026/27 con opzione, dall'A.C. Milan. Nato nel 2001, Ricci è cresciuto nel vivaio dell'Empoli, scalando le categorie giovanili prima di fare il suo esordio da professionista in Serie B nel 2019. Dopo aver totalizzato oltre 90 presenze con l'Empoli, Ricci passa al Torino nel gennaio 2022, inizialmente in prestito, poi a titolo definitivo. Dopo tre stagioni e mezzo con i Granata, il centrocampista si è trasferito al Milan nel luglio 2025. A 25 anni, Samuele Ricci conta già oltre 200 presenze da professionista e ha vestito la maglia della Nazionale Maggiore italiana in diverse occasioni. Un centrocampista ordinato e dotato tecnicamente, Ricci si unisce alla squadra di Cesc Fàbregas portando importante esperienza in Serie A e la capacità di gestire il gioco a centrocampo".
Cesc Fabregas si è mostrato entusiasta per l'arrivo del classe 2001: "Samuele Ricci è un giocatore che conosciamo bene. Ha grande qualità tecnica, intelligenza e capacità di gestire il pallone. Sono convinto che le sue caratteristiche si sposino bene con il nostro modo di giocare e che possa darci molto. Siamo felici di averlo con noi e non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme".