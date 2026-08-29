Calciomercato Serie A: Roma scatenata, uscite Inter e Milan in cerca del post Leao. Le ultime

Sono ore caldissime per il mercato di Serie A. Mentre si è arenata la trattativa tra la Juventus e Franck Kessie, i club italiani continuano a lavorare per completare le proprie rose. Molto attiva la Roma: i giallorossi hanno definito l'arrivo di Leonardo Balerdi dal Marsiglia e puntano Luiz Henrique dello Zenit per l'attacco. In attesa dell'ufficialità di Moise Kean, invece, il Como di Cesc Fabregas accoglie Samuele Ricci. L'ex Milan arriva per rinforzare il centrocampo. Attiva anche l'Inter, che ha chiuso un'importante operazione in uscita.

Como, ufficiale l'arrivo di Ricci Il Como è una delle squadre più scatenate sul mercato. In attesa di Moise Kean, i lariani hanno ufficializzato l'arrivo di Samuele Ricci. L'ex Torino arriva in prestito con diritto di riscatto dal Milan. Ecco la nota: "Il Como 1907 è lieto di annunciare l'ingaggio del centrocampista italiano Samuele Ricci in prestito fino al termine della stagione 2026/27 con opzione, dall'A.C. Milan. Nato nel 2001, Ricci è cresciuto nel vivaio dell'Empoli, scalando le categorie giovanili prima di fare il suo esordio da professionista in Serie B nel 2019. Dopo aver totalizzato oltre 90 presenze con l'Empoli, Ricci passa al Torino nel gennaio 2022, inizialmente in prestito, poi a titolo definitivo. Dopo tre stagioni e mezzo con i Granata, il centrocampista si è trasferito al Milan nel luglio 2025. A 25 anni, Samuele Ricci conta già oltre 200 presenze da professionista e ha vestito la maglia della Nazionale Maggiore italiana in diverse occasioni. Un centrocampista ordinato e dotato tecnicamente, Ricci si unisce alla squadra di Cesc Fàbregas portando importante esperienza in Serie A e la capacità di gestire il gioco a centrocampo".

Cesc Fabregas si è mostrato entusiasta per l'arrivo del classe 2001: "Samuele Ricci è un giocatore che conosciamo bene. Ha grande qualità tecnica, intelligenza e capacità di gestire il pallone. Sono convinto che le sue caratteristiche si sposino bene con il nostro modo di giocare e che possa darci molto. Siamo felici di averlo con noi e non vediamo l'ora di iniziare a lavorare insieme".