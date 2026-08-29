Fiorentina incubo senza fine: tris Frosinone al Franchi. Torino ko con il Sassuolo, ok Udinese

Resta immobile la classifica del Torino, che alla seconda di campionato esce sconfitto per 2-1 dalla trasferta contro il Sassuolo. Al Mapei, i granata - già reduci dalla sconfitta interna contro il Milan - rispondono con Comuzzo (45'+2') al precedente vantaggio di Volpato (32'), servito da uno splendido tacco dell'ex Juve Adzic. Nel finale, Berardi riporta in vantaggio (78') i neroverdi, che festeggiano così il primo successo stagionale in Serie A dopo il ko con l'Atalanta. L'agenda di Abate prevede ora il ritorno all'olimpico, dove martedì 1 settembre contenderà al Monza l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Così la formazione di Aquilani, che il 2 settembre al Mapei sarà impegnata in Coppa contro il Frosinone. Sugli altri campi, la Fiorentina si ritrova in compagnia degli stessi demoni dello scorso anno, quando nonostante i 90 milioni spesi sul mercato disputò il campionato interamente sull'orlo del burrone. Ora, dopo oltre 120 milioni in acquisti estivi, i numeri alla seconda giornata riportano 2 ko e 7 gol subiti. Dopo la Roma all'Olimpico, a far festa è il Frosinone, che al Franchi si impone per 3-0: decidono la doppietta di Raimondo (26', 68') e la rete di Bracaglia (38'). La prossima giornata, la Viola di Grosso riceverà i granata sabato 5, mentre i ciociari di Alvini ospiteranno il Venezia domenica 6. Spostandoci al Brianteo, gli uomini di Juric si arrendono invece all'Udinese, che trascinato dalle reti di Piotrowski (32'), Kamara (45') ed Ekkelenkamp (45'+3'), si impone per 3-2: di Colpani (37') e Varela (63') le rete dei brianzoli che falliscono nella rimonta. I friulani preparano ora i sedicesimi di Coppa contro il Venezia, atteso il 2 settembre al Bluenergy Stadium.