Fiorentina incubo senza fine: tris Frosinone al Franchi. Torino ko con il Sassuolo, ok Udinese

Resta immobile la classifica del Torino, che alla seconda di campionato esce sconfitto per 2-1 dalla trasferta contro il Sassuolo. Al Mapei, i granata - già reduci dalla sconfitta interna contro il Milan - rispondono con Comuzzo (45'+2') al precedente vantaggio di Volpato (32'), servito da uno splendido tacco dell'ex Juve Adzic. Nel finale, Berardi riporta in vantaggio (78') i neroverdi, che festeggiano così il primo successo stagionale in Serie A dopo il ko con l'Atalanta. L'agenda di Abate prevede ora il ritorno all'olimpico, dove martedì 1 settembre contenderà al Monza l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. Così la formazione di Aquilani, che il 2 settembre al Mapei sarà impegnata in Coppa contro il Frosinone. Sugli altri campi, la Fiorentina si ritrova in compagnia degli stessi demoni dello scorso anno, quando nonostante i 90 milioni spesi sul mercato disputò il campionato interamente sull'orlo del burrone. Ora, dopo oltre 120 milioni in acquisti estivi, i numeri alla seconda giornata riportano 2 ko e 7 gol subiti. Dopo la Roma all'Olimpico, a far festa è il Frosinone, che al Franchi si impone per 3-0: decidono la doppietta di Raimondo (26', 68') e la rete di Bracaglia (38'). La prossima giornata, la Viola di Grosso riceverà i granata sabato 5, mentre i ciociari di Alvini ospiteranno il Venezia domenica 6. Spostandoci al Brianteo, gli uomini di Juric si arrendono invece all'Udinese, che trascinato dalle reti di Piotrowski (32'), Kamara (45') ed Ekkelenkamp (45'+3'), si impone per 3-2: di Colpani (37') e Varela (63') le rete dei brianzoli che falliscono nella rimonta. I friulani preparano ora i sedicesimi di Coppa contro il Venezia, atteso il 2 settembre al Bluenergy Stadium.
Sassuolo-Torino: il racconto della partita
Subito un brivido per il Torino, che vedono i padroni di casa colpire la traversa al 2' minuto di gioco con Cinquegrano. La prima chance per i granata si presenta al 28', quando Muric sbaglia l'uscita e concede a Vlasic l'occasione per il tiro, su cui il portiere neroverde risponde però presente. Non passa molto che il Sassuolo sblocca le marcature finalizzando la ripartenza condotta da Laurientè che serve l'ex bianconero Adzic, il cui tacco prezioso raggiunge Volpato bravo a superare Mascardi di prima intenzione. Al 38', gli uomini di Aquilani tornano all'attacco con Bowie, a cui Mascardi nega però il raddoppio con un grande intervento.
Nel finale del primo tempo, il colpo di testa di Coco costringe Muric a intervenire per difendere il vantaggio. Ma è allo scadere della prima frazione di gioco che la formazione di Abate pareggia i conti grazie al cross di Cacciamani e l'imbucata vincente di Comuzzo che di testa riporta la gara in parità. Nella ripresa, il Toro cresce e insiste nella ricerca di nuove rotte verso la porta di Muric, ma i neroverdi coprono bene gli spazi. Così anche il Sassuolo, che torna a impegnare Mascardi con Laurienté, facilmente murato dal portiere granata. Al 70', Ismajli si prende la scena negando il raddoppio a Bowie pronto a far festa a due passi dalla porta. Ma a riportare avanti il Sassuolo è il neo entrato Berardi, che al 78' piomba su un rimpallo e firma il 2-1. Al triplice fischio fa festa il Mapei.