- 30'R. Højlund (ass. : A. Rrahmani)
- 17'M. Baturina (ass. : A. Diao)
- 34'T. Douvikas (ass. : M. Baturina)
La seconda giornata di Serie A ha messo in mostra il primo big match della stagione tra Napoli e Como, andato in scena al Maradona. A sbloccare la gara sono stati gli ospiti con la rete di Baturina al 17', a cui risponde subito Hojlund con un gran gol dal limite dell'area al 30'. Un grave errore in difesa costa caro alla squadra di Max Allegri, con Douvikas che non si lascia sfuggire un'occasione ghiotta, trasformata nel migliore dei modi nel nuovo vantaggio lariano. I primi 45' si chiudono col punteggio di 2-1 per gli uomini di Fabregas, con la seconda metà della gara che vede protagonista il forcing offensivo partenopeo senza però alcun riscontro. Nell'ultimo minuto di partita Lobotka trova un gran gol, annullato da Pairetto per fuorigioco. Primi tre punti in stagione per il Como, mentre per l'ex tecnico di Juve e Milan arriva la prima sconfitta stagionale, davanti al proprio pubblico.
21:41
Hojlund: "Conte era fissato con..."
"Oggi non abbiamo creato abbastanza rispetto a quanto avremmo dovuto. Credo che abbiamo tante cose da migliorare. Abbiamo perso, ma la stagione è ancora lunga e possiamo giocarcela per le prime posizioni". A dirlo è l'attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund, ai microfoni di Dazn al termine della gara persa 2-1 contro il Como. "Il gol? L'anno scorso Conte era molto fissato sul difendere la palla spalle alla porta, ora ho un po' più di libertà. Spero di farne tanti così", è l'auspicio del giocatore danese
21:24
Allegri: "Quando non si può giocare palla, non va giocata"
"Bisogna migliorare assolutamente una cosa, quando difendiamo dobbiamo essere più attenti e aggressivi, soprattutto in queste partite. Potevamo far meglio sui due gol subiti. Quando concedi un angolo a pochi secondi dalla fine, non devi rischiare. A volte siamo un po' troppo leggerini". Lo dice il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn dopo la partita persa 2-1 contro il Como. "Tecnicamente abbiamo sbagliato diversi passaggi, siamo stati troppo leggeri soprattutto sul secondo gol. Bisogna capire che quando non si può giocare la palla, non va giocata. Nelle prime partite di campionato, se fai degli errori li paghi. Non ci sono ancora le gambe per recuperare", evidenzia l'allenatore azzurro. Ora ad attendere gli azzurri ci saranno degli impegni molto delicati in campionato e in Champions League: "Inter e Arsenal non decideranno la nostra stagione. Dobbiamo sistemare delle cose .Basta allenarci e sicuramente miglioreremo", garantisce Allegri. Sui singoli: "Lang ha fatto una buona partita, Neres non giocata da otto mesi. Tutti hanno messo quello che potevano dare. McTominay ha avuto problemi di vesciche, speriamo di averlo nelle migliori condizioni il prima possibile", racconta l'ex tecnico di Juve e Milan.
21:22
Diao: "Questa deve essere la nostra mentalità"
"Abbiamo fame, questa è la cosa più importante. L'anno scorso abbiamo fatto la storia per la società, ma non vogliamo fermarci qui. Questa deve essere la nostra mentalità, dobbiamo continuare a crescere e migliorare". A dirlo è l'attaccante del Como, Assane Diao.
21:20
Douvikas: "Altro attaccante? Sarei molto felice"
"Siamo molto contenti della prestazione, abbiamo giocato da grande squadra qui a Napoli. Siamo molto contenti di giocare la Champions League. Aspetteremo ogni partita, non vediamo l'ora". Queste le parole di Baturina, autore del gol che ha sbloccato il match. Al suo fianco Douvikas, il quale ha messo il sigillo sulla vittoria del Como: "Non ci sono segreti, solo duro lavoro. Morata mi ha aiutato tantissimo e mi ha dato tanti suggerimenti. Se dovesse arrivare un altro attaccante sarei molto felice, adesso abbiamo anche la Champions League e serve alzare il nostro livello."
21:12
Fabregas: "Manca tanto per essere squadra"
"Abbiamo saputo leggere la partita in tre fasi. Nel primo tempo siamo stati incredibili. Nei primi 15-20' del secondo tempo abbiamo saputo adattarci, poi nel finale abbiamo sofferto." Lo dice il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ai microfoni di Dazn dopo la partita vinta 2-1 contro Napoli. "Manca tanto per essere squadra, non è facile creare una famiglia con i giocatori che cambiano ogni sei mesi. Dobbiamo unirci, servono tante ore di allenamento per far capire a tutti cosa vogliamo fare", evidenzia l'allenatore spagnolo. Su Luis Milla, uno degli acquisti del mercato estivo, che è stato autore di una bella prestazione: "E' un giocatore molto sottovalutato in Spagna, ma è normale perché ci sono tantissimi grandi calciatori. Ha fatto una carriera in ascesa. Un giocatore di 32 anni può perdere la fame, invece, lui no. Sono molto contento per lui, ma anche per tanti altri", assicura Fabregas, che ora attende rinforzi sul fronte offensivo: "Mi aspetto qualcosa dal mercato, abbiamo solo un attaccante. L'anno scorso abbiamo sofferto perché Morata è stato fuori tanto tempo. Vogliamo avere attaccanti di qualità", l'appello dell'ex Arsenal.
21:09
Baturina e Douvikas trascinano il Como
Non basta Hojlund ad Allegri per portare almeno un punto a casa dal Maradona. Le due stelle del club lariano regalano la prima vittoria stagionale alla squadra. Ecco il tabellino della gara:
21:07
Napoli-Como: la grande vittoria dei lariani
La squadra di Fabregas conquista i primi tre punti della stagione, mettendo in mostra una prestazione perfetta. VEDI LA GALLERY
20:54
Fabregas: "I giocatori hanno un merito incredibile"
"Questa vittoria ha un grande valore. Oggi mi è piaciuta la squadra perché siamo riusciti a leggere la partita in tutte le fasi della gara, abbiamo saputo adattarci. C'è da dare merito a tutti i giocatori, io per il caldo ho fatto la sauna. Hanno un merito incredibile." Queste le parole di Fabregas al termine della vittoria contro il Napoli al Maradona. Il tecnico ha poi proseguito: "Adesso dobbiamo formare la squadra con tutti i nuovi giocatori".
20:33
FT - Il Como espugna il Maradona
La squadra di Fabregas resiste per tutti i 45' del secondo tempo, congelando il 2-1 conquistato nella prima metà di gara. A segno Baturina e Douvikas per il club lariano, mentre per il Napoli ha momentaneamente accorciato le distanze Hojlund. Nel finale annullato un gol a Lobotka per fuorigioco.
20:30
95' - Clamoroso al Maradona
Il Napoli trova la rete del pareggio con un gran gol di Lobotka su sponda da terra di Lucca, ma Pairetto ferma tutto: fuorigioco del centravanti azzurro.
20:26
90' - Annunciato il recupero
Pairetto annuncia sei minuti di recupero, con il Napoli che darà il tutto per tutto per provare a pareggiae la gara.
20:25
90' - Lucca stacca di testa
Il centravanti del Napoli prova a rimettere il match in parità con un colpo di testa che finisce tra le braccia di Butez.
20:18
83' - Alisson Santos ci prova
Sponda di Lucca per il brasiliano che calcia a giro oltre la traversa.
20:16
82' - Ultimo cambio per Fabregas: fuori Nico Paz
Il numero 10 del Como lascia il campo, con il brasiliano Kaiki che prende il suo posto in campo.
20:15
81' - Allegri ultima i cambi
Hojlund e Zambo Anguissa lasciano il campo: dentro Lucca e Neres a 10' dalla fine del match.
20:15
80' - Occasione De Bruyne
Il centrocampista del Napoli prova la conclusione da fuori area, col tiro che finisce a pochi centimetri dal palo della porta difesa da Butez. Ancora niente da fare per la squadra di Allegri che resta in svantaggio.
20:13
78' - Nico Paz tenta la conclusione
Il numero 10 del Como prova la conclusione da fuori, trovando la deviazione della difesa del Napoli: sarà calcio d'angolo.
20:11
76' - Ghiaccio per De Bruyne e Smolcic
Il difensore del Como è uscito per precauzione dal campo con una borsa del ghiaccio sulla testa. Si rialza anche De Bruyne accompagnato dallo staff medico e dal ghiaccio.
20:09
74' - Brutto scontro nell'area del Como
De Bruyne e Smolcic protagonisti di un brutto contrasto di testa reciproco: il centrocampista belga prova a colpire il pallone sul cross di Lobotka, ma l'anticipo di Smolcic lo porta a colpire la nuca del difensore lariano.
20:06
70' - Il Napoli ci prova
Il club partenopeo occupa la metà campo del Como alla ricerca del gol del pari. Cross al centro di Alisson Santos che in maniera fortuita trova Di Lorenzo in area, sul quale interviene Butez senza problemi.
20:00
65' - Altri cambi per Fabregas
Nel Como lasciano il campo Da Cunha e Diao per far spazio a Perrone e Kempf, con il tecnico spagnolo che modifica l'assetto tattico rendendolo più difensivo.
19:58
63' - De Bruyne prova a sorprendere Butez
Il centrocampista belga, al limite del fuorigioco, si fionda sul pallone nell'area del Como provando ad anticipare Butez: nulla da fare per il Napoli.
19:53
58' - Prime sostituzioni anche per Fabregas
Fuori Couto, dentro Smolcic. Lascia il campo anche Baturina per far spazio a Caqueret.
19:51
56' - Arrivano i primi cambi per Allegri
Alisson Santos prende il posto di Noa Lang in attacco, De Bruyne sostituisce McTominay mentre in difesa lascia il campo Olivera per far spazio a Spinazzola.
19:50
55' - Occasione Napoli con Olivera
Il terzino urugaiano tenta la conclusione verso la porta di Butez, ma la palla finisce di poco a lato.
19:44
49' - Diao ci prova di testa
La prima occasione del secondo tempo è di Diao, che stacca di testa verso la porta di Meret senza trovare lo specchio.
19:40
Napoli-Como: si riparte
Ricomincia il match tra la squadra di Allegri e quella di Fabregas: si ripartirà dal punteggio di 2-1 per i lariani.
19:38
Le squadre si preparano per il secondo tempo
Napoli e Como si apprestano a dare il via alla seconda parte di gara al Maradona. Gli uomini di Allegri chiamati a reagire.
19:30
Dominio Como nel primo tempo
I lariani hanno condotto per gran parte del match, con 14 tiri totali e 5 in porta contro i 5 totali del Napoli di cui uno in porta, quello decisivo di Hojlund. Tra i protagonisti il solito Nico Paz, onnipresente in ogni zona del campo. Ecco la sua heat map:
19:24
HT - Napoli e Como negli spogliatoi
Terminano i primi 45' di gioco al Maradona tra Napoli e Como sul punteggio di 2-1 per gli ospiti.
19:23
49' - Super occasione Como
I lariani ad un soffio dal gol del doppio vantaggio, prima con Baturina poi con Nico Paz. Al primo risponde Meret con una super parata, poi da calcio d'angolo il talento argentino stacca di testa, con il portiere partenopeo che rischia di buttare la palla nella propria porta.
19:21
48' - Possesso Como
La squadra di Fabregas gestisce palla nella metà campo partenopea per evitare i rischi di un'offensiva del Napoli. Pochissimi istanti alla fine del primo tempo.
19:19
45' - Contatto tra Couto e Lang
Il contatto tra i due calciatori è avvenuto fuori dall'area di rigore, motivo per cui il VAR non è potuto intervenire per valutare la validità del probabile fallo del brasiliano su Lang.
19:16
43' - Calcio d'angolo Como
Apertura eccellente di Baturina per Nico Paz che aggancia palla in area e tenta la conclusione, respinta dalla difesa del Napoli.
19:14
42' - Super intervento di Couto
Il Napoli ha tentato il contropiede con un Como privo di difensori, ma il recupero eccellente di Couto interrompe tutto e riconsegna palla ai lariani.
19:12
38' - Di Lorenzo resta a terra
Il capitano del Napoli è rimasto a terra qualche secondo in seguito ad un leggero fastidio muscolare. Il calciatore resterà fuori dal campo un minuto prima di rientrare.
19:08
34' - DOUVIKAS COLPISCE IL NAPOLI!
Errore madornale della squadra di Allegri in fase di costruzione e palla regalata all'attacco del Como. Douvikas non si fa trovare impreparato e con un bel tiro piazza la palla alle spalle di Meret. Cambia ancora il risultato al Maradona: 2-1 per gli uomini di Fabregas.
19:03
30' - HOJLUND TROVA UN GRAN GOL E RIPORTA IN EQUILIBRIO IL MATCH!
Il centravanti danese tira dal cilindro un vero e proprio capolavoro, concludendo di potenza verso la porta quasi senza guardare dal limite dell'area. Nulla da fare per Butez: 1-1 il punteggio al Maradona.
19:00
26' - Calcio d'angolo Como
Milla mette palla al centro dell'area trovando Ramon, il quale tenta la conclusione di prima verso la porta: palla che finisce a lato.
18:55
La rete del Como
Al 17' del primo tempo la squadra di Fabregas è andata in vantaggio al Maradona con Baturina sbloccando il match. Ecco la visualizzazione grafica del gol:
18:54
22' - Ci prova Diao
L'esterno d'attacco raccoglie palla da calcio d'angolo staccando verso la porta: tiro centrale che finisce tra le braccia di Meret.
18:54
21' - Cavalcata di Valle
Il difensore del Como porta palla fino all'area avversaria, conquistando un importante calcio d'angolo.
18:52
19'- Il Napoli prova a reagire
Lang colpisce di testa a due passi dalla porta difesa da Butez: palla che finisce oltre la traversa.
18:50
17' - BATURINA PORTA IN VANTAGGIO IL COMO!
Il centrocampista croato si fa trovare pronto al centro dell'area di rigore raccogliendo l'assist di Diao per poi piazzare la palla all'angolino destro alle spalle di Meret: Como in vantaggio al Maradona.
18:48
15' - Valle colpisce di testa senza successo
Il difensore spagnolo stacca al centro dell'area partenopea senza trovare lo specchio della porta: resiste lo 0-0 al Maradona.
18:47
14' - Occasione Como
Cambio di gioco di Diao per Valle che appoggia a Da Cunha: il centrocampista lariano tenta la conclusione trovando la difesa del Napoli.
18:46
13' - Fuorigioco Napoli
Il club partenopeo tenta la manovra offensiva con Di Lorenzo - in posizione di fuorigioco servito da Hojlund - che serve Lang al centro dell'area, ma Pairetto ferma tutto.
18:45
12' - Como nuovamente avanti
Movimento ripetuto più volte quello di Diao: l'esterno dei lariani raccoglie palla sulla destra per poi accentrarsi, senza però riuscire a trovare compagni in seguito al cross.
18:41
7' - Napoli ad un soffio dal vantaggio
Mischia in area che ha visto protagonisti Zambo Anguissa e McTominay, dei quali nessuno è riuscito a concludere in rete a causa dell'ottima risposta difensiva del Como.
18:38
5' - Manovra avvolgente del Como
I lariani tentano due volte la conclusione trovando la pronta risposta del muro difensivo partenopeo. Forcing offensivo della squadra di Fabregas.
18:35
2' - Il Como si affaccia in attacco
La squadra di Fabregas mette avanza nella metà campo del Napoli, con Diao che tenta un cross in mezzo senza trovare alcun compagno di squadra.
18:34
Match iniziato al Maradona
Possesso Como nei primi istanti del match, iniziato da pochi secondi.
18:31
Napoli-Como, pochissimi istanti all'inizio del match
Squadre in campo: manca pochissimo all'inizio della 2a giornata di Serie A per il club partenopeo ed i lariani. Calcio d'inizio affidato al Como.
18:16
Como, esordio coi lariani per Milla
Il centrocampista spagnolo firmerà il suo esordio quest'oggi in un match che trasuda importanza. L'ex Getafe ha messo a segno un gol e 10 assist nell'ultima stagione con il suo vecchio club.
18:00
Sorpresa Lang
L'olandese torna a giocare dal primo minuto con il Napoli: l'ultima volta fu lo scorso 14 gennaio, nello 0-0 interno contro il Parma.
17:47
Napoli-Como, statistiche e curiosità del match
17:35
Formazioni ufficiali
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
17:30
Fattore campo per il Napoli
Il Napoli fa il suo esordio stagionale in casa, dove nell'ultimo campionato ha perso solo due volte: alla 33ᵃ giornata (0-2 con la Lazio) e alla 36ᵃ (2-3 con il Bologna).
17:15
I numeri positivi del Como
La squadra di Fabregas ha perso solo una delle ultime 12 gare in trasferta di Serie A, contro il Sassuolo lo scorso 17 aprile (2-1).
17:00
I precedenti della scorsa stagione
L'anno scorso entrambe le sfide di campionato tra Napoli e Como sono terminate 0-0. In Coppa Italia invece dopo l'1-1 dei 90 minuti è passato il Como ai rigori.