La seconda giornata di Serie A ha messo in mostra il primo big match della stagione tra Napoli e Como , andato in scena al Maradona. A sbloccare la gara sono stati gli ospiti con la rete di Baturina al 17', a cui risponde subito Hojlund con un gran gol dal limite dell'area al 30'. Un grave errore in difesa costa caro alla squadra di Max Allegri , con Douvikas che non si lascia sfuggire un'occasione ghiotta, trasformata nel migliore dei modi nel nuovo vantaggio lariano. I primi 45' si chiudono col punteggio di 2-1 per gli uomini di Fabregas, con la seconda metà della gara che vede protagonista il forcing offensivo partenopeo senza però alcun riscontro. Nell'ultimo minuto di partita Lobotka trova un gran gol, annullato da Pairetto per fuorigioco. Primi tre punti in stagione per il Como , mentre per l'ex tecnico di Juve e Milan arriva la prima sconfitta stagionale, davanti al proprio pubblico.

"Oggi non abbiamo creato abbastanza rispetto a quanto avremmo dovuto. Credo che abbiamo tante cose da migliorare. Abbiamo perso, ma la stagione è ancora lunga e possiamo giocarcela per le prime posizioni". A dirlo è l'attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund , ai microfoni di Dazn al termine della gara persa 2-1 contro il Como. "Il gol? L'anno scorso Conte era molto fissato sul difendere la palla spalle alla porta , ora ho un po' più di libertà. Spero di farne tanti così", è l'auspicio del giocatore danese

21:24

Allegri: "Quando non si può giocare palla, non va giocata"

"Bisogna migliorare assolutamente una cosa, quando difendiamo dobbiamo essere più attenti e aggressivi, soprattutto in queste partite. Potevamo far meglio sui due gol subiti. Quando concedi un angolo a pochi secondi dalla fine, non devi rischiare. A volte siamo un po' troppo leggerini". Lo dice il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn dopo la partita persa 2-1 contro il Como. "Tecnicamente abbiamo sbagliato diversi passaggi, siamo stati troppo leggeri soprattutto sul secondo gol. Bisogna capire che quando non si può giocare la palla, non va giocata. Nelle prime partite di campionato, se fai degli errori li paghi. Non ci sono ancora le gambe per recuperare", evidenzia l'allenatore azzurro. Ora ad attendere gli azzurri ci saranno degli impegni molto delicati in campionato e in Champions League: "Inter e Arsenal non decideranno la nostra stagione. Dobbiamo sistemare delle cose .Basta allenarci e sicuramente miglioreremo", garantisce Allegri. Sui singoli: "Lang ha fatto una buona partita, Neres non giocata da otto mesi. Tutti hanno messo quello che potevano dare. McTominay ha avuto problemi di vesciche, speriamo di averlo nelle migliori condizioni il prima possibile", racconta l'ex tecnico di Juve e Milan.

21:22

Diao: "Questa deve essere la nostra mentalità"

"Abbiamo fame, questa è la cosa più importante. L'anno scorso abbiamo fatto la storia per la società, ma non vogliamo fermarci qui. Questa deve essere la nostra mentalità, dobbiamo continuare a crescere e migliorare". A dirlo è l'attaccante del Como, Assane Diao.

21:20

Douvikas: "Altro attaccante? Sarei molto felice"

"Siamo molto contenti della prestazione, abbiamo giocato da grande squadra qui a Napoli. Siamo molto contenti di giocare la Champions League. Aspetteremo ogni partita, non vediamo l'ora". Queste le parole di Baturina, autore del gol che ha sbloccato il match. Al suo fianco Douvikas, il quale ha messo il sigillo sulla vittoria del Como: "Non ci sono segreti, solo duro lavoro. Morata mi ha aiutato tantissimo e mi ha dato tanti suggerimenti. Se dovesse arrivare un altro attaccante sarei molto felice, adesso abbiamo anche la Champions League e serve alzare il nostro livello."

21:12

Fabregas: "Manca tanto per essere squadra"

"Abbiamo saputo leggere la partita in tre fasi. Nel primo tempo siamo stati incredibili. Nei primi 15-20' del secondo tempo abbiamo saputo adattarci, poi nel finale abbiamo sofferto." Lo dice il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ai microfoni di Dazn dopo la partita vinta 2-1 contro Napoli. "Manca tanto per essere squadra, non è facile creare una famiglia con i giocatori che cambiano ogni sei mesi. Dobbiamo unirci, servono tante ore di allenamento per far capire a tutti cosa vogliamo fare", evidenzia l'allenatore spagnolo. Su Luis Milla, uno degli acquisti del mercato estivo, che è stato autore di una bella prestazione: "E' un giocatore molto sottovalutato in Spagna, ma è normale perché ci sono tantissimi grandi calciatori. Ha fatto una carriera in ascesa. Un giocatore di 32 anni può perdere la fame, invece, lui no. Sono molto contento per lui, ma anche per tanti altri", assicura Fabregas, che ora attende rinforzi sul fronte offensivo: "Mi aspetto qualcosa dal mercato, abbiamo solo un attaccante. L'anno scorso abbiamo sofferto perché Morata è stato fuori tanto tempo. Vogliamo avere attaccanti di qualità", l'appello dell'ex Arsenal.

21:09

Baturina e Douvikas trascinano il Como

Non basta Hojlund ad Allegri per portare almeno un punto a casa dal Maradona. Le due stelle del club lariano regalano la prima vittoria stagionale alla squadra. Ecco il tabellino della gara: