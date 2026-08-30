La seconda giornata di Serie A propone subito una sfida di cartello in ottica Champions tra Napoli e Como. I partenopei vogliono dare continuità al successo esterno con il Genoa, e in caso di vittoria raggiungerebbero Milan e Juventus in vetta alla classifica a punteggio pieno, mentre la squadra di Fabregas viene dal pareggio di Udine. Fischio d'inizio alle 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona.

19:21 48' - Possesso Como La squadra di Fabregas gestisce palla nella metà campo partenopea per evitare i rischi di un'offensiva del Napoli. Pochissimi istanti alla fine del primo tempo.

19:19 45' - Contatto tra Couto e Lang Il contatto tra i due calciatori è avvenuto fuori dall'area di rigore, motivo per cui il VAR non è potuto intervenire per valutare la validità del probabile fallo del brasiliano su Lang. 19:16 43' - Calcio d'angolo Como Apertura eccellente di Baturina per Nico Paz che aggancia palla in area e tenta la conclusione, respinta dalla difesa del Napoli. 19:14 42' - Super intervento di Couto Il Napoli ha tentato il contropiede con un Como privo di difensori, ma il recupero eccellente di Couto interrompe tutto e riconsegna palla ai lariani. 19:12 38' - Di Lorenzo resta a terra Il capitano del Napoli è rimasto a terra qualche secondo in seguito ad un leggero fastidio muscolare. Il calciatore resterà fuori dal campo un minuto prima di rientrare. 19:08 34' - DOUVIKAS COLPISCE IL NAPOLI! Errore madornale della squadra di Allegri in fase di costruzione e palla regalata all'attacco del Como. Douvikas non si fa trovare impreparato e con un bel tiro piazza la palla alle spalle di Meret. Cambia ancora il risultato al Maradona: 2-1 per gli uomini di Fabregas. 19:03 30' - HOJLUND TROVA UN GRAN GOL E RIPORTA IN EQUILIBRIO IL MATCH! Il centravanti danese tira dal cilindro un vero e proprio capolavoro, concludendo di potenza verso la porta quasi senza guardare dal limite dell'area. Nulla da fare per Butez: 1-1 il punteggio al Maradona. 19:00 26' - Calcio d'angolo Como Milla mette palla al centro dell'area trovando Ramon, il quale tenta la conclusione di prima verso la porta: palla che finisce a lato. 18:55 La rete del Como Al 17' del primo tempo la squadra di Fabregas è andata in vantaggio al Maradona con Baturina sbloccando il match. Ecco la visualizzazione grafica del gol:

18:54 22' - Ci prova Diao L'esterno d'attacco raccoglie palla da calcio d'angolo staccando verso la porta: tiro centrale che finisce tra le braccia di Meret. 18:54 21' - Cavalcata di Valle Il difensore del Como porta palla fino all'area avversaria, conquistando un importante calcio d'angolo. 18:52 19'- Il Napoli prova a reagire Lang colpisce di testa a due passi dalla porta difesa da Butez: palla che finisce oltre la traversa. 18:50 17' - BATURINA PORTA IN VANTAGGIO IL COMO! Il centrocampista croato si fa trovare pronto al centro dell'area di rigore raccogliendo l'assist di Diao per poi piazzare la palla all'angolino destro alle spalle di Meret: Como in vantaggio al Maradona. 18:48 15' - Valle colpisce di testa senza successo Il difensore spagnolo stacca al centro dell'area partenopea senza trovare lo specchio della porta: resiste lo 0-0 al Maradona. 18:47 14' - Occasione Como Cambio di gioco di Diao per Valle che appoggia a Da Cunha: il centrocampista lariano tenta la conclusione trovando la difesa del Napoli. 18:46 13' - Fuorigioco Napoli Il club partenopeo tenta la manovra offensiva con Di Lorenzo - in posizione di fuorigioco servito da Hojlund - che serve Lang al centro dell'area, ma Pairetto ferma tutto. 18:45 12' - Como nuovamente avanti Movimento ripetuto più volte quello di Diao: l'esterno dei lariani raccoglie palla sulla destra per poi accentrarsi, senza però riuscire a trovare compagni in seguito al cross. 18:41 7' - Napoli ad un soffio dal vantaggio Mischia in area che ha visto protagonisti Zambo Anguissa e McTominay, dei quali nessuno è riuscito a concludere in rete a causa dell'ottima risposta difensiva del Como. 18:38 5' - Manovra avvolgente del Como I lariani tentano due volte la conclusione trovando la pronta risposta del muro difensivo partenopeo. Forcing offensivo della squadra di Fabregas. 18:35 2' - Il Como si affaccia in attacco La squadra di Fabregas mette avanza nella metà campo del Napoli, con Diao che tenta un cross in mezzo senza trovare alcun compagno di squadra. 18:34 Match iniziato al Maradona Possesso Como nei primi istanti del match, iniziato da pochi secondi. 18:31 Napoli-Como, pochissimi istanti all'inizio del match Squadre in campo: manca pochissimo all'inizio della 2a giornata di Serie A per il club partenopeo ed i lariani. Calcio d'inizio affidato al Como. 18:16 Como, esordio coi lariani per Milla Il centrocampista spagnolo firmerà il suo esordio quest'oggi in un match che trasuda importanza. L'ex Getafe ha messo a segno un gol e 10 assist nell'ultima stagione con il suo vecchio club. 18:00 Sorpresa Lang L'olandese torna a giocare dal primo minuto con il Napoli: l'ultima volta fu lo scorso 14 gennaio, nello 0-0 interno contro il Parma. 17:47 Napoli-Como, statistiche e curiosità del match