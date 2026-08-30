- 30'R. Højlund (ass. : A. Rrahmani)
- 17'M. Baturina (ass. : A. Diao)
- 34'T. Douvikas (ass. : M. Baturina)
La seconda giornata di Serie A propone subito una sfida di cartello in ottica Champions tra Napoli e Como. I partenopei vogliono dare continuità al successo esterno con il Genoa, e in caso di vittoria raggiungerebbero Milan e Juventus in vetta alla classifica a punteggio pieno, mentre la squadra di Fabregas viene dal pareggio di Udine. Fischio d'inizio alle 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona.
19:21
48' - Possesso Como
La squadra di Fabregas gestisce palla nella metà campo partenopea per evitare i rischi di un'offensiva del Napoli. Pochissimi istanti alla fine del primo tempo.
19:19
45' - Contatto tra Couto e Lang
Il contatto tra i due calciatori è avvenuto fuori dall'area di rigore, motivo per cui il VAR non è potuto intervenire per valutare la validità del probabile fallo del brasiliano su Lang.
19:16
43' - Calcio d'angolo Como
Apertura eccellente di Baturina per Nico Paz che aggancia palla in area e tenta la conclusione, respinta dalla difesa del Napoli.
19:14
42' - Super intervento di Couto
Il Napoli ha tentato il contropiede con un Como privo di difensori, ma il recupero eccellente di Couto interrompe tutto e riconsegna palla ai lariani.
19:12
38' - Di Lorenzo resta a terra
Il capitano del Napoli è rimasto a terra qualche secondo in seguito ad un leggero fastidio muscolare. Il calciatore resterà fuori dal campo un minuto prima di rientrare.
19:08
34' - DOUVIKAS COLPISCE IL NAPOLI!
Errore madornale della squadra di Allegri in fase di costruzione e palla regalata all'attacco del Como. Douvikas non si fa trovare impreparato e con un bel tiro piazza la palla alle spalle di Meret. Cambia ancora il risultato al Maradona: 2-1 per gli uomini di Fabregas.
19:03
30' - HOJLUND TROVA UN GRAN GOL E RIPORTA IN EQUILIBRIO IL MATCH!
Il centravanti danese tira dal cilindro un vero e proprio capolavoro, concludendo di potenza verso la porta quasi senza guardare dal limite dell'area. Nulla da fare per Butez: 1-1 il punteggio al Maradona.
19:00
26' - Calcio d'angolo Como
Milla mette palla al centro dell'area trovando Ramon, il quale tenta la conclusione di prima verso la porta: palla che finisce a lato.
18:55
La rete del Como
Al 17' del primo tempo la squadra di Fabregas è andata in vantaggio al Maradona con Baturina sbloccando il match. Ecco la visualizzazione grafica del gol:
18:54
22' - Ci prova Diao
L'esterno d'attacco raccoglie palla da calcio d'angolo staccando verso la porta: tiro centrale che finisce tra le braccia di Meret.
18:54
21' - Cavalcata di Valle
Il difensore del Como porta palla fino all'area avversaria, conquistando un importante calcio d'angolo.
18:52
19'- Il Napoli prova a reagire
Lang colpisce di testa a due passi dalla porta difesa da Butez: palla che finisce oltre la traversa.
18:50
17' - BATURINA PORTA IN VANTAGGIO IL COMO!
Il centrocampista croato si fa trovare pronto al centro dell'area di rigore raccogliendo l'assist di Diao per poi piazzare la palla all'angolino destro alle spalle di Meret: Como in vantaggio al Maradona.
18:48
15' - Valle colpisce di testa senza successo
Il difensore spagnolo stacca al centro dell'area partenopea senza trovare lo specchio della porta: resiste lo 0-0 al Maradona.
18:47
14' - Occasione Como
Cambio di gioco di Diao per Valle che appoggia a Da Cunha: il centrocampista lariano tenta la conclusione trovando la difesa del Napoli.
18:46
13' - Fuorigioco Napoli
Il club partenopeo tenta la manovra offensiva con Di Lorenzo - in posizione di fuorigioco servito da Hojlund - che serve Lang al centro dell'area, ma Pairetto ferma tutto.
18:45
12' - Como nuovamente avanti
Movimento ripetuto più volte quello di Diao: l'esterno dei lariani raccoglie palla sulla destra per poi accentrarsi, senza però riuscire a trovare compagni in seguito al cross.
18:41
7' - Napoli ad un soffio dal vantaggio
Mischia in area che ha visto protagonisti Zambo Anguissa e McTominay, dei quali nessuno è riuscito a concludere in rete a causa dell'ottima risposta difensiva del Como.
18:38
5' - Manovra avvolgente del Como
I lariani tentano due volte la conclusione trovando la pronta risposta del muro difensivo partenopeo. Forcing offensivo della squadra di Fabregas.
18:35
2' - Il Como si affaccia in attacco
La squadra di Fabregas mette avanza nella metà campo del Napoli, con Diao che tenta un cross in mezzo senza trovare alcun compagno di squadra.
18:34
Match iniziato al Maradona
Possesso Como nei primi istanti del match, iniziato da pochi secondi.
18:31
Napoli-Como, pochissimi istanti all'inizio del match
Squadre in campo: manca pochissimo all'inizio della 2a giornata di Serie A per il club partenopeo ed i lariani. Calcio d'inizio affidato al Como.
18:16
Como, esordio coi lariani per Milla
Il centrocampista spagnolo firmerà il suo esordio quest'oggi in un match che trasuda importanza. L'ex Getafe ha messo a segno un gol e 10 assist nell'ultima stagione con il suo vecchio club.
18:00
Sorpresa Lang
L'olandese torna a giocare dal primo minuto con il Napoli: l'ultima volta fu lo scorso 14 gennaio, nello 0-0 interno contro il Parma.
17:47
Napoli-Como, statistiche e curiosità del match
17:35
Formazioni ufficiali
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
17:30
Fattore campo per il Napoli
Il Napoli fa il suo esordio stagionale in casa, dove nell'ultimo campionato ha perso solo due volte: alla 33ᵃ giornata (0-2 con la Lazio) e alla 36ᵃ (2-3 con il Bologna).
17:15
I numeri positivi del Como
La squadra di Fabregas ha perso solo una delle ultime 12 gare in trasferta di Serie A, contro il Sassuolo lo scorso 17 aprile (2-1).
17:00
I precedenti della scorsa stagione
L'anno scorso entrambe le sfide di campionato tra Napoli e Como sono terminate 0-0. In Coppa Italia invece dopo l'1-1 dei 90 minuti è passato il Como ai rigori.