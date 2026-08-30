L’Inter espugna Cagliari: basta Calhanoglu. Lazio, Frattesi gol: Genoa ko! Chivu-Gattuso a punteggio pieno

Con un doppio 1-0 Inter e Lazio battono rispettivamente Cagliari e Genoa e fanno due su due in campionato. A decidere la sfida dell'Unipol Domus è Hakan Calhanoglu al 9'. I nerazzurri di Chivu sfiorano più volte il raddoppio e nella ripresa rischiano anche qualcosa ma al triplice fischio esultano e arrivano a punteggio pieno al big match del prossimo turno in programma sabato alle 18 al Meazza contro il Napoli. All'Olimpico, invece, la firma è di Davide Frattesi che dopo aver deciso il match de'esordio al Dall'Ara contro il Bologna regala a Gattuso altri tre punti d'ora contro il Grifone di Daniele De Rossi.

L'Inter espugna l'Unipol Domus: contro il Cagliari la decide Calhanoglu Pronti-via e l'Inter passa in vantaggio al 9', con il suggerimento di Barella per Calhanoglu che dal limite dell'area calcia col destro beffando Caprile. La squadra di Chivu entra da subito in controllo della gara, creando altre due occasioni pericolose a metà della prima frazione: la prima con Akanji, che da corner colpisce di testa mancando di poco la porta; la seconda con Lautaro, che si crea spazio sulla destra e calcia a incrociare, palla fuori di poco. Inter a caccia del raddoppio, Cagliari in difficoltà nelle marcature così come accade alla mezz'ora, con un'altra iniziativa di Barella che mette in mezzo il cross per Dimarco, rapido nel tiro di prima intenzione che Caprile para di riflesso. Si va alla chiusura del primo tempo, con Esposito che prende posizione in area e gira verso la porta, ancora attento Caprile. Sardi per nulla propositivi, nerazzurri in cerca del secondo gol al quale vanno vicini a inizio ripresa, con Esposito libero di calciare e Caprile a evitare la rete. Ennesimo rischio per la formazione di Pisacane, che opta per tre cambi alla ricerca di nuovi impulsi offensivi. Reazione immediata di Chivu, che inserisce Stones, Zielinski, Thuram e Jones, gli ultimi due all'esordio stagionale. Al 76' proprio il polacco innesca sulla sinistra Dimarco che serve Bastoni, ma il difensore non trova la rete. Altra occasione per l'Inter che non riesce a chiudere il risultato, lasciando al Cagliari uno spiraglio di rimonta. All'80' è Obert a fare paura a Martinez, liberandosi sulla sinistra e calciando forte, pallone alto. Cagliari che nel finale va ancora vicino al gol con Adopo, che raccoglie un pallone sporco e calcia trovando però la respinta di Bisseck a pochi passi dalla rete. Spinta dei sardi che non porta però al pari sperato, con l'Inter che chiude così con i tre punti.

Serie A Calhanoglu decide Cagliari-Inter. Esordio per Curtis Jones Frattesi colpisce ancora: la Lazio supera il Genoa In un Olimpico ancora semideserto per la contestazione alla gestione di Claudio Lotito, la Lazio batte anche il Genoa 1-0 e sale a sei punti in classifica. E come a Bologna è Davide Frattesi a regalare la vittoria alla sua nuova squadra. Decisivo il suo gol al 25'. Nuno Tavares sfonda sulla sinistra e crossa in mezzo per l'ex Inter che di prima batte Bijlow, apparso tutt'altro che esente da colpe, e segna il secondo gol consecutivo in due presenze in maglia biancoceleste. Il classe 1999 è il terzo centrocampista a segnare in ciascuna delle sue prime due presenze di campionato con la maglia della Lazio nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Juan Sebastian Veron (1999-00) e Demetrio Albertini (2003-04). Con la numero 16 dietro le spalle, davanti a Daniele De Rossi - che quel numero all'Olimpico l'ha indossato per una vita in maglia giallorossa - Frattesi prova a mettersi in mostra anche come uomo assist, ricambiando il favore a Nuno Tavares. Al 45' il cross del centrocampista azzurro pesca in area proprio il portoghese che di testa scheggia il palo esterno. L'unica nota stonata del primo tempo biancoceleste è l'infortunio di Rovella, costretto a lasciare il posto a Belahyane a causa di un problema al polpaccio che sarà valutato domani. Nella ripresa la prima mossa di De Rossi è l'ingresso di Messias al posto di Sow. Il Genoa si sbilancia in avanti, ma lascia inevitabilmente più spazio alla Lazio per le ripartenze. Ci provano Cancellieri e Zaccagni, ma le conclusioni dei due esterni terminano alte. Al 75' è invece Doekhi a divorarsi il 2-0 calciando in modo scoordinato a pochi metri dalla porta. Poco dopo la Lazio rischia grosso. Meichtry, appena entrato, sfrutta un errore della difesa e si presenta davanti a Mandas, calciando però a lato a tu per tu col portiere. Gattuso corre ai ripari, inserendo forze fresche. Dentro Lazzari (al posto di Floriani) e soprattutto l'esordiente Pinamonti, che sostituisce Dia. L'ex Sassuolo sfiora subito il gol con una girata di destro che termina di poco fuori. Al 93' l'ultimo brivido per la Lazio: Frendrup stacca di testa, Mandas ci arriva e alza in corner ottenendo il secondo clean sheet in due gare. La Lazio, in attesa dei prossimi rinforzi dal mercato, si presenterà nel migliore dei modi a Udine lunedì prossimo. Il Genoa resta a zero punti in attesa della sfida casalinga contro il Como che aprirà la terza giornata.