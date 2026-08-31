Pagelle Cagliari-Inter: Barella brilla, Josep Martinez per 2 volte decisivo, Calhanoglu una sentenza

Si è sbloccata al 9' minuto la trasferta nerazzurra di Cagliari, con Calhanoglu che ha messo la firma sul secondo successo stagionale della formazione di Chivu. Tuttavia, alla rete del centrocampista turco, è seguita una gara tutt'altro che scontata, difficile da chiudere e rimasta in sospeso fino al triplice fischio, quando di corto muso l'Inter ha raccolto altri 3 punti per la classifica. Lo stesso tecnico si è detto "rammaricato per non aver chiuso la gara" e ricordato che se da un lato a nessuno piace soffrire, dall'altro è necessario dimostrare di esserne capaci. L'agenda dei nerazzurri prevede ora il ritorno a San Siro, dove sabato 5 settembre è atteso il Napoli di Max Allegri. A seguire, l'appuntamento con l'ex Murinho in programma martedì 8 al Bernabeu.
Le pagelle dell'Inter
Martinez - 7: Nella ripresa due interventi decisivi.
Pavard - 6.5: Prima da titolare nel secondo capitolo interista e Benji è sempre bravo nelle letture.
Akanji - 5.5: Non vorremmo ripeterci nei nostri consigli tricologici, ma ridategli per davvero le treccine: sarà anche indietro di condizione, ma anche col Cagliari soffre, soffre e soffre. Stones (23’ st) - 6: Mette ordine.
Bastoni - 6.5: Una serata da Bastoni dei bei tempi, tra i passaggi fotonici per Barella e le chiusure perfette su Mendy, sbaglia un gol fatto al 76’.
Luis Henrique - 6: Ha una buona chance sul finire del primo tempo, non incanta ma fa il suo. Bisseck (36’ st) - 7: All’85’ fa un salvataggio pazzesco.
Barella - 7: Porta a scuola gli avversari, serve un cioccolatino a Dimarco e per poco non segna un super gol approfittando di un Caprile a zonzo.
Calhanoglu - 6.5: Sta diventando come gli spaghetti: nel ricco menù dell’Inter lui fa il primo (gol), sciabolata con il Monza, fioretto col Cagliari, sempre un classico. Zielinski (20’ st) - 6: Compitino ben fatto.
Sucic - 6: Parte bene, poi scompare un po’ dal gioco senza lasciare acuti. Jones (20’ st) - 6.5: Dà subito energia e scelte intelligenti.
Dimarco - 6: Ha due occasioni che uno come lui difficilmente sbaglia… invece manca solo quello, il resto c’è.
Esposito - 6.5: Spalle alla porta fa un lavoro esemplare e dialoga benissimo con i compagni. Thuram (20’ st) - 5.5: Si mangia un paio di gol.
Lautaro - 5.5: Ancora non è al meglio, tende ad abbassarsi troppo e pure lui è sprecone al massimo.
All. Chivu - 6.5: Tre punti pesanti e un’ora di dominio, davanti sbagliano ma non può segnare lui.
Le pagelle del Cagliari
Caprile - 6.5: Un'uscita a vuoto alla mezzora, si rifà con gli interventi su Dimarco e Pio.
Zé Pedro - 5: Non è al meglio: dietro è quello che soffre di più.
Deiola - 6: Su un paio di palloni di Lautaro è decisivo.
Rodriguez - 5.5: Il salvataggio sul tiro di Barella al 32’, ma con Pio fa fatica. Ciervo (39’ st) - 6: Ci mette personalità.
Obert - 6: Più utile dietro che nella spinta.
Adopo - 6.5: Nella ripresa trova gli spazi per colpire.
Romano - 5.5: Tirata d’orecchie per non essere uscito su Calha in occasione del gol.
Winks - 5: Si vede poco. Kofler (12’ st) - 6: Più sostanza del compagno.
Fazzini - 5: Frenato dalle folate barelliane e da un Luis Henrique applicatissimo. Fadera (12’ st) - 6.5: Entra lui, l’Inter va in crisi.
Maldini - 6: Il più difficile da tenere per gli interisti, pecca solo nell’ultima scelta. Borrelli (33’ st) - 6: Lotta su ogni pallone.
Mendy - 5.5: Un paio di spunti interessanti nel primo tempo, poi si spegne nella ripresa. Kevin Carlos (12’ st) - 6: Esordio con alcuni movimenti interessanti.
All. Pisacane - 6: Il Cagliari mette paura all’Inter ed è sconfitto, ma a testa alta.
La pagella dell'arbitro
Fabbri - 6: Direzione senza sostanziali errori.
Si è sbloccata al 9' minuto la trasferta nerazzurra di Cagliari, con Calhanoglu che ha messo la firma sul secondo successo stagionale della formazione di Chivu. Tuttavia, alla rete del centrocampista turco, è seguita una gara tutt'altro che scontata, difficile da chiudere e rimasta in sospeso fino al triplice fischio, quando di corto muso l'Inter ha raccolto altri 3 punti per la classifica. Lo stesso tecnico si è detto "rammaricato per non aver chiuso la gara" e ricordato che se da un lato a nessuno piace soffrire, dall'altro è necessario dimostrare di esserne capaci. L'agenda dei nerazzurri prevede ora il ritorno a San Siro, dove sabato 5 settembre è atteso il Napoli di Max Allegri. A seguire, l'appuntamento con l'ex Murinho in programma martedì 8 al Bernabeu.
Le pagelle dell'Inter
Martinez - 7: Nella ripresa due interventi decisivi.
Pavard - 6.5: Prima da titolare nel secondo capitolo interista e Benji è sempre bravo nelle letture.
Akanji - 5.5: Non vorremmo ripeterci nei nostri consigli tricologici, ma ridategli per davvero le treccine: sarà anche indietro di condizione, ma anche col Cagliari soffre, soffre e soffre. Stones (23’ st) - 6: Mette ordine.
Bastoni - 6.5: Una serata da Bastoni dei bei tempi, tra i passaggi fotonici per Barella e le chiusure perfette su Mendy, sbaglia un gol fatto al 76’.
Luis Henrique - 6: Ha una buona chance sul finire del primo tempo, non incanta ma fa il suo. Bisseck (36’ st) - 7: All’85’ fa un salvataggio pazzesco.
Barella - 7: Porta a scuola gli avversari, serve un cioccolatino a Dimarco e per poco non segna un super gol approfittando di un Caprile a zonzo.
Calhanoglu - 6.5: Sta diventando come gli spaghetti: nel ricco menù dell’Inter lui fa il primo (gol), sciabolata con il Monza, fioretto col Cagliari, sempre un classico. Zielinski (20’ st) - 6: Compitino ben fatto.
Sucic - 6: Parte bene, poi scompare un po’ dal gioco senza lasciare acuti. Jones (20’ st) - 6.5: Dà subito energia e scelte intelligenti.
Dimarco - 6: Ha due occasioni che uno come lui difficilmente sbaglia… invece manca solo quello, il resto c’è.
Esposito - 6.5: Spalle alla porta fa un lavoro esemplare e dialoga benissimo con i compagni. Thuram (20’ st) - 5.5: Si mangia un paio di gol.
Lautaro - 5.5: Ancora non è al meglio, tende ad abbassarsi troppo e pure lui è sprecone al massimo.
All. Chivu - 6.5: Tre punti pesanti e un’ora di dominio, davanti sbagliano ma non può segnare lui.