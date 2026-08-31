Pagelle Cagliari-Inter: Barella brilla, Josep Martinez per 2 volte decisivo, Calhanoglu una sentenza

Si è sbloccata al 9' minuto la trasferta nerazzurra di Cagliari, con Calhanoglu che ha messo la firma sul secondo successo stagionale della formazione di Chivu. Tuttavia, alla rete del centrocampista turco, è seguita una gara tutt'altro che scontata, difficile da chiudere e rimasta in sospeso fino al triplice fischio, quando di corto muso l'Inter ha raccolto altri 3 punti per la classifica. Lo stesso tecnico si è detto "rammaricato per non aver chiuso la gara" e ricordato che se da un lato a nessuno piace soffrire, dall'altro è necessario dimostrare di esserne capaci. L'agenda dei nerazzurri prevede ora il ritorno a San Siro, dove sabato 5 settembre è atteso il Napoli di Max Allegri. A seguire, l'appuntamento con l'ex Murinho in programma martedì 8 al Bernabeu.