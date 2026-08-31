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Pagelle Napoli-Como: Politano e Lang deludenti, Diao accende la fantasia. Allegri e Fabregas...

Voti e giudizi di azzurri e lariani dopo la sfida disputata al Maradona e valida per la seconda giornata di Serie A

NAPOLI - Il Como si aggiudica il big match della seconda giornata del campionato di Serie A: la formazione di Cesc Fabregas, infatti, espugna il Maradona battendo 2-1 gli avversari grazie alle reti, tutte nel primo tempo, di Baturina e Douvikas. Ad Allegri non basta il momentaneo pareggio siglato da Hojlund. Nel prossimo turno i lariani apriranno la giornata a Genova venerdì 4 settembre alle 20.45 mentre l'indomani alle 18 gli azzurri saranno chiamati al riscatto nella supersfida del Meazza contro i campioni d'Italia in carica dell'Inter. 

Pagelle Napoli

Meret 6 Poche responsabilità sui gol, salva sulle incornate di Baturina e Paz.

Di Lorenzo 5.5 Difficoltà evidenti: Valle è un cliente scomodo.

Rrahmani 5.5 Serve a Hojlund la palla da cui nascerà il gol del pareggio, ma sarà ricordato per il contrasto perso con Douvikas prima dell’1-2.

Marin 5.5 Troppe disattenzioni, ma Douvikas lo tiene sempre in allerta.

Olivera 5.5 Spinge bene a sinistra, perde il duello difensivo con Diao. E si divora il 2-2.

Spinazzola (10’ st) 6 Dà un po’ di sprint a sinistra.

Anguissa 5 Non riesce a trasformare in gol una palla di Olivera, disastro quando chiama Rrahmani a intervenire su un retropassaggio: 1-2 per il Como.

Neres (35’ st) ng

Lobotka 6 Si lancia anche in fascia, sfruttando la lunga fase con il Como più sornione. Segna un gran gol, annullato.

McTominay 5 Tocca pochissimi palloni: «Problemi di vesciche», dirà Allegri.

De Bruyne (10’ st) 6.5 Qualità e quantità, rischia grosso dopo lo scontro tra teste con Smolcic.

Politano 5.5 Si abbassa spesso e perde il passo in avanti.

Hojlund 6.5 Il gol è un concentrato di classe e precisione, il tocco con la suola al limite manda fuori giri Ramon.

Lucca (34’ st) 6 Ingaggia un duello con Chalobah, peccato per il fuorigioco che causa l’annullamento del gol del 2-2.

Lang 5.5 Evanescente, ha una chance di testa ma salta in modo scoordinato.

Alisson Santos (10’ st) 6 Fa sì che il Como si chiuda.

All. Allegri 6 Prova a cambiare la situazione, ma il risultato non cambia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Pagelle Como

Butez 6 Vede all’ultimo la palla di Hojlund, con i piedi fa miracoli. 

Couto 6.5 Bene in fase di spinta, in difesa si fa vedere con un paio di chiusure niente male.

Smolcic (12’ st) 5.5 Fatica un po’.

Ramon 6 Soffre Hojlund ma è puntuale negli altri interventi difensivi.

Chalobah 6 Grande presenza ma nel finale non sembra lucidissimo: si aggrappa a Lucca.

Valle 6.5 Un primo tempo invidiabile.

Da Cunha 6 La squadra ritrova geometrie e polmoni. Tenta un paio di percussioni.

Perrone (19’ st) 6 Prova a rimettere ordine nell’esausta linea mediana del Como.

Milla 6.5 Uomo ovunque, tanti palloni passano da lui.

Diao 7 Serve una gran palla a Baturina per lo 0-1 bruciando Olivera.

Kempf (19’ st) 6.5 Gran cuore e salva sulla linea.

Paz 6 Piace anche per la sua dedizione alla fase difensiva.

Kaiki (36’ st) 6 Entra con personalità.

Baturina 7.5 Migliore in campo, per inventiva e per il bel gol che lo rimette al centro del villaggio.

Caqueret (12’ st) 6 Corre di qua e di là, per rintuzzare e contrastare.

Douvikas 6.5 Seconda rete e tanto lavoro per la squadra.

All. Fabregas 6.5 Si toglie un’altra soddisfazione: battere Allegri. Soprattutto dimostra di non essere un integralista: se serve, prova anche a difendersi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Pagella arbitro

Pairetto 6.5 Direzione puntuale, vede bene sulla caduta di Lang in area lasciando correre.

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NAPOLI - Il Como si aggiudica il big match della seconda giornata del campionato di Serie A: la formazione di Cesc Fabregas, infatti, espugna il Maradona battendo 2-1 gli avversari grazie alle reti, tutte nel primo tempo, di Baturina e Douvikas. Ad Allegri non basta il momentaneo pareggio siglato da Hojlund. Nel prossimo turno i lariani apriranno la giornata a Genova venerdì 4 settembre alle 20.45 mentre l'indomani alle 18 gli azzurri saranno chiamati al riscatto nella supersfida del Meazza contro i campioni d'Italia in carica dell'Inter. 

Pagelle Napoli

Meret 6 Poche responsabilità sui gol, salva sulle incornate di Baturina e Paz.

Di Lorenzo 5.5 Difficoltà evidenti: Valle è un cliente scomodo.

Rrahmani 5.5 Serve a Hojlund la palla da cui nascerà il gol del pareggio, ma sarà ricordato per il contrasto perso con Douvikas prima dell’1-2.

Marin 5.5 Troppe disattenzioni, ma Douvikas lo tiene sempre in allerta.

Olivera 5.5 Spinge bene a sinistra, perde il duello difensivo con Diao. E si divora il 2-2.

Spinazzola (10’ st) 6 Dà un po’ di sprint a sinistra.

Anguissa 5 Non riesce a trasformare in gol una palla di Olivera, disastro quando chiama Rrahmani a intervenire su un retropassaggio: 1-2 per il Como.

Neres (35’ st) ng

Lobotka 6 Si lancia anche in fascia, sfruttando la lunga fase con il Como più sornione. Segna un gran gol, annullato.

McTominay 5 Tocca pochissimi palloni: «Problemi di vesciche», dirà Allegri.

De Bruyne (10’ st) 6.5 Qualità e quantità, rischia grosso dopo lo scontro tra teste con Smolcic.

Politano 5.5 Si abbassa spesso e perde il passo in avanti.

Hojlund 6.5 Il gol è un concentrato di classe e precisione, il tocco con la suola al limite manda fuori giri Ramon.

Lucca (34’ st) 6 Ingaggia un duello con Chalobah, peccato per il fuorigioco che causa l’annullamento del gol del 2-2.

Lang 5.5 Evanescente, ha una chance di testa ma salta in modo scoordinato.

Alisson Santos (10’ st) 6 Fa sì che il Como si chiuda.

All. Allegri 6 Prova a cambiare la situazione, ma il risultato non cambia.

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