Pagelle Napoli-Como: Politano e Lang deludenti, Diao accende la fantasia. Allegri e Fabregas...

NAPOLI - Il Como si aggiudica il big match della seconda giornata del campionato di Serie A: la formazione di Cesc Fabregas, infatti, espugna il Maradona battendo 2-1 gli avversari grazie alle reti, tutte nel primo tempo, di Baturina e Douvikas. Ad Allegri non basta il momentaneo pareggio siglato da Hojlund. Nel prossimo turno i lariani apriranno la giornata a Genova venerdì 4 settembre alle 20.45 mentre l'indomani alle 18 gli azzurri saranno chiamati al riscatto nella supersfida del Meazza contro i campioni d'Italia in carica dell'Inter.
Pagelle Napoli
Meret 6 Poche responsabilità sui gol, salva sulle incornate di Baturina e Paz.
Di Lorenzo 5.5 Difficoltà evidenti: Valle è un cliente scomodo.
Rrahmani 5.5 Serve a Hojlund la palla da cui nascerà il gol del pareggio, ma sarà ricordato per il contrasto perso con Douvikas prima dell’1-2.
Marin 5.5 Troppe disattenzioni, ma Douvikas lo tiene sempre in allerta.
Olivera 5.5 Spinge bene a sinistra, perde il duello difensivo con Diao. E si divora il 2-2.
Spinazzola (10’ st) 6 Dà un po’ di sprint a sinistra.
Anguissa 5 Non riesce a trasformare in gol una palla di Olivera, disastro quando chiama Rrahmani a intervenire su un retropassaggio: 1-2 per il Como.
Neres (35’ st) ng
Lobotka 6 Si lancia anche in fascia, sfruttando la lunga fase con il Como più sornione. Segna un gran gol, annullato.
McTominay 5 Tocca pochissimi palloni: «Problemi di vesciche», dirà Allegri.
De Bruyne (10’ st) 6.5 Qualità e quantità, rischia grosso dopo lo scontro tra teste con Smolcic.
Politano 5.5 Si abbassa spesso e perde il passo in avanti.
Hojlund 6.5 Il gol è un concentrato di classe e precisione, il tocco con la suola al limite manda fuori giri Ramon.
Lucca (34’ st) 6 Ingaggia un duello con Chalobah, peccato per il fuorigioco che causa l’annullamento del gol del 2-2.
Lang 5.5 Evanescente, ha una chance di testa ma salta in modo scoordinato.
Alisson Santos (10’ st) 6 Fa sì che il Como si chiuda.
All. Allegri 6 Prova a cambiare la situazione, ma il risultato non cambia.
Pagelle Como
Butez 6 Vede all’ultimo la palla di Hojlund, con i piedi fa miracoli.
Couto 6.5 Bene in fase di spinta, in difesa si fa vedere con un paio di chiusure niente male.
Smolcic (12’ st) 5.5 Fatica un po’.
Ramon 6 Soffre Hojlund ma è puntuale negli altri interventi difensivi.
Chalobah 6 Grande presenza ma nel finale non sembra lucidissimo: si aggrappa a Lucca.
Valle 6.5 Un primo tempo invidiabile.
Da Cunha 6 La squadra ritrova geometrie e polmoni. Tenta un paio di percussioni.
Perrone (19’ st) 6 Prova a rimettere ordine nell’esausta linea mediana del Como.
Milla 6.5 Uomo ovunque, tanti palloni passano da lui.
Diao 7 Serve una gran palla a Baturina per lo 0-1 bruciando Olivera.
Kempf (19’ st) 6.5 Gran cuore e salva sulla linea.
Paz 6 Piace anche per la sua dedizione alla fase difensiva.
Kaiki (36’ st) 6 Entra con personalità.
Baturina 7.5 Migliore in campo, per inventiva e per il bel gol che lo rimette al centro del villaggio.
Caqueret (12’ st) 6 Corre di qua e di là, per rintuzzare e contrastare.
Douvikas 6.5 Seconda rete e tanto lavoro per la squadra.
All. Fabregas 6.5 Si toglie un’altra soddisfazione: battere Allegri. Soprattutto dimostra di non essere un integralista: se serve, prova anche a difendersi.
Pagella arbitro
Pairetto 6.5 Direzione puntuale, vede bene sulla caduta di Lang in area lasciando correre.
NAPOLI - Il Como si aggiudica il big match della seconda giornata del campionato di Serie A: la formazione di Cesc Fabregas, infatti, espugna il Maradona battendo 2-1 gli avversari grazie alle reti, tutte nel primo tempo, di Baturina e Douvikas. Ad Allegri non basta il momentaneo pareggio siglato da Hojlund. Nel prossimo turno i lariani apriranno la giornata a Genova venerdì 4 settembre alle 20.45 mentre l'indomani alle 18 gli azzurri saranno chiamati al riscatto nella supersfida del Meazza contro i campioni d'Italia in carica dell'Inter.
Pagelle Napoli
Meret 6 Poche responsabilità sui gol, salva sulle incornate di Baturina e Paz.
Di Lorenzo 5.5 Difficoltà evidenti: Valle è un cliente scomodo.
Rrahmani 5.5 Serve a Hojlund la palla da cui nascerà il gol del pareggio, ma sarà ricordato per il contrasto perso con Douvikas prima dell’1-2.
Marin 5.5 Troppe disattenzioni, ma Douvikas lo tiene sempre in allerta.
Olivera 5.5 Spinge bene a sinistra, perde il duello difensivo con Diao. E si divora il 2-2.
Spinazzola (10’ st) 6 Dà un po’ di sprint a sinistra.
Anguissa 5 Non riesce a trasformare in gol una palla di Olivera, disastro quando chiama Rrahmani a intervenire su un retropassaggio: 1-2 per il Como.
Neres (35’ st) ng
Lobotka 6 Si lancia anche in fascia, sfruttando la lunga fase con il Como più sornione. Segna un gran gol, annullato.
McTominay 5 Tocca pochissimi palloni: «Problemi di vesciche», dirà Allegri.
De Bruyne (10’ st) 6.5 Qualità e quantità, rischia grosso dopo lo scontro tra teste con Smolcic.
Politano 5.5 Si abbassa spesso e perde il passo in avanti.
Hojlund 6.5 Il gol è un concentrato di classe e precisione, il tocco con la suola al limite manda fuori giri Ramon.
Lucca (34’ st) 6 Ingaggia un duello con Chalobah, peccato per il fuorigioco che causa l’annullamento del gol del 2-2.
Lang 5.5 Evanescente, ha una chance di testa ma salta in modo scoordinato.
Alisson Santos (10’ st) 6 Fa sì che il Como si chiuda.
All. Allegri 6 Prova a cambiare la situazione, ma il risultato non cambia.