Sassuolo-Juve, quando si gioca. Calendario Serie A: anticipi e posticipi della quarta giornata

A seguito della pubblicazione dei calendari Uefa e a parziale rettifica del Comunicato Ufficiale n. 208 del 24 giugno 2026, la Lega Serie A ha reso noto la programmazione della quarta Giornata del Campionato Serie A Enilive 2026/27 . Rispetto al programma originario, per l'anticipo di sabato 12 settembre alle 18 viene scelta Lazio-Milan, con Sassuolo-Juventus che diventa il posticipo di domenica 13 alle 20.45. Torino-Roma , inizialmente prevista per domenica alle 13.30 slitta invece a lunedì 14 alle 18.30. Confermato il posticipo di lunedì tra Inter e Udinese alle 20.45. Nel calendario pubblicato a fine giugno, la Lega aveva previsto modifiche in base al calendario delle coppe europee: "la calendarizzazione delle gare Como-Parma, Napoli-Bologna, e Torino-Roma può essere modificata in funzione del calendario di MD 1 di UEFA Champions League, con particolare riferimento alla giornata di giovedì 10 settembre 2026" c'era scritto nel comunicato.

Il comunicato della Lega

"Real Madrid-Inter alle 21.00 di martedì 8 settembre, Napoli impegnato in casa contro l'Arsenal mercoledì alla stessa ora, Roma, in casa del Fenerbahce alle 18.45, e Como, al Sinigaglia contro il Lipsia alle 21.00, giovedì: in base alla programmazione delle sfide delle quattro italiane, Lega Calcio Serie A ha riprogrammato la quarta giornata di campionato. Apre il turno Venezia-Fiorentina venerdì 11 settembre alle 20.45, mentre sabato Genoa-Frosinone si sfidano alle 15.00, prima di Lazio-Milan, alle 18.00 e Atalanta-Cagliari, alle 20.45. Niente sfida dell'ora di pranzo: il programma della domenica comincia alle 15.00 con Lecce-Monza, poi Napoli-Bologna alle 18.00 e e Sassuolo-Juventus alle 20.45. Como e Roma, impegnate giovedì in Champions, scendono in campo entrambe lunedì 14 settembre alle 18.30. I lariani ospitano il Parma, mentre i giallorossi vanno visita al Torino. Chiude la 4ª giornata di Serie A Enilive Inter-Udinese alle 20.45" si legge nel comunicato odierno.