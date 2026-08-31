Roma travolgente, poker anche al Lecce: doppio Malen, Soulé e la prima di Mora

Doppio Malen, tris Soulé
Una Roma travolgente sblocca subito con il solito Malen che al 4' approfitta di una disattenzione della difesa salentina: rimpallo raccolto all'interno dell'area e piattone sul primo palo che non lascia scampo a Falcone. L'occasione del raddoppio capita a Soulé al minuto 13, il suo rigore in movimento è centrale e viene respinto da Falcone. Passano 600 secondi e al 2-0 ci pensa ancora Donyell Malen: assist dalla sinistra di Wesley, tocco morbidissimo del 14 all'interno dell'area di rigore e quinto gol stagionale. Lecce annichilito e al cooling break la Roma arriva avanti di 3: Malen serve Soulé che prima trova Falcone e poi punisce sulla respinta il portiere salentino. La Roma arriva da tutte le parti e al 32' Malen sfiora il poker, decisivo il riflesso di Falcone. Al 38' il primo lampo dei padroni di casa, Geubbels si presenta davanti alla porta ma trova un super Svilar che respinge con i piedi; dall'altra parte ci prova Soulé che con il destro a giro sfiora il palo di pochi centimetri. Prima dell'intervallo c'è ancora tempo per una ghiotta chance per Malen, questa volta il pallone esce di un soffio.
Il primo gol di Mora: poker Roma
Di Francesco prova a cambiare nella ripresa con Ndri, Maleh e Stulic ma è sempre la Roma a tentare maggiormente gli affondi nell'area di rigore giallorossa. All'ora di gioco Gasperini toglie Wesley e Soulé, dentro Molina e Mora. Il Lecce va vicinissimo al gol al 62', serie di rimpalli davanti a Svilar dopo un palo rocambolesco di Coulibaly, ma la palla non entra in porta allontanata per due volte da un coraggioso Dybala che sul cambio di fronte si divora il 4-0 sparando in cielo da ottima posizione un assist di Rodrigo Mora. Passano pochi attimi e il portoghese si prende direttamente la gloria con il primo gol in maglia Roma che vale il poker: proteste per un rimpallo sul braccio di Molina ad inizio azione, tutto facile per l'ex Porto che si ritrova il pallone servito da Mancini a due metri da Falcone. Dybala e Castro insistono per cercare la quinta rete, poca la precisione nei due tentativi prima del quarto d'ora finale. All'84' spazio anche per l'esordio dell'ultimo arrivato, Marten De Roon che prende il posto di Dybala. Ndri all'88' tenta il gol della bandiera, al lato di poco il tiro a giro dal limite, l'ultimo sussulto è di Fatah ma Svilar mette la parola fine chiudendo la porta della Roma.