Roma travolgente, poker anche al Lecce: doppio Malen, Soulé e la prima di Mora

Doppio Malen, tris Soulé

Dopo il 4-0 dell'esordio all'Olimpico contro la Fiorentina, la formazione giallorossa si ripete e asfalta i salentini di Di Francesco,. Splende anche un ottimo, al centro dei meccanismi del Gasp, che condanna ilal primo ko dopo il successo adella prima giornata.

Una Roma travolgente sblocca subito con il solito Malen che al 4' approfitta di una disattenzione della difesa salentina: rimpallo raccolto all'interno dell'area e piattone sul primo palo che non lascia scampo a Falcone. L'occasione del raddoppio capita a Soulé al minuto 13, il suo rigore in movimento è centrale e viene respinto da Falcone. Passano 600 secondi e al 2-0 ci pensa ancora Donyell Malen: assist dalla sinistra di Wesley, tocco morbidissimo del 14 all'interno dell'area di rigore e quinto gol stagionale. Lecce annichilito e al cooling break la Roma arriva avanti di 3: Malen serve Soulé che prima trova Falcone e poi punisce sulla respinta il portiere salentino. La Roma arriva da tutte le parti e al 32' Malen sfiora il poker, decisivo il riflesso di Falcone. Al 38' il primo lampo dei padroni di casa, Geubbels si presenta davanti alla porta ma trova un super Svilar che respinge con i piedi; dall'altra parte ci prova Soulé che con il destro a giro sfiora il palo di pochi centimetri. Prima dell'intervallo c'è ancora tempo per una ghiotta chance per Malen, questa volta il pallone esce di un soffio.