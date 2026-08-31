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Il Bologna spaventa l'Atalanta, Samardzic beffa Skorupski al 95': Sarri in testa, Tedesco a 0

I rossoblù dominano per larghi tratti al Gewiss Stadium: decisivo l'errore del portiere polacco a tempo scaduto
3 min
Il Bologna spaventa l'Atalanta, Samardzic beffa Skorupski al 95': Sarri in testa, Tedesco a 0© Getty Images

L'Atalanta vince 1-0 contro il Bologna grazie a una rete in pieno recupero di Lazar Samardzic. Un gol da tre punti dopo una prestazione opaca a causa delle fatiche di Conference League contro l'Hapoel Tel-Aviv. Buona risposta da parte dei bolognesi, più reattivi e propositivi rispetto all'esordio casalingo con la Lazio, ma la squadra di Tedesco - nonostante la buona prestazione - rimane ancora a zero punti. L'Atalanta, invece, è a punteggio pieno dopo due partite.

La cronaca

Sarri ha riconfermato il 4-3-3 con Scamacca al centro dell'attacco supportato da De Ketelaere e Raspadori, Pasalic ha invece vinto il ballottaggio con Samardzic in mezzo al campo. Tedesco ha schierato un 4-2-3-1 con Odgaard sulla trequarti a supporto dell'ex Piccoli, Bernardeschi e Cambiaghi si sono piazzati sulle corsie esterne. Gli ospiti hanno gestito la prima mezz'ora di gioco con un possesso palla attorno al 70%, i nerazzurri hanno invece faticato a trovare ritmo e verticalizzazioni. Al netto di un paio di spunti atalantini, sono stati i felsinei ad avere le maggiori occasioni: dopo otto minuti Cambiaghi non ha sfruttato una lettura errata da parte di Kossounou, poco più tardi Carnesecchi ha respinto una conclusione dal limite di Bernardeschi. La risposta dei bergamaschi è arrivata al 28', ma la posizione defilata sulla sinistra ha impedito a Raspadori di inquadrare lo specchio della porta. Al 42' ci ha provato Scamacca, ma la conclusione del numero 9 atalantino è stata bloccata da Skorupski. Nel secondo tempo il copione è rimasto invariato, l'Atalanta non è riuscita a proporre il proprio calcio. Al 5' Piccoli, servito in profondità da Odgaard, ha calciato a lato. Una manciata di minuti più tardi un'altra occasione non sfruttata dai rossoblù, Cambiaghi ha colpito il palo con un tiro violentissimo dai 25 metri. I padroni di casa non sono riusciti a trovare spazi in fase offensiva, nemmeno i cambi effettuati da Sarri nella ripresa - in campo Elmas e Zalewski - hanno dato la scossa a una squadra scarica, poco reattiva durante tutto l'arco del match. Nel finale ci ha provato ancora Bernardeschi, a salvare il risultato ci ha pensato ancora una volta Carnesecchi. In pieno recupero Lazar Samardzic si è inventato il gol da tre punti: tiro dalla distanza e palla in porta con la complicità di Skorupski. Nel prossimo turno la sfida contro la Roma degli ex Gasperini e De Roon, il Bologna, invece, ospiterà il Sassuolo.

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