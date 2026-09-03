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Abisso torna ad arbitrare: accolto il ricorso, il comunicato ufficiale della FIGC

Il direttore di gara siciliano è pronto a rientrare dopo essere stato escluso per limiti di permanenza
1 min
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Abisso torna ad arbitrare: accolto il ricorso, il comunicato ufficiale della FIGC© © TVRG R.Garavaglia/ag. A.Liverani sas

Rosario Abisso è stato reintegrato nel ruolo di arbitro. Il Tribunale federale nazionale, fa sapere la Figc in un nota, ha infatti accolto il ricorso del direttore di gara di Palermo dichiarando "l'illegittimità della delibera dell'AIA dello scorso 1° luglio" che disponeva la dismissione dell'arbitro.

Abisso aveva già svolto il raduno

Abisso, 40 anni, era stato escluso dagli organici AIA per "limiti di permanenza nel ruolo": avendo ottenuto la sospensione del provvedimento in attesa che si pronunciasse il TFN, Abisso ha potuto prendere parte al raduno precampionato degli arbitri della CAN in vista delle stagione appena cominciata. Il direttore di gara siciliano aveva presentato ricorso, ora accolto, e tornerà dunque ad arbitrare dopo quasi 4 mesi: l'ultima volta fu lo scorso 9 maggio in Lazio-Inter 0-3 di campionato.

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