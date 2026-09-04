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Genoa-Como: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Gli uomini di De Rossi ospitano i lariani di Fabregas all'incontro valido per la terza giornata di campionato
2 min
GenoaComoSerie A

Genoa e Como in campo al Ferraris per la 3ª giornata di campionato. Gli uomini di De Rossi si presentano all'appuntamento con una classifica in debito di punti, considerate le sconfitte contro il Napoli al debutto e Lazio all'Olimpico. Sono invece 4 i punti raccolti dalla formazione di Fabregas, che dopo il pareggio di Udine ha sbancato il Maradona. L'agenda del Genoa prevede poi la gara interna contro il Frosinone di sabato 12, mentre il Como esordirà in Champions League il 10 settembre al Sinigaglia, dove è atteso il Lipsia.

Genoa-Como: dove e quando vederla

L'incontro tra le formazioni di De Rossi e Fabregas è in programma alle ore 20.45 di venerdì 4 settembre presso il Luigi Ferraris di Genova. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche dal canale Sky Zona Dazn (214). 

Segui Genoa-Como sul nostro sito.

Genoa-Como: le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Ellertsson, Baldanzi, Frendrup, Sow, Sabelli; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Stolz, Sommariva, Otoa, Martin, Amorim, Osmajic, Vaz, Meichtry, Messias, Puzcka, Wiafe, Doucoure, Traorè, Havel, El Shaarawy.

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ricci, Chalobah, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Sanchez, Kempf, Valle, Milla, Caqueret, Dossena, Ricci, Lahdo, Rodriguez, Goldaniga, Smolcic, Liberali, Kambwala, Kean.

Arbitro: Guida (Torre Annunziata); Assistenti: Perrotti–Berti; Quarto ufficiale: Crezzini; Var: Aureliano; Ass. Var: Paganessi.

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