Fiorentina-Torino: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Vincere e rialzarsi. Non c'è altra via per Fiorentina e Torino, attesi in campo al Franchi dove la terza giornata di campionato mette in palio 3 punti che possono quantomeno essere un palliativo per due formazioni che finora hanno soltanto perso. La Viola di Grosso, a fronte degli oltre 200 milioni di euro investiti sul mercato in un anno solare, non è finora riuscita a cancellare i demoni della scorsa stagione, disputata interamente sull'orlo della Serie B. Al successo in Coppa Italia contro il Benevento, è seguita infatti la disfatta dell'Olimpico e l'umiliante sconfitta interna il giorno del centenario, quando a prendersi la scena del Franchi è stato il neo pomosso Frosinone. Il tutto per un totale di 7 gol subiti alle prime due curve del campionato. Dall'altra parte del campo c'è ora il Toro di Abate, reduce dall'eliminazione in Coppa e prima ancora dalle sconfitte contro Milan e Sassuolo. Sconfitte che spostano di già il tecnico all'ombra di D'Aversa. La prossima giornata, Fiorentina e Torino saranno impegnate rispettivamente contro Venezia (11/09, Penzo) e Roma (14/09, Grande Torino).
Fiorentina-Torino: dove e quando vederla
La sfida tra le formazioni di Grosso e Abate è in programma alle ore 15 di sabato 5 settembre presso il Franchi di Firenze. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche dal canale Sky Zona Dazn (214).
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Fiorentina-Torino: le probabili formazioni
FIORENTINA (4-3-2-1): de Gea; Dodo, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Inao Oulai, Fagioli; Mastantuono, Atta; Pellegrino. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Christensen, Lezzerini, Jimenez, Joao Mario, Pongracic, Viery, Brescianini, Gonçalves, Njie, Gnonto, Beto, Croci.
TORINO (3-5-2): Lucas Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Fortini, Vlasic, Mandragora, Fitz-Jim, Belghali; Adams, Simeone. Allenatore: Abate.
A disposizione: Mascardi, Siviero, Coco, Comert, Rodriguez, Patterson, Biraghi, Cacciamani, Gineitis, Ilkhan, Aboukhlal, Luongo, Braganca, Oristanio, Kulenovic, Zapata.
Arbitro: Massa (Imperia); Assistenti: Meli–Imperiale; Quarto ufficiale: Arena; Var: Giua; Ass. Var: Marini.