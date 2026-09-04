Fiorentina-Torino: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Vincere e rialzarsi. Non c'è altra via per Fiorentina e Torino, attesi in campo al Franchi dove la terza giornata di campionato mette in palio 3 punti che possono quantomeno essere un palliativo per due formazioni che finora hanno soltanto perso. La Viola di Grosso, a fronte degli oltre 200 milioni di euro investiti sul mercato in un anno solare, non è finora riuscita a cancellare i demoni della scorsa stagione, disputata interamente sull'orlo della Serie B. Al successo in Coppa Italia contro il Benevento, è seguita infatti la disfatta dell'Olimpico e l'umiliante sconfitta interna il giorno del centenario, quando a prendersi la scena del Franchi è stato il neo pomosso Frosinone. Il tutto per un totale di 7 gol subiti alle prime due curve del campionato. Dall'altra parte del campo c'è ora il Toro di Abate, reduce dall'eliminazione in Coppa e prima ancora dalle sconfitte contro Milan e Sassuolo. Sconfitte che spostano di già il tecnico all'ombra di D'Aversa. La prossima giornata, Fiorentina e Torino saranno impegnate rispettivamente contro Venezia (11/09, Penzo) e Roma (14/09, Grande Torino).