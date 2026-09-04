MILANO - La terza giornata della Serie A mette subito di fronte due delle principali protagoniste del campionato. Sabato 5 settembre alle ore 18, infatti, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si affrontano Inter e Napoli. I nerazzurri, campioni d’Italia in carica, stanno facendo molto bene sotto la guida di Cristian Chivu, mentre sulla panchina dei campani siede Massimiliano Allegri, chiamato a raccogliere l’eredità di Antonio Conte dopo il secondo posto conquistato la scorsa stagione. Siamo ancora nelle prime battute del torneo, ma una partita di questo livello può già rappresentare un banco di prova significativo. L’avvio di stagione dell’Inter è stato impeccabile. La squadra allenata da Chivu ha debuttato davanti al proprio pubblico superando nettamente il Monza per 4-1. Nel turno successivo è poi arrivato un altro successo, a Cagliari, con la rete decisiva realizzata da Hakan Calhanoglu. Il bilancio è invece più contrastante per il Napoli di Massimiliano Allegri. L’esordio del nuovo allenatore sulla panchina partenopea era stato positivo, grazie al 2-0 ottenuto contro il Genoa. La formazione azzurra ha dovuto attendere il finale per sbloccare l’incontro, con le reti di Kevin De Bruyne e Antonio Vergara che hanno consegnato agli azzurri i primi tre punti della stagione. La seconda giornata ha però cambiato il quadro: al Maradona, infatti, il Como ha conquistato la vittoria per 2-1, portando a casa l’intera posta in palio. La formazione guidata da Cesc Fabregas ha trovato per prima la rete con Martin Baturina, costringendo il Napoli a inseguire. La reazione dei padroni di casa è arrivata con Rasmus Hojlund, autore del gol che ha ristabilito la parità. L’equilibrio, tuttavia, è durato poco, con i lariani che sono riusciti a riportarsi avanti grazie a Tasos Douvikas, che ha sfruttato un errore commesso dalla retroguardia partenopea. Il 2-1 finale ha così inflitto al Napoli la prima sconfitta del campionato, rendendo ancora più interessante il successivo appuntamento contro l’Inter.