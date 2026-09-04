ROMA - Nel calendario della terza giornata di Serie A spicca la sfida in programma sabato 5 settembre alle 20.45, allo Stadio Olimpico, tra Roma e Atalanta. Il fascino della partita è legato anche alla presenza sulle rispettive panchine di Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri: per il tecnico giallorosso sarà un ritorno al passato, viste le nove stagioni sulla panchina della Dea; Maurizio Sarri torna invece all'Olimpico da avversario dopo le annate alla guida della Lazio. Entrambe le squadre sono partite alla grande e con due vittorie in altrettante sfide sono a punteggio pieno. I capitolini hanno inaugurato la stagione con una netta vittoria per 4-0 contro la Fiorentina, davanti al pubblico dell'Olimpico, per poi ripetersi con lo stesso risultato nella trasferta contro il Lecce. Il bilancio delle prime due partite parla dunque di otto gol segnati e nessuno subito. In grande spolvero Donyell Malen, autore già di cinque reti: tre alla Viola e due ai salentini. Sebbene con risultati meno larghi rispetto a quelli ottenuti dagli avversari, anche i nerazzurri hanno fatto l'en plein: superato il Sassuolo 2-1 all'esordio, è poi arrivata la vittoria sempre al Gewiss Stadium contro il Bologna firmata Samardzic al 96'.