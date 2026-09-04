BOLOGNA - Novanta minuti per cambiare passo. Il Bologna torna al Dall’Ara domenica 6 settembre alle 18, dove affronterà nel derby emiliano il Sassuolo nella terza giornata di Serie A. I rossoblù sono ancora senza punti e senza gol dopo le prime due partite. La formazione di Domenico Tedesco, che ha preso il posto di Vincenzo Italiano, ha infatti incassato un doppio 1-0: il primo all'esordio all'Olimpico contro la Lazio (rete decisiva di Davide Frattesi) e l'altro al Gewiss Stadium contro l'Atalanta (gol di Samardzic al 96'). Avversaria contro cui i neroverdi di Alberto Aquilani si sono arresi al debutto a Bergamo (2-1) prima di conquistare i primi punti della stagione grazie al 2-1 inflitto al Torino al Mapei Stadium.
Bologna-Sassuolo: diretta tv e streaming
Bologna-Sassuolo, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 6 settembre alle ore 18 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Bologna-Sassuolo
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Helland, Juan Miranda; Ferguson, Moro, Pobega; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. Allenatore: Tedesco.
A disposizione: Happonen, Pessina, Alhassane, Casale, De Silvestri, Theate, Holm, Viti, Amondarain, Libra, Odgaard, Dovbyk, Enem, Mbangula.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Volpato, Bowie, Laurienté. Allenatore: Aquilani.
A disposizione: Turati, Nyarko, Van der Brempt, Caleta Car, Odenthal, Obrador, Lipani, Kulla, Berardi, Thorstvedt, Ghion, Dominguez, Esposito, Sulemana, Pierini.
ARBITRO: Di Bello di Brindisi. ASSISTENTI: Garzelli-Biffi. IV UFFICIALE: Pairetto. VAR: Paterna. ASS. VAR: Del Giovane.