BOLOGNA - Novanta minuti per cambiare passo. Il Bologna torna al Dall’Ara domenica 6 settembre alle 18, dove affronterà nel derby emiliano il Sassuolo nella terza giornata di Serie A. I rossoblù sono ancora senza punti e senza gol dopo le prime due partite. La formazione di Domenico Tedesco, che ha preso il posto di Vincenzo Italiano, ha infatti incassato un doppio 1-0: il primo all'esordio all'Olimpico contro la Lazio (rete decisiva di Davide Frattesi) e l'altro al Gewiss Stadium contro l'Atalanta (gol di Samardzic al 96'). Avversaria contro cui i neroverdi di Alberto Aquilani si sono arresi al debutto a Bergamo (2-1) prima di conquistare i primi punti della stagione grazie al 2-1 inflitto al Torino al Mapei Stadium.