Il Frosinone riceve il Venezia per la terza giornata di campionato. Reduci dal ko in Coppa Italia contro il Sassuolo e prima ancora dal tris che ha annichilito il Franchi il giorno del centenario Viola, gli uomini di Alvini ricevono ora i lagunari di Stroppa, che all’ultima uscita stagionale si sono arresi al Milan a San Siro. Sconfitta a cui è seguita l’eliminazione in Coppa per mano dell’Udinese. La prossima giornata, Frosinone e Venezia saranno impegnati rispettivamente contro Genoa (12/09, Ferraris) e Fiorentina (11/09, Penzo).
Frosinone-Venezia: dove e quando vederla
La sfida tra le formazioni di Alvini e Stroppa è in programma alle ore 15 di sabato 5 settembre presso lo Stirpe di Frosinone. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche dal canale Sky Zona Dazn (215).
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Frosinone-Venezia: le probabili formazioni
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Monterisi, Calvani, Bracaglia; Calò, Cichella; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.
A disposizione: Desplanches, Pisseri, Amey, Cittadini, Akpoguma, Terzic, Tchato, Masini, Hasa, El Azzouzi, Grillitsch, Zerbin, Bobcek, Birligea.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Bella-Kotchap, Schingtienne; Mazzocchi, Busio, Basic, Kike Pérez, Haps; Adams, Yeboah. Allenatore: Stroppa.
A disposizione: Montipò, Pozzi, Grandi, Gomes, Juan Jesus, Moreno, Franjic, Sohm, Dagasso, Helgason, Fanne, Hainaut, Sagrado, Correia, Panada, Berardi, Lisman, Rrahmani, Lauberbach.
Arbitro: Perri (Roma); Assistenti: Passeri–Regattieri; Quarto ufficiale: Chiffi; Var: Mazzoleni; Ass. Var: Volpi.