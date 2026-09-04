Frosinone-Venezia: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Il Frosinone riceve il Venezia per la terza giornata di campionato. Reduci dal ko in Coppa Italia contro il Sassuolo e prima ancora dal tris che ha annichilito il Franchi il giorno del centenario Viola, gli uomini di Alvini ricevono ora i lagunari di Stroppa, che all’ultima uscita stagionale si sono arresi al Milan a San Siro. Sconfitta a cui è seguita l’eliminazione in Coppa per mano dell’Udinese. La prossima giornata, Frosinone e Venezia saranno impegnati rispettivamente contro Genoa (12/09, Ferraris) e Fiorentina (11/09, Penzo).