PARMA - Vincere e conquistare i primi punti in stagione. È questo l'obiettivo di Parma e Monza, avversarie domenica 6 settembre alle ore 15 allo stadio Ennio Tardini nel terzo turno del campionato di Serie A. I ducali di Carlos Cuesta, reduci dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese (0-2), dopo il ko all'esordio in casa contro il Cagliari (0-1 firmato Romano) hanno perso 2-0 all'Allianz Stadium contro la Juve, sfida decisa nella ripresa da Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners. I brianzoli di Ivan Juric, invece, sono caduti 4-1 al debutto al Meazza contro i campioni d'Italia dell'Inter, mentre nel turno precedente hanno perso anche alla prima in casa contro l'Udinese (2-3). In settimana, invece, è arrivata la vittoria a Torino contro i granata nei sedicesimi di finale di Coppa Italia.
Parma-Monza: diretta tv e streaming
Parma-Monza, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 6 settembre alle ore 15 allo stadio Ennio Tardini di Parma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Parma-Monza
PARMA (3-5-2): Corvi, Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabè, Ordones, Keita, Valeri; Romero, Touré. Allenatore: Cuesta.
A disposizione: Daffara, Ghidotti, Ndiaye, Valenti, Carboni, Drobnic, Fabbian, Konate, Elphege, Almqvist, Cremaschi, Frigan, Diallo, De Martis, Lontani.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Ziolkowski, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Ngonge; Cutrone. Allenatore: Juric.
A disposizione: Tornqvist, Strajnar, Maye, Antov, Bakoune, Lucchesi, Touré, Colombo, Robinson, Ngonge, Mota.
ARBITRO: La Penna di Roma. ASSISTENTI: Tegoni-Vecchi. IV UFFICIALE: Rapuano. VAR: Pezzuto. ASS. VAR: Gariglio.