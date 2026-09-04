Parma-Monza: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

PARMA - Vincere e conquistare i primi punti in stagione. È questo l'obiettivo di Parma e Monza, avversarie domenica 6 settembre alle ore 15 allo stadio Ennio Tardini nel terzo turno del campionato di Serie A. I ducali di Carlos Cuesta, reduci dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese (0-2), dopo il ko all'esordio in casa contro il Cagliari (0-1 firmato Romano) hanno perso 2-0 all'Allianz Stadium contro la Juve, sfida decisa nella ripresa da Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners. I brianzoli di Ivan Juric, invece, sono caduti 4-1 al debutto al Meazza contro i campioni d'Italia dell'Inter, mentre nel turno precedente hanno perso anche alla prima in casa contro l'Udinese (2-3). In settimana, invece, è arrivata la vittoria a Torino contro i granata nei sedicesimi di finale di Coppa Italia.