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Parma-Monza: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Partenza disastrosa per Cuesta e Juric: zero punti in classifica. Necessaria un'inversione di tendenza
3 min
parmaMonzaprobabili formazioni

PARMA - Vincere e conquistare i primi punti in stagione. È questo l'obiettivo di Parma e Monza, avversarie domenica 6 settembre alle ore 15 allo stadio Ennio Tardini nel terzo turno del campionato di Serie A. I ducali di Carlos Cuesta, reduci dall'eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese (0-2), dopo il ko all'esordio in casa contro il Cagliari (0-1 firmato Romano) hanno perso 2-0 all'Allianz Stadium contro la Juve, sfida decisa nella ripresa da Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners. I brianzoli di Ivan Juric, invece, sono caduti 4-1 al debutto al Meazza contro i campioni d'Italia dell'Inter, mentre nel turno precedente hanno perso anche alla prima in casa contro l'Udinese (2-3). In settimana, invece, è arrivata la vittoria a Torino contro i granata nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. 

Parma-Monza: diretta tv e streaming

Parma-Monza, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 6 settembre alle ore 15 allo stadio Ennio Tardini di Parma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214). 

 

 

Le probabili formazioni di Parma-Monza

PARMA (4-3-3): Corvi, Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Fabbian, Ordones, Keita; Lontani, Romero, Touré. Allenatore: Cuesta. 

A disposizione: Daffara, Ghidotti, Diego Carlos, Britschgi, Valenti, Carboni, Drobnic, Konate, Elphege, Almqvist, Cremaschi, Frigan, Diallo, De Martis. 

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Ziolkowski, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Cutrone; Varela. Allenatore: Juric.

A disposizione: Tornqvist, Strajnar, Maye, Antov, Bakoune, Lucchesi, Touré, Colombo, Robinson, Ngonge, Mota. 

ARBITRO: La Penna di Roma. ASSISTENTI: Tegoni-Vecchi. IV UFFICIALE: Rapuano. VAR: Pezzuto. ASS. VAR: Gariglio. 

 

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