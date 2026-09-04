La terza giornata di Serie A si accende su Dazn con due sfide in esclusiva da non perdere: Inter-Napoli e Juventus-Milan  

- Chiuso il calciomercato, il sipario è pronto ad alzarsi sullaA inaugurare il weekend dialle oresarà, il nuovo show dedicato al mondo del Fantasy Football che offrirà analisi dettagliate, consigli mirati e collegamenti. Alla conduzione, affiancati in studio dagli opinionisti di DAZN e di Fantacalcio®, per guidare gli appassionati verso le scelte migliori per le proprie formazioni. Subito dopo, si parte con, quella tra

Domenica 6 settembre , invece, sarà il turno di Juventus- Milan in campo alle 20:45: la telecronaca , sempre affidata a Pierluigi Pardo , vedrà affiancarsi il commento tecnico di Andrea Stramaccioni . I tifosi potranno entrare in clima pre-partita già a partire dalle 19:30 quando Diletta Leotta accenderà lo studio di Fuoriclasse e accoglierà Valon Behrami, Massimo Ambrosini e Andrea Marinozzi.

In attesa delle due partite di punta del weekend, gli utenti Dazn potranno entrare in clima partita grazie ai contenuti on demand presenti in esclusiva sull’app di streaming: dall’ultima puntata di Bordocam “Il primo big match di Allegri, tra errori e conferme” che segue il tecnico azzurro durante il match contro il Como, a Gonçalo Ramos, l’intervista esclusiva al nuovo numero 9 rossonero. Nella sezione “Flashback highlights | Inter-Napoli, Juventus-Milan”, inoltre, i tifosi potranno rivivere tutte le emozioni degli scontri passati con le prodezze di talenti come Ronaldinho in Juventus-Milan 0-3 della stagione 2009/2010, di Marchisio rivivendo Juventus-Milan 2-0 della stagione 2011/2012, ma anche le gesta di Hamsik in Inter-Napoli 0-3 della stessa stagione.

Sabato 5 settembre sarà il turno anche di Fiorentina-Torino alle 15:00, che vedrà entrambe le squadre alla ricerca di riscatto, e Roma-Atalanta alle 20:45, che vedrà Gasperini - primo in classifica grazie alla differenza reti - sfidare la sua ex squadra guidata da Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria di misura contro il Bologna; domenica spazio anche a Frosinone-Venezia, così come Parma-Monza, alle 15:00, e alle 18:00 scendono in campo Bologna-Sassuolo per il derby emiliano. A chiudere la terza giornata saranno i due posticipi del lunedì, Cagliari-Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45, oltre a “4-3-2-1”, lo show del lunedì sera live alle 20:00 che vede Barbara Cirillo, insieme ad Alessandro Matri e ai telecronisti Ricky Buscaglia e Riccardo Mancini, guidare i tifosi nella lettura più tecnica e tattica del campionato.