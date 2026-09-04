La terza giornata di Serie A si accende su Dazn con due sfide in esclusiva da non perdere: Inter-Napoli e Juventus-Milan  

Un terzo turno di fuoco con i riflettori puntati sui due big match di giornata, visibili solo su Dazn: San Siro si accenderà sabato 5 settembre nel pomeriggio quando, alle 18:00, l’Inter campione in carica ospiterà il Napoli di Allegri alla ricerca di un risultato positivo dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Como. Ad accompagnare i tifosi, la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Appuntamento in app un’ora prima, alle 17:00, quando, Marco Russo, insieme a Ciro Ferrara, Fabio Bazzani e Giuseppe Pastone, animerà lo studio di Vamos! Il Sabato della Serie A.
Domenica 6 settembre, invece, sarà il turno di Juventus-Milan in campo alle 20:45: la telecronaca, sempre affidata a Pierluigi Pardo, vedrà affiancarsi il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. I tifosi potranno entrare in clima pre-partita già a partire dalle 19:30 quando Diletta Leotta accenderà lo studio di Fuoriclasse e accoglierà Valon Behrami, Massimo Ambrosini e Andrea Marinozzi.
In attesa delle due partite di punta del weekend, gli utenti Dazn potranno entrare in clima partita grazie ai contenuti on demand presenti in esclusiva sull’app di streaming: dall’ultima puntata di Bordocam “Il primo big match di Allegri, tra errori e conferme” che segue il tecnico azzurro durante il match contro il Como, a Gonçalo Ramos, l’intervista esclusiva al nuovo numero 9 rossonero. Nella sezione “Flashback highlights | Inter-Napoli, Juventus-Milan”, inoltre, i tifosi potranno rivivere tutte le emozioni degli scontri passati con le prodezze di talenti come Ronaldinho in Juventus-Milan 0-3 della stagione 2009/2010, di Marchisio rivivendo Juventus-Milan 2-0 della stagione 2011/2012, ma anche le gesta di Hamsik in Inter-Napoli 0-3 della stessa stagione.
Sabato 5 settembre sarà il turno anche di Fiorentina-Torino alle 15:00, che vedrà entrambe le squadre alla ricerca di riscatto, e Roma-Atalanta alle 20:45, che vedrà Gasperini - primo in classifica grazie alla differenza reti - sfidare la sua ex squadra guidata da Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria di misura contro il Bologna; domenica spazio anche a Frosinone-Venezia, così come Parma-Monza, alle 15:00, e alle 18:00 scendono in campo Bologna-Sassuolo per il derby emiliano. A chiudere la terza giornata saranno i due posticipi del lunedì, Cagliari-Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45, oltre a “4-3-2-1”, lo show del lunedì sera live alle 20:00 che vede Barbara Cirillo, insieme ad Alessandro Matri e ai telecronisti Ricky Buscaglia e Riccardo Mancini, guidare i tifosi nella lettura più tecnica e tattica del campionato.