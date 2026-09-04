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La terza giornata di Serie A si accende su Dazn con due sfide in esclusiva da non perdere: Inter-Napoli e Juventus-Milan  

La terza giornata segna anche l'esordio di Fantacalcio Night, il nuovo show dedicato agli appassionati di Fantasy Football live ogni venerdì alle 19.30
4 min
serie a dazn
La terza giornata di Serie A si accende su Dazn con due sfide in esclusiva da non perdere: Inter-Napoli e Juventus-Milan  © Juventus FC via Getty Images
TORINO - Chiuso il calciomercato, il sipario è pronto ad alzarsi sulla terza giornata di campionato Serie A Enilive, con due big match in esclusiva su Dazn: Inter-Napoli e Juventus-Milan. A inaugurare il weekend di grande calcio su DAZN, oggi alle ore 19:30 sarà Fantacalcio Night, il nuovo show dedicato al mondo del Fantasy Football che offrirà analisi dettagliate, consigli mirati e collegamenti. Alla conduzione Tommaso Turci ed Eleonora Incardona, affiancati in studio dagli opinionisti di DAZN e di Fantacalcio® Dario Marcolin ed Emanuele Giaccherini, per guidare gli appassionati verso le scelte migliori per le proprie formazioni. Subito dopo, si parte con la prima sfida che apre la terza giornata di campionato, quella tra Genoa e Como in programma alle 20:45.

Un terzo turno di fuoco con i riflettori puntati sui due big match di giornata, visibili solo su Dazn: San Siro si accenderà sabato 5 settembre nel pomeriggio quando, alle 18:00, l’Inter campione in carica ospiterà il Napoli di Allegri alla ricerca di un risultato positivo dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Como. Ad accompagnare i tifosi, la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Appuntamento in app un’ora prima, alle 17:00, quando, Marco Russo, insieme a Ciro Ferrara, Fabio Bazzani e Giuseppe Pastone, animerà lo studio di Vamos! Il Sabato della Serie A.

Domenica 6 settembre, invece, sarà il turno di Juventus-Milan in campo alle 20:45: la telecronaca, sempre affidata a Pierluigi Pardo, vedrà affiancarsi il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. I tifosi potranno entrare in clima pre-partita già a partire dalle 19:30 quando Diletta Leotta accenderà lo studio di Fuoriclasse e accoglierà Valon Behrami, Massimo Ambrosini e Andrea Marinozzi.

In attesa delle due partite di punta del weekend, gli utenti Dazn potranno entrare in clima partita grazie ai contenuti on demand presenti in esclusiva sull’app di streaming: dall’ultima puntata di Bordocam “Il primo big match di Allegri, tra errori e conferme” che segue il tecnico azzurro durante il match contro il Como, a Gonçalo Ramos, l’intervista esclusiva al nuovo numero 9 rossonero. Nella sezione “Flashback highlights | Inter-Napoli, Juventus-Milan”, inoltre, i tifosi potranno rivivere tutte le emozioni degli scontri passati con le prodezze di talenti come Ronaldinho in Juventus-Milan 0-3 della stagione 2009/2010, di Marchisio rivivendo Juventus-Milan 2-0 della stagione 2011/2012, ma anche le gesta di Hamsik in Inter-Napoli 0-3 della stessa stagione.

Sabato 5 settembre sarà il turno anche di Fiorentina-Torino alle 15:00, che vedrà entrambe le squadre alla ricerca di riscatto, e Roma-Atalanta alle 20:45, che vedrà Gasperini - primo in classifica grazie alla differenza reti - sfidare la sua ex squadra guidata da Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria di misura contro il Bologna; domenica spazio anche a Frosinone-Venezia, così come Parma-Monza, alle 15:00, e alle 18:00 scendono in campo Bologna-Sassuolo per il derby emiliano. A chiudere la terza giornata saranno i due posticipi del lunedì, Cagliari-Lecce alle 18:30 e Udinese-Lazio alle 20:45, oltre a “4-3-2-1”, lo show del lunedì sera live alle 20:00 che vede Barbara Cirillo, insieme ad Alessandro Matri e ai telecronisti Ricky Buscaglia e Riccardo Mancini, guidare i tifosi nella lettura più tecnica e tattica del campionato.

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