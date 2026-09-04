Inter, il calendario ti aiuta: riposa più di tutte tra campionato e Europa. Juve la più penalizzata

Da Genoa-Como a Como-Lipsia: 144 ore e 15' Da Como-Lipsia a Como-Parma: 93 ore e 30' Da Como-Roma a Feyenoord-Roma: 78 ore e 15' Da Feyenoord-Roma a Fiorentina-Como: 92 ore e 15' Da Fiorentina-Como a Como-Manchester United: 75 ore e 45' Da Como-Man. United a Como-Sassuolo: 68 ore e 15' Da Como-Venezia a Lens-Como: 80 ore e 30' Da Lens-Como a Inter-Como: 93 ore TOTALE RIPOSO: 725 ore e 45' (prima delle Coppe: 378 ore e 45', dopo le Coppe 347 ore)

Milan, quanto riposa la squadra di Amorim

Il Milan targato Ruben Amorim sarà invece impegnato in Europa League. I rossoneri sono terzi in questa speciale classifica, e dunque sono tra coloro che avranno più ore di riposo in questo lasso di tempo dietro soltanto a Inter e Como.

Da Lazio-Milan a Milan-Benfica: 99 ore

Da Milan-Benfica a Milan-Lecce: 95 ore e 45'

Da Sassuolo-Milan a Salisburgo-Milan: 96 ore e 45'

Da Salisburgo-Milan a Milan-Atalanta: 71 ore e 15'

Da Milan-Atalanta a Bournemouth-Milan: 99 ore

Da Bournemouth-Milan a Udinese-Milan: 71 ore e 45'

Da Milan-Inter a Milan-Ferencvaros: 118 ore

Da Milan-Ferencvaros a Genoa-Milan: 68 ore e 15'



TOTALE RIPOSO: 719 ore e 45' (prima delle Coppe: 412 ore e 45', dopo le Coppe: 307 ore)