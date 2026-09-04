Inter, il calendario ti aiuta: riposa più di tutte tra campionato e Europa. Juve la più penalizzata

Il tema del calendario e della gestione delle forze diventa subito un fattore chiave per l'avvio della stagione della Serie A. Analizzando le ore di intervallo tra gli impegni di campionato e le prime quattro giornate delle coppe europee (tra settembre e inizio novembre), emerge un netto divario tra le big italiane. In cima alla speciale classifica del riposo c’è l'Inter, che avrà a disposizione ampio tempo per recuperare specialmente nel post-gara europeo. Situazione ben diversa per la Juventus che, invece, risulta la squadra più penalizzata. Un fattore non da poco che inciderà sui ritmi e sul rendimento delle squadre. E con un dato davvero eclatante, quello relativo al riposo dopo le gare europee: il divario tra i nerazzurri e i bianconeri è incredibilmente ampio.
Il calendario dell'Inter
Il programma che attende la squadra di Cristian Chivu è quello con più ore di riposo a disposizione. A partire dalla sfida di domani con il Napoli, fino all'ultima di novembre con il Como, l'Inter è il club che potrà godere di un tempo maggiore di recupero rispetto alle altre compagini.
Da Inter-Napoli a Real Madrid-Inter: 75 ore di riposo
Da Real Madrid-Inter a Inter-Udinese: 143ore e 45' di riposo
Da Inter-Parma a Inter-Club Brugge: 75 ore di riposo
Da Inter-Club Brugge a Bologna-Inter: 93 ore di riposo
Da Bologna-Inter a Inter-Shakhtar: 99 ore di riposo
Da Inter-Shakthar a Inter-Fiorentina: 87 ore e 30' di riposo
Da Milan-Inter a Feyenoord-Inter: 72 ore e 15' di riposo
Da Feyenoord-Inter a Inter-Como: 117 ore
TOTALE RIPOSO: 762 ore e 30' (Prima delle Coppe: 321 ore e 15', dopo le Coppe 441 ore e 15')
Il cammino del Como
Prima volta in assoluto in Champions League per il Como. La squadra di Cesc Fabregas dovrà testarsi sul doppio impegno settimanale, potendo contare su un monte ore di riposo che in questa speciale graduatoria la piazza al secondo posto, dunque appena dietro l'Inter.
Da Genoa-Como a Como-Lipsia: 144 ore e 15'
Da Como-Lipsia a Como-Parma: 93 ore e 30'
Da Como-Roma a Feyenoord-Roma: 78 ore e 15'
Da Feyenoord-Roma a Fiorentina-Como: 92 ore e 15'
Da Fiorentina-Como a Como-Manchester United: 75 ore e 45'
Da Como-Man. United a Como-Sassuolo: 68 ore e 15'
Da Como-Venezia a Lens-Como: 80 ore e 30'
Da Lens-Como a Inter-Como: 93 ore
TOTALE RIPOSO: 725 ore e 45' (prima delle Coppe: 378 ore e 45', dopo le Coppe 347 ore)
Milan, quanto riposa la squadra di Amorim
Il Milan targato Ruben Amorim sarà invece impegnato in Europa League. I rossoneri sono terzi in questa speciale classifica, e dunque sono tra coloro che avranno più ore di riposo in questo lasso di tempo dietro soltanto a Inter e Como.
Da Lazio-Milan a Milan-Benfica: 99 ore
Da Milan-Benfica a Milan-Lecce: 95 ore e 45'
Da Sassuolo-Milan a Salisburgo-Milan: 96 ore e 45'
Da Salisburgo-Milan a Milan-Atalanta: 71 ore e 15'
Da Milan-Atalanta a Bournemouth-Milan: 99 ore
Da Bournemouth-Milan a Udinese-Milan: 71 ore e 45'
Da Milan-Inter a Milan-Ferencvaros: 118 ore
Da Milan-Ferencvaros a Genoa-Milan: 68 ore e 15'
TOTALE RIPOSO: 719 ore e 45' (prima delle Coppe: 412 ore e 45', dopo le Coppe: 307 ore)
Quanto riposa la Roma
La Roma di Gasperini si piazza al quarto posto in termini di ore di riposo. I giallorossi quest'anno saranno impegnati in Champions League, con il debutto in programma giovedì prossimo.
Da Roma-Atalanta a Fenerbahce-Roma: 118 ore
Da Fenerbahce-Roma a Torino-Roma: 95 ore e 45'
Da Como-Roma a Roma-Real Madrid: 80 ore e 30'
Da Roma-Real Madrid a Roma-Genoa: 71 ore e 45'
Da Roma-Genoa a Roma-Slovan: 72 ore e 15'
Da Roma-Slovan a Napoli-Roma: 93 ore
Da Udinese-Roma a Manchester United-Roma: 75 ore
Da Man.United-Roma a Roma-Sassuolo: 95 ore e 45'
TOTALE RIPOSO: 702 ore (prima della Coppa: 345 ore e 45', dopo la Coppa: 356 ore e 15')
Il programma del Napoli
La squadra di Massimiliano Allegri, tra i club italiani impegnati in Europa, si piazza al penultimo posto in termini di ore di riposo totali tra una partita e l'altra. Il tutto tenendo sempre in considerazione sia gli impegni di Serie A che quelli di Champions League, a partire dal match di domani contro l'Inter.
Da Inter-Napoli a Napoli-Arsenal: 99 ore
Da Napoli-Arsenal a Napoli-Bologna: 93 ore
Da Napoli-Frosinone a Villarreal-Napoli: 72 ore e 15'
Da Villarreal-Napoli a Venezia-Napoli: 90 ore
Da Venezia-Napoli a Napoli-Bodo: 78 ore
Da Napoli-Bodo a Napoli-Roma: 93 ore
Da Juve-Napoli a Porto-Napoli: 72ore e 15'
Da Porto-Napoli a Napoli-Lazio: 87 ore e 30'
TOTALE RIPOSO: 685 ore (prima della Coppa: 321 ore e 30', dopo la Coppa 363 ore e 30')
Juve, sei la più penalizzata
Tra le squadre impegnate in Serie A ed Europa quella più penalizzata è la Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri infatti sono quelli che avranno meno ore di riposo tra una partita e l'altra.
Da Sassuolo-Juve a Juve-NEC: 96 ore e 15'
Da Juve-NEC a Juve-Atalanta: 69 ore
Da Cagliari-Juve a Celta-Juve: 96 ore e 15'
Da Celta-Juve a Juve-Lazio: 71 ore e 45'
Da Juve-Lazio a Juve-Rennes: 94 ore
Da Juve-Rennes a Lecce-Juve: 71 ore e 15'
Da Juve-Napoli ad Az-Juve: 96 ore e 15'
Da Az-Juve a Fiorentina-Juve: 71 ore e 45'
TOTALE RIPOSO: 666 ore e 30' (prima della Coppa: 382 ore e 45', dopo la Coppa 283 ore e 45')
Riposo post coppe, il dato eclatante
A seguire dunque il recap della classifica totale, con un dato veramente eclatante: quello del riposo post-gare di coppe europee. Un divario clamoroso, ad esempio, tra l'Inter (squadra italiana con più ore senza giocare dopo le sfide europee) e le squadre impegnate in Europa League (e che sono quelle con meno ore di riposo dopo le coppe), ovvero Juventus e Milan. I nerazzurri dopo gli impegni di Champions, nel periodo di tempo considerato, avranno a disposizione addirittura 441 ore e 15' di riposo. Il Milan, dopo le sfide di Europa League, 307 ore; la Juventus addirittura avrà solo 283 ore e 45', il che vuol dire un bel prezioso di giorni in più.
1) INTER: 762 ore e 30' (Prima delle Coppe: 321 ore e 15', dopo le Coppe 441 ore e 15')
2) COMO: 725 ore e 45' (prima delle Coppe: 378 ore e 45', dopo le Coppe 347 ore)
3) MILAN: 719 ore e 45' (prima delle Coppe: 412 ore e 45', dopo le Coppe: 307 ore)
4) ROMA: 702 ore (prima della Coppa: 345 ore e 45', dopo la Coppa: 356 ore e 15')
5) NAPOLI: 685 ore (prima della Coppa: 321 ore e 30', dopo la Coppa 363 ore e 30')
6) JUVENTUS: 666 ore e 30' (prima della Coppa: 382 ore e 45', dopo la Coppa 283 ore e 45')
Il tema del calendario e della gestione delle forze diventa subito un fattore chiave per l'avvio della stagione della Serie A. Analizzando le ore di intervallo tra gli impegni di campionato e le prime quattro giornate delle coppe europee (tra settembre e inizio novembre), emerge un netto divario tra le big italiane. In cima alla speciale classifica del riposo c’è l'Inter, che avrà a disposizione ampio tempo per recuperare specialmente nel post-gara europeo. Situazione ben diversa per la Juventus che, invece, risulta la squadra più penalizzata. Un fattore non da poco che inciderà sui ritmi e sul rendimento delle squadre. E con un dato davvero eclatante, quello relativo al riposo dopo le gare europee: il divario tra i nerazzurri e i bianconeri è incredibilmente ampio.
Il calendario dell'Inter
Il programma che attende la squadra di Cristian Chivu è quello con più ore di riposo a disposizione. A partire dalla sfida di domani con il Napoli, fino all'ultima di novembre con il Como, l'Inter è il club che potrà godere di un tempo maggiore di recupero rispetto alle altre compagini.
Da Inter-Napoli a Real Madrid-Inter: 75 ore di riposo
Da Real Madrid-Inter a Inter-Udinese: 143ore e 45' di riposo
Da Inter-Parma a Inter-Club Brugge: 75 ore di riposo
Da Inter-Club Brugge a Bologna-Inter: 93 ore di riposo
Da Bologna-Inter a Inter-Shakhtar: 99 ore di riposo
Da Inter-Shakthar a Inter-Fiorentina: 87 ore e 30' di riposo
Da Milan-Inter a Feyenoord-Inter: 72 ore e 15' di riposo
Da Feyenoord-Inter a Inter-Como: 117 ore
TOTALE RIPOSO: 762 ore e 30' (Prima delle Coppe: 321 ore e 15', dopo le Coppe 441 ore e 15')