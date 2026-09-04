Como, che poker al Genoa: Diao doppietta, Nico Paz gol, Kean esordio e assist! Fabregas primo da solo

Vittoria netta del Como sul campo del Genoa nell'anticipo che apre il terzo turno di Serie A. La formazione di Fabregas trionfa 4-1 in casa dei rossoblù e sale in testa alla classifica del campionato con 7 punti. Terza sconfitta di fila per De Rossi, che rimane a 0 nel fondo della graduatoria. Il Genoa non perdeva le prime tre partite del campionato di Serie A da 69 anni: era il 1957. Non c'è storia tra Como e Genoa. Dopo la vittoria in trasferta contro il Napoli, i ragazzi di Fabregas tornano a casa con i tre punti anche dal Ferraris, imponendosi per 4-1. I rossoblù rimangono dunque fermi a zero punti dopo tre giornate. A nulla è servito l'iniziale vantaggio firmato da Osmajic: i lariani, infatti, hanno chiuso i discorsi già nella prima frazione, andando in gol per tre volte con Baturina, Diao e Nico Paz. Nel secondo tempo il Como ha addormentato la partita, gestendo così le energie in vista del debutto in Champions (giovedì al Sinigaglia contro il Lipsia) e arrotondando ulteriormente il punteggio con il secondo gol di Diao. Sin dai primi minuti il Como occupa stabilmente la metà campo avversaria, sfiorando il vantaggio già nel quarto d'ora iniziale con le conclusioni dalla distanza di Baturina e Paz.