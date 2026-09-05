Udinese-Lazio: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

La Lazio si avvicina alla terza giornata di Serie A forte del punteggio pieno maturato dopo le prime due uscite, ma con tante assenze a cui far fronte. Nel terzo turno di campionato, i biancocelesti sono impegnati sul campo dell' Udinese (calcio d'inizio lunedì alle 20.45), con mister Gattuso che cerca la terza vittoria di fila dopo i successi senza gol al passivo contro Bologna e Genoa. La formazione friulana, che viene dal trionfo casalingo in Coppa Italia contro il Venezia, ha ottenuto 4 punti nelle prime due giornate: pareggio interno con il Como all'esordio e vittora in casa del Monza nel secondo turno.

Dove vedere Udinese-Lazio: diretta tv e streaming

La partita tra Udinese e Lazio è in programma lunedì alle 20.45 a Udine e sarà visibile su Dazn e Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile anche su Now e Skygo.

Udinese-Lazio, probabili formazioni

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic. A disposizione: Padelli, Mrozek, Ebosse, Bertola, Arizala, Lovric, Pejicic, Miller, Zarraga, Jovanovic, Bayo, Gueye, Vinciati.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Taylor, Belahyane, Frattesi; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Motta, Renzetti, Lazzari, Sutalo, Pedraza, Galassi, Farcomeni, Przyborek, Gudmundsson, Noslin, Cancellieri.