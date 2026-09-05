Cagliari-Lecce: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Il Cagliari ospita il Lecce nella terza giornata di Serie A. Entrambe le squadre si trovano appaiate a quota 3 punti dopo aver vinto la prima partita e perso la seconda. I sardi vogliono riscattare anche l'eliminazione ai sedicesimi di Coppa Italia arrivata in settimana in casa contro l'Hellas Verona. I salentini invece devono ripartire dopo il pesante 0-4 con la Roma.
Cagliari-Lecce: diretta tv e streaming
La sfida dell'Unipol Domus, in programma lunedì 7 settembre alle ore 18:30, sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN.
Cagliari-Lecce: probabili formazioni
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy. Allenatore: Pisacane. A disposizione: Sherri, Radunovic, Sugawara, Kofler, Aurelio, Felici, Massolin, Gagliardini, Fadera, Liteta, Ciervo, Nzola, Kevin Carlos.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Penev, Bleve, Ndaba, Dembelè, Siebert, Laerke, Fofana, Gandelman, Gorter, Berisha, Ngom, N'Dri, Fatah.
Arbitro: Sacchi (Macerata). Assistenti: Costanzo e Luciani. Quarto ufficiale: Fourneau. Var: Piccinini. Avar: Mazzoleni.