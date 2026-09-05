"Giuntoli re del mercato, alla Juve manca Vlahovic. Stones miglior colpo, sorprese Atalanta e Como"

La favorita scudetto, lo "scudetto" di Lecce e il futuro

Corvino ha indicato anche la sua favorita per il titolo in Serie A: "Gli ultimi quattro anni lo hanno vinto solo Inter e Napoli, evidenziando che entrambe hanno due grandi organici. Allegri però ha dovuto mantenere una rosa che non è la sua, ma quella di Conte. Invece Chivu ha mantenuto lo stesso telaio, aggiungendo giocatori importanti come Stones e Jones. Penso che inoltre ci sarà la definitiva esplosione di Pio Esposito. Quindi credo che l’Inter sia la favorita, con il Napoli subito sotto. Sorprese? Atalanta e Como". Infine ha confermato la sua possibilità di ritornare nel calcio: "Mi sto godendo la famiglia dopo tanti anni. Dopo aver lasciato la Fiorentina ho voluto rendere qualcosa al mio territorio ma sono stati anni di grandi sforzo. Tenere il Lecce cinque anni in Serie A equivale a vincere uno Scudetto per una società come quella giallorossa, che deve prestare attenzione alla sostenibilità economica. Sono convinto che se ci dovesse essere la possibilità posso tornare nel calcio, per ora mi godo il lavoro di padre e nonno".