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"Giuntoli re del mercato, alla Juve manca Vlahovic. Stones miglior colpo, sorprese Atalanta e Como"

L'ex ds del Lecce fa le pagelle del calciomercato e del campionato di Serie A: "Arriverà l'esplosione di Pio Esposito"
4 min
Corvinojuvevlahovic
Pantaleo Corvino è tornato a parlare di calcio e lo ha fatto con la sua solita schiettezza. Intervistato da DAZN, l’ex direttore sportivo ha analizzato il mercato della Serie A e ha poi fatto la sua analisi sulla lotta scudetto. Non è mancato un messaggio alla Juventus, a cui secondo l'ex dirigente di Fiorentina e Lecce manca un certo tipo di attaccante (oltre Woltemade, che Spalletti ha già ribattezzato). E la sua attenzione è finita su Vlahovic e quello che avrebbe potuto fare con Spalletti. Tra colpi, giovani da seguire e possibili sorprese, ha poi ripercorso anche la sua esperienza al Lecce e ha parlato del futuro, senza escludere un ritorno nel calcio.

Corvino, messaggio alla Juve e applausi all'Atalanta

Chi è la regina del mercato? Corvino non ha dubbi: "Vado controcorrente e dico l’Atalanta perché sono convinto che il miglior mercato lo fanno i club con visione del presente e del futuro, tenendo contro di entrate e uscite". A chi manca invece qualcosa?
"Credo che alla Juventus manca uno come Vlahovic. Sarebbe stato interessante vederlo allenarsi con Spalletti, uno che riesce a valorizzare al massimo gli attaccanti con certe caratteristiche. Sono convinto che con Luciano si sarebbe esaltato anche Vlahovic".

Poi ha indicato anche il miglior colpo di mercato: "Senza dubbio dico Stones a parametro zero preso dall’Inter. Lo metto in cima a tutti perché ha grandi qualità e tanta leadership. Qual è un profilo di cui nessuno parla e che potrebbe stupire? Ne dico due della stessa squadra, il Frosinone: Kvernadze e Ghedjemis, possono essere due belle sorprese".

 

 

La favorita scudetto, lo "scudetto" di Lecce e il futuro

Corvino ha indicato anche la sua favorita per il titolo in Serie A: "Gli ultimi quattro anni lo hanno vinto solo Inter e Napoli, evidenziando che entrambe hanno due grandi organici. Allegri però ha dovuto mantenere una rosa che non è la sua, ma quella di Conte. Invece Chivu ha mantenuto lo stesso telaio, aggiungendo giocatori importanti come Stones e Jones. Penso che inoltre ci sarà la definitiva esplosione di Pio Esposito. Quindi credo che l’Inter sia la favorita, con il Napoli subito sotto. Sorprese? Atalanta e Como". Infine ha confermato la sua possibilità di ritornare nel calcio: "Mi sto godendo la famiglia dopo tanti anni. Dopo aver lasciato la Fiorentina ho voluto rendere qualcosa al mio territorio ma sono stati anni di grandi sforzo. Tenere il Lecce cinque anni in Serie A equivale a vincere uno Scudetto per una società come quella giallorossa, che deve prestare attenzione alla sostenibilità economica. Sono convinto che se ci dovesse essere la possibilità posso tornare nel calcio, per ora mi godo il lavoro di padre e nonno".

 

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