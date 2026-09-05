A San Siro arriva il primo big match di giornata in Serie A : l' Inter di Christian Chivu affronta il Napoli di Max Allegri in una sfida che si preannuncia infuocata. Il tecnico nerazzurro ha parlato ieri alla vigilia della gara, spendendo parole al miele per l'ex Juve: "La stima nei suoi confronti è sempre stata alta da parte mia, non mi dimentico di sei scudetti vinti, di due finali Champions fatte, dell'esperienza che ha e noi allenatori giovani dobbiamo solo imparare da lui. Che l'anno scorso non abbiamo vinto contro di lui è la realtà ." I nerazzurri arrivano alla sfida a punteggio pieno, dopo aver raccolto sei punti in tre gare contro Monza e Cagliari. Diversa la realtà in cui si trova il Napoli di Allegri, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Como di Fabregas - autore di una vittoria roboante contro il Genoa per 4-1 nell'anticipo di ieri -, con i tre punti in classifica ottenuti alla prima giornata contro il Genoa di De Rossi. In serata l'altro big match tra Roma e Atalanta , mentre domani sera è in programma la sfida tra la Juventus ed il Milan . Buona diretta a tutti!

17:50

Napoli a caccia della vittoria

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide contro l'Inter in campionato (una vittoria e quattro pareggi) e solo una volta ha registrato sei match consecutivi senza sconfitta contro i nerazzurri nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A, tra maggio 2013 e novembre 2015, ma ha anche perso 51 trasferte contro l'Inter in Serie A, più che contro ogni altra squadra. L'Inter punta a vincere le prime tre partite di questo campionato, un traguardo che non raggiunge dalla stagione 2023/24: i nerazzurri potrebbero inoltre segnare almeno sei gol nelle prime tre giornate per l'ottavo anno consecutivo, dopo essersi fermati a cinque reti l'ultima volta nel 2018/19.

17:40

Inter, il lungo dominio sul Napoli a San Siro

L'Inter, in particolare, è imbattuta nelle ultime nove gare casalinghe contro i campani con cinque vittorie e quattro pareggi (l'ultima vittoria azzurra a Milano è datata 30 aprile 2017, 0-1 con rete di Callejon). Dopo una serie di quattro sfide consecutive senza reti tra il 2016 e il 2018, l'Inter ha segnato in tutti gli ultimi 16 incroci contro il Napoli in Serie A: nessuna squadra è mai arrivata a 17 match di fila a bersaglio contro gli azzurri nel massimo campionato (16 anche la Juventus tra il 1986 e il 1993 e il Bologna tra il 1935 e il 1942).

17:28

Napoli, incubo Inter: ecco perché

L'Inter è la seconda squadra che ha vinto più partite (70) e che ha segnato più reti (229) contro il Napoli in Serie A, in entrambi i casi meno solo della Juventus (72 successi e 232 reti). Inter e Napoli hanno pareggiato tutti gli ultimi tre confronti al Meazza in Serie A e non hanno mai registrato quattro pari consecutivi in casa dei nerazzurri nella storia del massimo campionato.

17:13

Statistiche e curiosità del match

Il calcio d'inizio tra Inter e Napoli si avvicina sempre più. Ecco alcune statistiche e curiosità sul big match di giornata: