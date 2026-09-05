Roma incredibile: Hermoso e Soulé ribaltano l'Atalanta in rimonta, Gasperini gongola

Hermoso e Soulé, la Roma vince in rimonta

Nella ripresa Sarri manda dentro Krstovic per Scamacca e la Dea colpisce subito: De Ketelaere se ne va sulla sinsitra, mette la palla dentro ed Ederson è il più rapido a raccogliere un rimpallo con un tiro che piega le mani a Svilar. La Roma prova subito la reazione, al 54' Koné spara dal limite ma sbatte ancora su un super Carnesecchi che vola e devia in corner. Gasp sceglie Soulé e Molina dalla panchina, ma l'occasione ghiotta capita a Krstovic che a tu per tu con Svilar manda sul fondo di pochi centimetri. Esce Malen per Castro e l'ex Bologna impiega pochi minuti per mettersi in proprio, questa volta è il palo a graziare Carnesecchi. Inizia il forcing Roma, ci provano anche Soulé, Dybala e Cristante, il più pericoloso è Castro al minuto 88 che aggiunge un altro legno alla sua collezione, questa volta è la traversa a negargli la gioia. Al 90' serve un Carnesecchi pazzesco su due conclusioni ravvicinate di Dybala e Wesley, ma sul corner successivo è Hermoso ad infilare sul secondo palo con un colpo di testa che vale il gol del pareggio. Spinge l'Olimpico e al 93' arriva il sorpasso, Soulé entra in area, supera Zappacosta e beffa sul primo palo Carnesecchi per il gol che vale il primo posto in campionato insieme all'Inter e che fa esplodere la festa giallorossa.