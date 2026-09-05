Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma incredibile: Hermoso e Soulé ribaltano l'Atalanta in rimonta, Gasperini gongola

Ederson illude la Dea ad inizio ripresa, i giallorossi capovolgono tutto dopo il 90' e infilano il terzo successo consecutivo
3 min
RomaatalantaGasperini
ROMA - Altro big match, altra rimonta folle: la Roma ribalta nel finale l'Atalanta all'Olimpico e si aggiudica la sfida valida per il terzo turno di Serie A. Gasperini fa 3 su 3 con un ribaltone nei minuti di recupero della gara che piega la Dea di Sarri, al primo ko stagionale. Ederson illude i bergamaschi ad inizio ripresa, Hermoso e Soulé capovolgono tutto con due reti all'90' e al 93' che valgono il 2-1 e il primato in campionato insieme all'Inter di Chivu a punteggio pieno, in attesa degli altri match della domenica.

Muro Carnesecchi, pari all'intervallo

Gasperini lancia Rodrigo Mora dal primo minuto, schiera subito Dybala e ritrova Ndicka in difesa; Sarri risponde col suo 4-3-3 con la novità Elmas titolare nel tridente con De Ketelaere e Scamacca. Nei primi 20 minuti la Roma crea due occasioni con Mancini e Cristante, due colpi di testa sui quali si fa trovare pronto Carnesecchi. La Dea si affaccia dalle parti si Svilar con Scamacca, ma è ancora il portiere atalantino a doversi superare con un intervento con i piedi su Malen al minuto 40. Un primo tempo a forti tinte giallorosse, Gasperini si prende un giallo per proteste, ma il risultato dopo 45 minuti resta fermo sullo 0-0.

Hermoso e Soulé, la Roma vince in rimonta

Nella ripresa Sarri manda dentro Krstovic per Scamacca e la Dea colpisce subito: De Ketelaere se ne va sulla sinsitra, mette la palla dentro ed Ederson è il più rapido a raccogliere un rimpallo con un tiro che piega le mani a Svilar. La Roma prova subito la reazione, al 54' Koné spara dal limite ma sbatte ancora su un super Carnesecchi che vola e devia in corner. Gasp sceglie Soulé e Molina dalla panchina, ma l'occasione ghiotta capita a Krstovic che a tu per tu con Svilar manda sul fondo di pochi centimetri. Esce Malen per Castro e l'ex Bologna impiega pochi minuti per mettersi in proprio, questa volta è il palo a graziare Carnesecchi. Inizia il forcing Roma, ci provano anche Soulé, Dybala e Cristante, il più pericoloso è Castro al minuto 88 che aggiunge un altro legno alla sua collezione, questa volta è la traversa a negargli la gioia. Al 90' serve un Carnesecchi pazzesco su due conclusioni ravvicinate di Dybala e Wesley, ma sul corner successivo è Hermoso ad infilare sul secondo palo con un colpo di testa che vale il gol del pareggio. Spinge l'Olimpico e al 93' arriva il sorpasso, Soulé entra in area, supera Zappacosta e beffa sul primo palo Carnesecchi per il gol che vale il primo posto in campionato insieme all'Inter e che fa esplodere la festa giallorossa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS