Pagelle Inter-Napoli: Vergara travolto, Anguissa fatale, Allegri si difende ma non serve 

Clamorosa rimonta dell'Inter che ribalta il Napoli rimontando uno svantaggio da 0-2 a 3-2 nel match di San Siro valido per la terza giornata di Serie A. Partita avvincente, ricca di occasioni e giocata su ritmi elevatissimi fin dal primo tempo, ma le reti arrivano tutte nella ripresa. Politano ha sbloccato il risultato al 5' approfittando di un errore in disimpegno di Barella, subito dopo Hojlund con un tiro angolatissimo da posizione defilata firma il raddoppio. I nerazzurri non si arrendono e accorciano subito le distanze all'11' con capitan Lautaro, che in scivolata raccoglie il cross al volo di Dimarco e rimette in partita i padroni di casa. Al 37' l'Inter acciuffa il pareggio con il colpo di testa vincente di Thuram su cross di Carlos Augusto, in pieno recupero entrambe le squadre vanno vicine al 3-2 ma a far centro sono i campioni d'Italia, con la zampata vincente in mischia di Lautaro Martinez. L'Inter resta a punteggio pieno e sale a 9 punti in classifica, i campani incassano il secondo ko di fila dopo quello con il Como e rimangono fermi a quota 3.
Le pagelle dell'Inter
Martinez 6 Sul gol di Hojlund parte tardi, unica sbavatura.
Bisseck 7 Regala meraviglie: dal doppio dribbling con tunnel per propiziare un tiro che termina poco alto alla destra di Meret al salvataggio strepitoso su Hojlund. E partecipa pure alla mischia da cui nasce il terzo gol. In questo momento in Europa ci sono pochi difensori come lui.
Akanji 6.5 Soffre Hojilund, ma l’assist per il 3-2 vale doppio.
Bastoni 6.5 Gara pazza, gestita sempre con grande lucidità. Bonny (36' st) 6 Contribuisce allo sprint finale.
Diouf 6.5 Si presenta sfiorando il gol dopo cento secondi e, nonostante nel ruolo si sia dovuto adattare anche un po’ controvoglia, sembra che lì giochi da una vita. Nella ripresa l’ansia da rimonta lo porta invece a essere un po’ arruffone nelle giocate.
Barella 6 Ci mette polmoni e tanto cuore, ma l’errore in palleggio che propizia il vantaggio del Napoli fa precipitare il voto.
Zielinski 6 Ordinato nella regia. Calhanoglu (27' st) 6.5 Il suo ingresso infonde ancor più qualità.
Sucic 5.5 Usa un po’ troppo il fioretto e resta nello spogliatoio a fine primo tempo. Jones (1' st) 6 Il talento c’è, ma - ovviamente - deve ancora entrare nell’ingranaggio.
Dimarco 7 Alcune tra le sue giocate, uno stop al volo e la traversa centrata nel primo tempo, sono pepite. Tra queste l’assist per il primo gol di capitan Lautaro. Esce per un problema al ginocchio sinistro: allarme per Madrid. Carlos Augusto (17' st) 6.5 Mette sulla testa di Thuram il pallone del 2-2.
Esposito 6 Lavora ai fianchi la difesa del Napoli, trova un paio di volte la strada della porta ma senza fortuna. Thuram (1' st) 6 Il voto rappresenta la media ponderata tra il gol che segna e i due che sbaglia, il primo colpendo il palo di testa, il secondo calciando in piccionaia un rigore in movimento.
Lautaro 8 Con una doppietta ribalta il Napoli e regala una notte da sogno a San Siro nerazzurro, toccando 134 gol in campionato. E così supera Nyers al terzo posto nella classifica di goleador all-time dell’Inter in Serie A.
All. Chivu 7 La rimonta trae linfa dal cambio di sistema di gioco nel finale con l’inserimento di Bonny e il passaggio al 4-3-3.
Le pagelle del Napoli
Meret 6.5 Dopo cento secondi si allunga per deviare in angolo il tiro di Diouf: da lì capisce che non ci sarà da annoiarsi. Bravissimo a inizio ripresa nel neutralizzare un terra-aria di Zielinski. Nulla può sui gol.
Di Lorenzo 5.5 Si presenta con un disimpegno sballato (9' pt) a cui mette una pezza Lobotka, segno che non è serata. E la combo Bastoni-Dimarco non lo aiuta certo a invertire la tendenza. L’assist per Hojlund non lo salva dall’insufficienza.
Rrahmani 6 Lautaro lo fa secco sul primo gol, mentre sul 2-2 è a terra: fosse stato in piedi...
Marin 6 Tira la maglia a Esposito come facevano i centraloni negli anni Ottanta. Marcatura vintage, però indubbiamente efficace.
Spinazzola 5.5 Diouf, pur giocando “a piede invertito” impone il suo strapotere fisico: serata di sofferenze.
Anguissa 5.5 Si carica sulle spalle il Napoli, tuttavia il gol che si mangia nel finale fa precipitare il voto. Anche nel primo tempo ha due occasioni e le spreca.
Lobotka 6 Mette toppe un po’ dappertutto ma viene graziato da Sozza sul possibile rigore. Gilmour (36' st) 5 Entra nel momento peggiore.
Vergara 5 Viene travolto dall’ondata di piena nerazzurra e non riesce mai a trovare il modo di organizzare qualcosa che sia anche lontanamente simile a una giocata. De Bruyne (17' st) 5 Presenza impalpabile.
Politano 6.5 Segna un gol da centravanti. Deve ringraziare la traversa se il suo goffo fallo di mano a fine primo tempo non è la sliding door del match. Neres (17' st) 5 Calcia alle stelle la palla del 3-2.
Hojlund 7 Da solo tiene in apprensione la difesa nerazzurra e viene premiato a inizio ripresa segnando il gol del raddoppio. Lucca (27' st) 5.5 Fa legna sfruttando il suo fisicaccio.
Alisson Santos 6.5 Con le sue accelerazioni accende il Napoli, in più mette il piede sul primo gol del Napoli. Badiashile (36' st) 5 Thuram gli salta in testa sul 2-2.
All. Allegri 5.5 Secondo ko di seguito ma soprattutto 5 gol presi in 2 partite nonostante il passaggio al 5-4-1 nel finale: non è ancora una squadra di Allegri, questo è evidente.
Clamorosa rimonta dell'Inter che ribalta il Napoli rimontando uno svantaggio da 0-2 a 3-2 nel match di San Siro valido per la terza giornata di Serie A. Partita avvincente, ricca di occasioni e giocata su ritmi elevatissimi fin dal primo tempo, ma le reti arrivano tutte nella ripresa. Politano ha sbloccato il risultato al 5' approfittando di un errore in disimpegno di Barella, subito dopo Hojlund con un tiro angolatissimo da posizione defilata firma il raddoppio. I nerazzurri non si arrendono e accorciano subito le distanze all'11' con capitan Lautaro, che in scivolata raccoglie il cross al volo di Dimarco e rimette in partita i padroni di casa. Al 37' l'Inter acciuffa il pareggio con il colpo di testa vincente di Thuram su cross di Carlos Augusto, in pieno recupero entrambe le squadre vanno vicine al 3-2 ma a far centro sono i campioni d'Italia, con la zampata vincente in mischia di Lautaro Martinez. L'Inter resta a punteggio pieno e sale a 9 punti in classifica, i campani incassano il secondo ko di fila dopo quello con il Como e rimangono fermi a quota 3.
Le pagelle dell'Inter
Martinez 6 Sul gol di Hojlund parte tardi, unica sbavatura.
Bisseck 7 Regala meraviglie: dal doppio dribbling con tunnel per propiziare un tiro che termina poco alto alla destra di Meret al salvataggio strepitoso su Hojlund. E partecipa pure alla mischia da cui nasce il terzo gol. In questo momento in Europa ci sono pochi difensori come lui.
Akanji 6.5 Soffre Hojilund, ma l’assist per il 3-2 vale doppio.
Bastoni 6.5 Gara pazza, gestita sempre con grande lucidità. Bonny (36' st) 6 Contribuisce allo sprint finale.
Diouf 6.5 Si presenta sfiorando il gol dopo cento secondi e, nonostante nel ruolo si sia dovuto adattare anche un po’ controvoglia, sembra che lì giochi da una vita. Nella ripresa l’ansia da rimonta lo porta invece a essere un po’ arruffone nelle giocate.
Barella 6 Ci mette polmoni e tanto cuore, ma l’errore in palleggio che propizia il vantaggio del Napoli fa precipitare il voto.
Zielinski 6 Ordinato nella regia. Calhanoglu (27' st) 6.5 Il suo ingresso infonde ancor più qualità.
Sucic 5.5 Usa un po’ troppo il fioretto e resta nello spogliatoio a fine primo tempo. Jones (1' st) 6 Il talento c’è, ma - ovviamente - deve ancora entrare nell’ingranaggio.
Dimarco 7 Alcune tra le sue giocate, uno stop al volo e la traversa centrata nel primo tempo, sono pepite. Tra queste l’assist per il primo gol di capitan Lautaro. Esce per un problema al ginocchio sinistro: allarme per Madrid. Carlos Augusto (17' st) 6.5 Mette sulla testa di Thuram il pallone del 2-2.
Esposito 6 Lavora ai fianchi la difesa del Napoli, trova un paio di volte la strada della porta ma senza fortuna. Thuram (1' st) 6 Il voto rappresenta la media ponderata tra il gol che segna e i due che sbaglia, il primo colpendo il palo di testa, il secondo calciando in piccionaia un rigore in movimento.
Lautaro 8 Con una doppietta ribalta il Napoli e regala una notte da sogno a San Siro nerazzurro, toccando 134 gol in campionato. E così supera Nyers al terzo posto nella classifica di goleador all-time dell’Inter in Serie A.
All. Chivu 7 La rimonta trae linfa dal cambio di sistema di gioco nel finale con l’inserimento di Bonny e il passaggio al 4-3-3.