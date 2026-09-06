Festa Frosinone, doppietta Raimondo e Kvernadze: al Venezia non riesce la rimonta

FROSINONE - Finisce con un pirotecnico 3-2 la sfida dello Stirpe tra Frosinone e Venezia. Una partita dal doppio volto: i padroni di casa colpiscono due volte nellla prima frazione di gioco grazie alla doppietta del solito Raimondo, già autore di due reti nel 3-0 rifilato alla Fiorentina al Franchi nel giorno del Centenario della Viola. Nella ripresa, però, cambia l'inerzia del match: Yeboah, entrato al 46' al posto di Rrahmani, accorcia le distanze prime del 2-2 di Sagrado su assist di Hainaut. Quando la gara sembra ormai indirizzata verso il pareggio, però, dopo aver colpito il palo con Oyono dalla distanza, i padroni di casa trovano il colpo decisivo con Kvernadze. Un successo importantissimo che proietta i ciociati e sei punti in classifica e costringe i lagunari a restare a zero dopo tre giornate. Nel prossimo turno la formazione di Stroppa aprirà i giochi venerdì alle 20.45 al Penzo contro la Fiorentina mentre quella di Alvini farà visita sabato alle 15 al Genoa al Ferraris.