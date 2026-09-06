Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Festa Frosinone, doppietta Raimondo e Kvernadze: al Venezia non riesce la rimonta

Sfida dal doppio volto: dal 2-0 al 2-2 prima del colpo finale dei ciociari. Alvini vola a quota sei in classifica mentre Stroppa è ancora a zero
2 min
FrosinoneVeneziaSerie A
Festa Frosinone, doppietta Raimondo e Kvernadze: al Venezia non riesce la rimonta © ANSA

FROSINONE - Finisce con un pirotecnico 3-2 la sfida dello Stirpe tra Frosinone e Venezia. Una partita dal doppio volto: i padroni di casa colpiscono due volte nellla prima frazione di gioco grazie alla doppietta del solito Raimondo, già autore di due reti nel 3-0 rifilato alla Fiorentina al Franchi nel giorno del Centenario della Viola. Nella ripresa, però, cambia l'inerzia del match: Yeboah, entrato al 46' al posto di Rrahmani, accorcia le distanze prime del 2-2 di Sagrado su assist di Hainaut. Quando la gara sembra ormai indirizzata verso il pareggio, però, dopo aver colpito il palo con Oyono dalla distanza, i padroni di casa trovano il colpo decisivo con Kvernadze. Un successo importantissimo che proietta i ciociati e sei punti in classifica e costringe i lagunari a restare a zero dopo tre giornate. Nel prossimo turno la formazione di Stroppa aprirà i giochi venerdì alle 20.45 al Penzo contro la Fiorentina mentre quella di Alvini farà visita sabato alle 15 al Genoa al Ferraris. 

News in aggiornamento

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di

Da non perdere

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS