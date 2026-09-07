Frattesi è una sentenza, Gudmundsson subito gol: la Lazio ribalta l'Udinese e aggancia Inter e Roma!

Successo in rimonta per la Lazio, che a Udine ribalta il vantaggio di Karlstrom (49') con Frattesi (75') - a segno per la 3ª gara consecutiva - e Gudmundsson (88') - arrivato a Formello l'1 settembre scorso - . Un risultato valido per il posticipo della 3ª giornata di campionato e che segue il successo interno sul Genoa e prima ancora l'esordio vincente contro il Bologna al Dall'Ara. Prima sconfitta stagionale invece per i friulani, che oltre ad avere raggiunto gli ottavi di Coppa Italia aveva pareggiato all'esordio con il Como e vinto in trasferta a Monza. La prossima giornata, le formazioni di Runjaic e Gattuso saranno impegnate contro le milanesi: i friulani a San Siro contro l' Inter (14/09) e i biancocelesti all'Olimpico contro il Milan (12/09).

Udinese-Lazio: il racconto della partita

Subito un brivido per l'Udinese, che al 4' minuto di gioco rischia di autosabotarsi con l'autorete rischiata da Solet. I padroni di casa guadagnano però le prime chance del vantaggio, chiamando due volte in causa Mandas, bravo a rispondere a Davis prima e Kamara poi. Al 21', è la Lazio a sfiorare il vantaggio con il tap-in a porta vuota di Pinamonti anticipato da Miller, da poco subentrato all'infortunato Piotrowski. Non passa molto che Runjaic è costretto a un altro cambio a causa dello stop di Solet, fermato da un fastidio al flessore e sostituito da Kabasele al 38'. Nella ripresa, i biancocelesti subiscono il primo gol in campionato (erano l'ultima difesa rimasta a non aver subito gol) con Karlstrom che al 49' finalizza la bella combinazione tra Vojvoda e il tacco di Davis. Gli ospiti provano allora a pareggiare i conti lanciandosi in avanti con Cancellieri e Zaccagni. Al 73', Kamara risponde presente sul mancino di Cancellieri e due minuti più tardi, Frattesi pareggia i conti segnando il terzo dei tre gol messi a segno dalla Lazio in questo campionato, raccogliendo l'assist di Zaccagni e anticipando Ebosse per la rete dell 1-1. Poi, all'87, quando l'Udinese è ormai uscita dalla gara, Zaccagni lascia decolarre da fuori area un destro che si infrange sul palo. Dopo neppure un giro d'orologio, Gudmundsson riceve di testa il servizio di Doekhi e ribalta il risultato. Al triplice fischio fa festa la Lazio.