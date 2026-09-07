Al Cagliari basta Maldini, Pisacane può sorridere: Lecce e Di Francesco ancora ko

Cagliari-Lecce 1-0, la cronaca

Dopo appena 20 secondi Romano tenta un mancino a giro dal limite dell'area, ma Falcone si distende e blocca la sfera. I padroni di casa hanno un approccio migliore e arrivano alla conclusione anche al 12', ma Maldini non centra lo specchio della porta. Il primo squillo dei giallorossi arriva al 24' con Coulibaly che, su cross di Pierotti, tenta una sforbiciata, ma Caprile è attento e respinge. Scollinato il cooling break, il Cagliari colpisce al 29' con Daniel Maldini che, sul corner calciato da Fazzini, anticipa tutti e batte Falcone per l'1-0. L'ex Milan dedica il suo primo gol in rossoblù a Kevin Carlos, assente per un grave lutto familiare. In apertura di ripresa è ancora il Cagliari a fare la voce grossa sfiorando il 2-0 al 48' con Mendy che, a Falcone battuto, centra un clamoroso palo. Il Lecce prova a reagire al 57' con una conclusione di Ilic, che termina alta sopra la traversa. Un minuto dopo sono nuovamente i sardi ad andare vicini al gol con Maldini, il cui tiro dal limite dell'area termina di poco a lato. L'ex Atalanta è scatenato, tanto da centrare il secondo palo di giornata direttamente su calcio di punizione al 63'. All'86' Caprile commette un errore che rischia di costare caro ai suoi regalando palla a N'Dri, ma poi il portiere rimedia con un provvidenziale intervento.