Pisacane: "Complimenti ai ragazzi ma non abbiamo chiuso la partita". Di Francesco: "Noi poco cattivi e determinati"

Fabio Pisacane è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria del Cagliari sul Lecce decisa dalla rete di Daniel Maldini. Il tecnico dei rossoblù ha dichiarato: “Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno passato una settimana impegnativa. L’eliminazione dalla Coppa Italia ci ha ferito, oggi volevamo riscattarci. I ragazzi hanno fatto tutto per portare a casa una vittoria fondamentale, perché è uno scontro diretto. Oggi mi porto a casa una prestazione con cui ci avviciniamo alla nostra gente, non vogliamo mai deluderli e li ringrazio, a fine gara ci hanno accompagnato. Essere camaleontico? Nel calcio di oggi bisogna evolversi, io non sono qua per difendere il passato ma per costruire un futuro migliore”.

Le dichiarazioni di Pisacane “Sugamele si è meritato la presenza, io non regalo nulla. Credo nella società, ho giocatori forti. Non ci possiamo però non aspettare errori, ma è merito di tutto il club, di chi passa ore in giro per il mondo per cercare ragazzi che possono essere il futuro del Cagliari. Lui ci rende orgoglioso. Trepy, Mendy e Sugamele ci hanno fatto vedere buone cose: la Primavera 1 è un campionato vero, difficile”. Poi sulla rosa a disposizione ha dichiarato: “Se stasera non avessimo vinto, io sarei stato un presuntuoso con un centrocampo di qualità: quando faccio una cosa ci credo, so di prendermi un rischio. Quando ho detto che non ho dormito dopo il Verona è perché, per la prima volta, ho visto una squadra che non faceva ciò che chiedevo. Oggi sono soddisfatto, abbiamo fatto tutto bene: l’unica cosa negativa è non aver chiuso la partita”.

Le parole di Di Francesco "Prendere tutti questi tiri significa essere poco cattivi e poco determinati, questo non se lo può permettere una squadra che deve salvarsi. Dobbiamo crescere tantissimo nella gestione dei palloni, li perdiamo con troppa facilità e superficialità. Loro hanno meritato la vittoria per quanto fatto in campo. La cosa che mi ha infastidito più di tutti sono gli errori facili che abbiamo commesso. Ci siamo fatti male da soli.Oggi non riesco a capire tante cose dell'atteggiamento. Dobbiamo ripartire con più determinazione negli allenamenti. Chi ambisce alla salvezza, deve mettere in campo furore agonistico", dichiara l'allenatore giallorosso, alla sua seconda sconfitta consecutiva. Sul contatto in area tra N'Dri e Gagliardini, per il quale i salentini hanno invocato un presunto rigore poi non concesso da Juan Luca Sacchi: "L'episodio poteva essere valutato in maniera migliore. Monteiro dal punto di vista fisico è già avanti, ma deve capire meglio le mie richieste. Fatah è un giocatore giovane che arrivava da un periodo di sosta lunga, l'ho messo in campo per provare ad alzare il livello tecnico. Ilic anche arrivava da un periodo senza giocare, ma alzerà la qualità della squadra", assicura il tecnico.