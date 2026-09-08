Lautaro ammonizione e ammenda, Saputo inibito e multa al Milan: Giudice Sportivo, le decisioni

La terza giornata di Serie A è andata in archivio con i due posticipi del lunedì: il Cagliari supera il Lecce , mentre in serata la Lazio di Gattuso raccoglie il terzo successo consecutivo in campionato sul campo dell' Udinese . Un weekend ricco di emozioni, gol e anche qualche polemica, come si evince dal comunicato del Giudice Sportivo emanato dalla Lega Serie A.

Il Giudice Sportivo ha disposto una serie di sanzioni nei confronti di cinque società, a seguito degli episodi verificatisi durante le rispettive gare. La sanzione più pesante riguarda il Venezia , chiamato a pagare un’ammenda di 4.000 euro. Il club è stato ritenuto oggettivamente responsabile del ritardo di circa tre minuti con cui ha avuto inizio il primo tempo, considerato ingiustificato dagli organi disciplinari. Multa di 3.000 euro, invece, per il Milan , anche in questo caso per responsabilità oggettiva. La società rossonera è stata sanzionata per aver provocato senza giustificazione un ritardo di circa due minuti nell’avvio della seconda frazione di gioco. Ammenda di 2.000 euro per la Roma , alla quale è stato contestato un ritardo di circa un minuto nell’inizio del primo tempo. Anche per il club giallorosso la sanzione è stata comminata a titolo di responsabilità oggettiva.

Sul fronte del comportamento dei tifosi, il Bologna dovrà versare 1.500 euro. La sanzione è legata al lancio di un fumogeno all’interno del recinto di gioco, avvenuto al 22° minuto del primo tempo. L’importo è stato tuttavia ridotto in applicazione dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, in considerazione delle circostanze attenuanti previste dalla norma. Stessa cifra, 1.500 euro, anche per il Genoa. In questo caso, al 40° minuto della prima frazione, alcuni sostenitori rossoblù hanno lanciato una bottiglietta di plastica sul terreno di gioco. Anche per il club ligure è stata riconosciuta l’attenuante prevista dall’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.

Gaetano squalifica, Saputo inibito e ammenda per Lautaro

Per quanto riguarda giocatori e dirigenti, invece, c'è la squalifica di Gaetano dell'Atalanta. Il centrocampista alla fine della sfida contro la Roma "ha rivolto una frase irriguardosa" all'arbitro. Non solo l'ammonizione per Lautaro Martinez dell'Inter, ma anche l'ammenda di 1.500 euro per proteste nei confronti del direttore di gara, aggravata dal fatto di essere capitano. L'argentino non è nuovo a questo genere di situazioni. Una delle gare a lasciare più strascichi per le polemiche è Bologna-Sassuolo: l'allenatore Tedesco si è preso una squalifica di due giornate per aver "al 49° del secondo tempo, dopo il provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione gravemente irrispettosa, reiterando tale atteggiamento al termine della gara, negli spogliatoi". Non solo, perché nel comunicato c'è segnata anche l'inibizione a Saputo fino al 30 settembre, per aver "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione gravemente offensiva, reiterando tale atteggiamento nel tunnel che adduce agli spogliatoi".