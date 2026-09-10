“Incredibile, caso strano che valga solo…”: Malagò tuona sul caso tesseramento

"Il caso tesseramento? Ha dell'incredibile". Così il presidente della Figc Giovanni Malagò parlando a margine di un panel sui grandi eventi a Roma a proposito della sua presunta incandidabilità alla Federcalcio a causa del mancato tesseramento in federazione, chiarendo che non si tratta di un cavillo, ma di "una dinamica interpretativa", che "guarda caso", "vale solo ad personam". "Se mi aspettavo così tanta politica nel calcio? Onestamente me lo aspettavo, però pensavo che dopo la prima, la seconda e la terza volta uno si fermasse, invece evidentemente c'è per certi versi una forma di affettuosa ossessione" - ha aggiunto - "Questa non è una cosa che fa piacere, ma è un dato di fatto sul quale certamente sono molto sereno". A chi gli chiede se questa vicenda possa danneggiare il dossier della Figc per Euro 2032 Malagò replica che "questa è una domanda giornalisticamente intelligente. Se rispondo no, non sarei sincero, se rispondo sì sbaglierei perché non devo dare preoccupazioni".