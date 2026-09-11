Venezia-Fiorentina: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

La Fiorentina scende in campo al Penzo per la quarta giornata di campionato. Staccata la spina alla gestione Grosso, la Viola si riaffida a Vanoli per provare a chiudere definitivamente le riprese di un film che dura dalla scorsa stagione e che è costato già oltre 200 milioni di dollari. Un film che ha del thriller, dell’horror e del grottesco e che l’ex tecnico del Toro è nuovamente chiamato a portare a termine per poi provare a soddisfare le ambizioni che il mercato di Paratici aveva rilanciato nel corso dell’estate. Dall’altra parte del campo c’è ora il Venezia di Stroppa che come la Fiorentina si presenta all’appuntamento con zero punti in classifica. La prossima giornata, Venezia e Fiorentina saranno impegnate rispettivamente contro Lazio (19/09/, Penzo) e Napoli (20/09, Franchi). Prima però, Mastantuono e compagni contenderanno al Pisa l’accesso agli ottavi di Coppa Italia (15/09).