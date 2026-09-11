Venezia-Fiorentina: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

La Fiorentina scende in campo al Penzo per la quarta giornata di campionato. Staccata la spina alla gestione Grosso, la Viola si riaffida a Vanoli per provare a chiudere definitivamente le riprese di un film che dura dalla scorsa stagione e che è costato già oltre 200 milioni di dollari. Un film che ha del thriller, dell’horror e del grottesco e che l’ex tecnico del Toro è nuovamente chiamato a portare a termine per poi provare a soddisfare le ambizioni che il mercato di Paratici aveva rilanciato nel corso dell’estate. Dall’altra parte del campo c’è ora il Venezia di Stroppa che come la Fiorentina si presenta all’appuntamento con zero punti in classifica. La prossima giornata, Venezia e Fiorentina saranno impegnate rispettivamente contro Lazio (19/09/, Penzo) e Napoli (20/09, Franchi). Prima però, Mastantuono e compagni contenderanno al Pisa l’accesso agli ottavi di Coppa Italia (15/09).
Venezia-Fiorentina: dove e quando vederla
L’incontro tra le formazioni di Stroppa e Vanoli è in programma alle ore 20.45 di venerdì 11 settembre presso il Franchi di Firenze. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
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Venezia-Fiorentina: le probabili formazioni
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, Perez, Sohm, Busio, Correia; Yeboah, Adams. Allenatore: Stroppa.
A disposizione: Montipò, Grandi, Gomes, Franjic, Juan Jesus, Halhal, Dagasso, Helgason, Haps, Sagrado, Mazzocchi, Panada, Lisman, Rrahmani, Lauberbach
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Njie. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Christensen, Lezzerini, Jimenez, Joao Mario, Dragusin, Viery, Oulai, Brescianini, Gonçalves, Gnonto, Pellegrino.
Arbitro: Fourneau di Roma; Assistenti: Alassio–Barone; Quarto ufficiale: Ayroldi; Var: Dionisi; Ass. Var: Maggioni.