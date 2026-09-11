Genoa-Frosinone: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Genoa e Frosinone scendono in campo al Ferraris per la quarta giornata di Serie A. Reduci dalle sconfitte contro Napoli, Lazio e Como, i grifoni di De Rossi puntano a sbloccare la classifica di campionato. Dall’altra parte del campo ci sono ora i ciociari di Alvini, che dopo il ko all’esordio con la Juventus, hanno travolto la Fiorentina al Franchi e sconfitto il Venezia in casa. La prossima giornata, Genoa e Frosinone affronteranno rispettivamente Parma (20/09, Tardini) e Como (20/09, Stirpe). Prima però, i rossoblù contenderanno al Sudtirol l’accesso agli ottavi di Coppa Italia (15/09).