Genoa-Frosinone: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Genoa e Frosinone scendono in campo al Ferraris per la quarta giornata di Serie A. Reduci dalle sconfitte contro Napoli, Lazio e Como, i grifoni di De Rossi puntano a sbloccare la classifica di campionato. Dall’altra parte del campo ci sono ora i ciociari di Alvini, che dopo il ko all’esordio con la Juventus, hanno travolto la Fiorentina al Franchi e sconfitto il Venezia in casa. La prossima giornata, Genoa e Frosinone affronteranno rispettivamente Parma (20/09, Tardini) e Como (20/09, Stirpe). Prima però, i rossoblù contenderanno al Sudtirol l’accesso agli ottavi di Coppa Italia (15/09).
Genoa-Frosinone: dove e quando vederla
L’incontro tra le formazioni di De Rossi e Alvini è in programma alle ore 15 di sabato 12 settembre presso il Ferraris di Genova. Sarà possibile assistere all’evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).
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Genoa-Frosinone: le probabili formazioni
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Sabelli, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Osmajic, Colombo. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Stolz, Sommariva, Drameh, Otoa, Puczka, Mitaj, Ehizibue, El Shaarawy, Meichtry, Traoré, Messias, Amorim, Vitinha, Havel, Robinho jr.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Masini, Calò; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini.
A disposizione: Desplanches, Pisseri, Akpoguma, Terzic, Amey, Cittadini, Fayed, Grillitsch, Cichella, El Azzouzi, Birligea, Zerbin, Bobcek, Ghedjemis.
Arbitro: Rapuano di Rimini; Assistenti: Cavallina-El Filali; Quarto ufficiale: Perenzoni; Var: Camplone; Ass. Var: Cosso.