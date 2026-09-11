Lazio-Milan: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

ROMA - Nel calendario della quarta giornata di Serie A spicca la sfida tra Lazio e Milan in programma sabato 12 settembre alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma. L'avvio dei biancocelesti è stato praticamente perfetto con tre vittorie in altrettante partite. Insieme a Roma e Inter, i capitolini sono l'unica formazione a punteggio pieno. Gattuso, ex della sfida contro il Diavolo, è già riuscito a dare la propria impronta alla squadra. Grande protagonista di questa partenza super è stato Davide Frattesi, autore dei gol decisivi contro il Bologna all'esordio e il Genoa a Marassi e della rete che ha avviato la rimonta sull'Udinese nell'ultimo turno, completata poi dal colpo di testa di Gudmundsson, anche lui arrivato nella finestra estiva di calciomercato. I rossoneri di Ruben Amorim, invece, di punti fin qui ne hanno racimolati sette, frutto dei successi contro Torino (1-2) e Venezia (2-0) e del pareggio rimediato all'Allianz Stadium contro la Juve (1-1). Un match nel quale il Milan ha sfiorato il colpaccio con il giovane Cisse, salvo poi venire ripreso in pieno recupero dall'incornata di Federico Gatti.