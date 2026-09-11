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Lazio-Milan: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

I biancocelesti di Gennaro Gattuso, a punteggio pieno dopo tre giornate, ospitano all'Olimpico i rossoneri di Ruben Amorim, reduci dall'1-1 a Torino contro la Juve
3 min
LazioMilanprobabili formazioni

ROMA - Nel calendario della quarta giornata di Serie A spicca la sfida tra Lazio e Milan in programma sabato 12 settembre alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma. L'avvio dei biancocelesti è stato praticamente perfetto con tre vittorie in altrettante partite. Insieme a Roma e Inter, i capitolini sono l'unica formazione a punteggio pieno. Gattuso, ex della sfida contro il Diavolo, è già riuscito a dare la propria impronta alla squadra. Grande protagonista di questa partenza super è stato Davide Frattesi, autore dei gol decisivi contro il Bologna all'esordio e il Genoa a Marassi e della rete che ha avviato la rimonta sull'Udinese nell'ultimo turno, completata poi dal colpo di testa di Gudmundsson, anche lui arrivato nella finestra estiva di calciomercato. I rossoneri di Ruben Amorim, invece, di punti fin qui ne hanno racimolati sette, frutto dei successi contro Torino (1-2) e Venezia (2-0) e del pareggio rimediato all'Allianz Stadium contro la Juve (1-1). Un match nel quale il Milan ha sfiorato il colpaccio con il giovane Cisse, salvo poi venire ripreso in pieno recupero dall'incornata di Federico Gatti. 

Lazio-Milan: diretta tv e streaming

Lazio-Milan, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 12 settembre alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (204). 

 

 

Le probabili formazioni di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Prostvgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cisse; Ramos. Allenatore: Amorim.

 

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