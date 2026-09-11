Atalanta-Cagliari: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

L'Atalanta si prepara per la sfida della quarta giornata della Serie A contro il Cagliari , match in programma sabato 12 settembre alle ore 20.45, alla New Balance Arena di Bergamo. Proseguono le terapie per Isak Hien e Kamaldeen Sulemana, per il resto tutti a disposizione tranne Gianluca Gaetano , squalificato per un turno dopo il cartellino rosso ricevuto al termine della sfida contro la Roma. Intanto, in casa atalantina, si è presentato il neo acquisto Jonathan Rowe : "Sono veramente contento di essere qui all'Atalanta, è stato un percorso piuttosto lungo, ma abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Sapevo che Sarri sarebbe stato molto importante per la mia crescita" ha dichiarato durante la presentazione alla stampa.

Dove vedere Atalanta-Cagliari: diretta tv e streaming

La partita tra Atalanta e Cagliari sarà visibile in diretta su Sky Sport e Dazn. La diretta streaming sarà disponibile anche su Now e Skygo.

Atalanta-Cagliari, probabili formazioni

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Pasalic, Ederson, Samardzic; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. Allenatore: Sarri

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Mendy. Allenatore: Pisacane.

Arbitro: Arena di Torre del Greco. Assistenti: Bindoni e Rossi. IV Uomo: Manganiello. VAR e AVAR: Gariglio e Giua.